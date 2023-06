César Augusto Londoño enfrentado con Iván Mejía por culpa de Falcao García: “Le salió el tiro por la culata”

César Augusto Londoño en ‘El Pulso del fútbol’ aprovechó pregunta de un radioescucha para “cobrarle” al experiodista la vez que criticó Falcao García.

La relación laboral entre César Augusto Londoño e Iván Mejía no terminó muy bien. Los periodistas deportivos que supieron compartir varias transmisiones futbolísticas y programas deportivos constantemente se sacaban los “trapitos al sol” sin importar el lugar o evento en el que estuvieran. Por ello, el comunicador manizaleño aprovechó uno de aquellos agarrones para volver a apuntar contra su excolega caleño.

César Augusto Londoño ahora es la cabeza de uno de los programas deportivos (radiales) con más audiencia en el país, ‘El Pulso del fútbol’ de Caracol Radio; y allí, el manizaleño leyó uno de los tantos correos que llegan al magacín por parte de varios radioescuchas: “¿Se puede hablar de jubilados y pensionados en el fútbol, cuando todavía hay futbolistas que actúan y lo hacen bien?”.

Tras el interrogante, Londoño no desaprovechó la oportunidad para “cobrarle” a Iván Mejía la vez que se despachó contra Radamel Falcao García cuando no pasaba un buen momento en su club allá por 2017.

En imagen, el periodista deportivo colombiano Iván Mejía. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

“Creo que hablar de jubilados y pensionados es una calificación absolutamente despectiva. Un experiodista (Mejía), una vez le dijo exfutbolista a Falcao. Pero (Falcao) empezó a hacer goles, se le fue el tiro por la culata (a Mejía) y tuvo que salir corriendo. A mí esa clasificación de jubilados y pensionados no me gusta”, dijo César Augusto Londoño en el programa.

Por estas declaraciones de Iván Mejía en el 2017, César Augusto Londoño volvió a apuntar contra el periodista deportivo ya retirado: “Yo quiero mucho a Falcao, lo estimo mucho, desde hace mucho tiempo, pero me parece un exfutbolista. Los movimientos de él, me parecen, como si ya hubiera pasado. Falcao tendría que pensar en que debe dejar de ganar millones y millones para darle a su iglesia, que él no es el gran contribuyente de su iglesia y dedicarse a jugar en un equipo de media tabla, donde pueda jugar 90 minutos, hasta que se recupere, si es que logra recuperarse”.

El día que César Augusto Londoño regañó a Faustino Asprilla e Iván René Valenciano por “defender” jugadores del Júnior envueltos en caso de indisciplina

César Augusto Londoño en el programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio mantuvo una postura firme sobre los jugadores que realizaron los actos de indisciplina y aclaró que pese a que tiene una buena relación con los dos exjugadores de la Selección Colombia, rechazó los comentarios realizados en los que trataban de restarle importancia a estas situaciones. Iván René Valenciano afirmó en ‘El Vbar’ de Caracol Radio que no estaba de acuerdo con sacar jugadores de un equipo por esta razón.

Esto dijo el periodista en el programa: “‘El Bolillo’ no va a utilizar ni a Pacheco, Albornoz, Ortiz y Haydar, los jugadores que fueron declarados inocentes, no culpables, porque defiende por encima de toda la disciplina. He oído a Iván René Valenciano en ‘El VBar’ defendiendo a los borrachos, defendiendo la indisciplina, que es que todos se emborrachan, Que en la época del Tino Asprilla, que también los defiende, se emborrachaban. Por favor”.

El periodista le respondió a los dos exjugadores de la selección Colombia. Fotos: @eltinoasprilla/ @ivanvalenciano9 /@cesaralo

Además, el comentarista deportivo destacó que, “se emborrachan cuando se pueden emborrachar y bajo circunstancias particulares, pero la disciplina es condición ‘Sin equanum’ para el buen funcionamiento de una colectividad y de una sociedad”.

El manizaleño también respondió a algunos comentarios que criticaban a Hernán Darío Gómez por la decisión que tomó frente a los jugadores de Junior y por esta razón mencionó contundentemente: “Ahora no lo acusen de que él fue alguna vez borracho y siendo borracho cometió un error que le costó la dirección técnica de la Selección, eso es pasado y eso se queda allá”.