Audios de Benedetti: en España reviven el episodio del supuesto fraude en las presidenciales colombianas

Gustavo Petro y Francia Márquez cuando conocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia. (REUTERS/Luisa González)

El escándalo de los explosivos audios que obtuvo la revista Semana en los que el exembajador en Venezuela Armando Benedetti amenaza e insulta a Laura Sarabia, exjefe de Gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, siguen dando de que hablar, incluso en el ámbito internacional, luego de que en el reconocido periódico de tendencia de derecha El Mundo de España hiciera hincapié de una de las tantas controversiales frases del exfuncionario.

Te puede interesar: De ser la “hija” de Armando Benedetti a manipuladora que abusa del poder: esta es la historia del amor al odio entre Laura Sanabria y el embajador en Venezuela

En un artículo que publicaron el lunes 5 de junio, recordaron el episodio del supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 2022, luego de que el exdiplomático le recriminara a Sarabia por una millonaria suma, que aseguró que recolectó para la campaña del hoy presidente.

“Discúlpame, ¿pero yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15.000 millones de barras, que pagará el tiempo de no sé qué mondá. Te llevé a ti, llevé al hijueputa de Prisa todo, hicimos cien reuniones... No, marica, y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas, como un culo, no”, se le escucha decir a Benedetti.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar pidió la renuncia de Laura Sarabia y Armando Benedetti

Ese detalle, del aparente favor de llevar ante Sarabia a una persona del grupo de medios español, que es propietario de la emisora Caracol Radio en Colombia y del diario El País en el país europeo, fue el que destacaron en El Mundo donde lo vincularon con el señalamiento de que la empresa INDRA, que suministró el software electoral para la presidenciales, habría favorecido al hoy mandatario.

Trajeron a colación lo que, según ellos, fue la polémica elección de Alexander Vega como registrador Nacional del Estado Civil, que se dio previo a las elecciones legislativas, ya que, supuestamente, el funcionario era cercano a Petro y podría beneficiar al Pacto Histórico, así como sus relaciones con esa compañía española.

Te puede interesar: Hermano de exniñera de Laura Sarabia denunció atraco y persecución en su contra

“La Fiscalía General abrió en mayo del año pasado investigación preliminar por presuntas irregularidades y vínculos de Vega con la compañía citada”, señala el artículo de El Mundo, donde consultaron, además, con fuentes de la oposición al gobierno Nacional, quienes aseguraron que ese proceso estaba engavetado.

Se debe recordar que a finales de abril, la periodista Darcy Quinn, de la FM Radio, informó que esa empresa estaría preparando un multimillonario pleito en contra del expresidente Andrés Pastrana, por hacer la misma acusación de un fraude en las elecciones.

De acuerdo con la comunicadora, la compañía en el país europeo se animaría a iniciar el proceso luego de que recientemente se conociera que su par estadounidense Dominion llegó a una ‘conciliación’ con Fox News, donde ese noticiero le pagará 787,5 millones de dólares por acusaciones similares, pero que en ese caso señalaban que Donald Trump perdió las elecciones de 2020 en Estados Unidos porque hubo manipulaciones en las máquinas de votación.

Para el caso de Pastrana, Indra lo demandaría por 50 millones de dólares por daños y perjuicios en su contra; es decir que si se diera el litigio y el exmandatario lo perdiera, tendría que pagar más de 225.000 millones de pesos.

El proceso se realizaría en España, ya que el exjefe de Estado también tiene ciudadanía de ese país, y en caso de que INDRA gane, la empresa invertirá el dinero en obras sociales en Colombia, señaló la periodista en esa ocasión.

Pastrana, en una entrevista que concedió a la revista Semana, hizo señalamientos en contra de la compañía española en 2022, luego de que el hoy presidente, Gustavo Petro, en medio de un viaje a España durante su campaña, supuestamente se reuniera con funcionarios de esa empresa.

“Hace más o menos cuatro meses, precisamente en Semana, fui yo quien denunció el fraude (...). Todavía Petro no nos ha contestado a qué fue a hablar con INDRA, ¿por qué pidió cita con su presidente?, ¿por qué se reunió con dos funcionarios que ya no están allí, curiosamente?”, cuestionó a ese medio luego de las votaciones del 19 de junio de 2022.