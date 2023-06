Tulio Gómez no escondió su decepción por la eliminación del América: “Hemos fallado”

Tulio Gómez mostró su decepción por no lograr el objetivo de la estrella para el América de Cali en el primer semestre del 2023 (@FuriaRojaTV/Twitter)

América de Cali dejó ir su última oportunidad de ser el finalista del cuadrangular B en la Liga BetPlay luego de su derrota por 2-1 ante Millonarios en su visita al estadio El Campín el sábado 3 de junio por la cuarta fecha de esta fase. La falta de competitividad en los tramos clave del juego y bajas como la de Iago Falque conspiraron contra el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes.

Tulio Gómez, el máximo accionista del cuadro escarlata se refirió a la eliminación que dejó decepcionados a los hinchas americanos, que esperaban haber competido más ante el cuadro embajador por un lugar en las finales. En su cuenta de Twitter, el empresario no ocultó su decepción por el resultado, pero al mismo tiempo se mostró determinado a seguir luchando para que el cuadro vallecaucano se convierta en el equipo más ganador del país:

“Hemos fallado en nuestro objetivo de ser campeones en este semestre, pero no desfalleceremos en nuestro objetivo de ser los más campeones de Colombia”

Gómez, quien anunció sus intenciones de lanzar su candidatura a la Alcaldía de Cali por firmas, evitó pronunciarse sobre el futuro de Guimaraes, uno de los principales señalados por la eliminación. El entrenador brasileño quien termina contrato el 30 de junio y del que todavía no ha trascendido la noticia de una renovación, no encontró respuesta ante el embajador en ninguno de los dos partidos, lo que ha incrementado los rumores sobre su reemplazo.

De hecho, en las respuestas al trino de Gómez varios hinchas del América manifestaron su deseo de que vaya por Ricardo Gareca, antigua gloria de los diablos rojos como jugador y que dirigió al equipo en el 2005. El argentino renunció en las últimas horas a la dirección técnica de Vélez Sarsfield de Argentina debido a los malos resultados, motivando que los hinchas del rojo del Valle se manifiesten para que las directivas busquen al Tigre. Otros nombres con los cuales se ha especulado durante las últimas semanas incluyen al actual entrenador del Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo, y al entrenador de Águilas Doradas, Lucas González.

Tulio Gómez buscará la alcaldía de la capital del Valle por el movimiento ‘Todos con Cali’

La llegada del máximo accionista del América de Cali a la contienda por la Alcaldía de la ciudad es sin duda una de las noticias que mayor revuelo ha causado en la sultana del Valle. Para los expertos, un factor diferenciador en la campaña sería la falta de experiencia que tiene el máximo accionista del equipo caleño, aunque cuenta con el respaldo de diferentes sectores de la sociedad y con los hinchas del equipo.

Hasta el momento se tiene conocimiento de cerca de 50 precandidatos para suceder al alcalde Jorge Iván Ospina en el cargo. Gómez está entre ellos y tiene como objetivo recoger 50 mil firmas para avalar su aspiración por el movimiento ciudadano Todos con Cali.

El dirigente le contó al diario El País de Cali que su intención es crear independencia, pero que se encuentra abierto a recibir el apoyo de los partidos políticos que quieran sumarse a su proyecto de gobierno. “Crear independencia”, pero que “si hay un partido político que nos quiera apoyar, está bien”, indicó el precandidato.

También contó que, durante la inscripción de su candidatura en la Registraduría, lo hizo acompañado de la medallista olímpica Yuri Alvear: “Me iré por firmas, si por firmas no llego, prefiero no llegar. No quiero llegar amarrado a nadie, ni que me toque repartir secretarías”, manifestó Gómez.