Suspenden el trámite de las reformas en la Cámara de Representantes por escándalo del Gobierno

Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero

Las reformas sociales del Gobierno nacional también resultarán afectadas por la crisis que rodea Laura Sarabia, ex jefe de Gabinete, y el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que se suspenderá el trámite para buscar consolidar la coalición.

“Por lo que respecta a la Presidencia de Cámara de Representantes, se congelan las discusiones de las reformas hasta que por supuesto podamos, no solamente como estamos haciendo dialogar de nuevo, reconstruir la coalición, sino justamente parar el trámite, discusiones tan importantes como esas no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo”, afirmó David Racero.

Noticia en desarrollo...