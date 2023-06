Miguel Uribe Turbay ya radicó denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro: “Nunca debió ser presidente”

Miguel Uribe Turbay anunció en la mañana de este lunes 5 de junio que denunciaría penalmente a Gustavo Petro

El senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay afirmó en la tarde de este lunes 5 de junio que ya radicó una denuncia penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro, para pedirle explicaciones concretas sobre el escándalo revelado por la Revista Semana en el que el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti se refirió a la financiación de la campaña presidencial, entre muchos otros hechos que han generado todo tipo de reacciones.

“Radicada: Denuncia penal en contra de Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.”, trinó Uribe Turbay en su cuenta de Twitter.

Denuncia penal de Miguel Uribe Turbay contra el presidente Gustavo Petro.

El congresista anunció en horas de la mañana que acudiría ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para denunciar al mandatario de los colombianos. “Denunciaré a Gustavo Petro penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara”, comentó el político.

Senador Miguel Uribe Turbay anunció que denunciará penalmente al presidente Petro. @MiguelUribeT / Twitter

Para el senador del Centro Democrático, Petro “nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo”. Adicional a esto, anunció una marcha contra el Gobierno nacional para los próximos días: “Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio”.

Las reacciones políticas con relación a estos audios no se han hecho esperar y varios sectores solicitan al presidente Gustavo Petro que le aclare al país los mensajes del exembajador Armando Benedetti.

Audios del exembajador Armando Benedetti dejan a varios integrantes del gabinete mal parados

Los audios de Armando Benedetti

El presidente Gustavo Petro confirmó el 2 de junio de 2023 que su ex jefe de gabinete Laura Sarabia y el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti vinculados al llamado “escándalo de las chuzadas”, salen de su administración. El primer mandatario confirmó su decisión durante una ceremonia de ascensos de suboficiales en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, en Bogotá. “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada Laura Sarabia y el embajador en Venezuela se retiran del Gobierno”, declaró el presidente.

Laura Sarabia y Armando Benedetti están en el ojo público por una pelea derivada de las chuzadas contra Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la funcionaria presidencial, sindicada de robar dinero de la casa de Sarabia. En relación a la polémica, la Revista Semana publicó unos audios filtrados de Benedetti en los que quedó evidenciado varios comentarios negativos en contra de Sarabia, de hecho, se reveló que ellos no querían apoyar la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de 2022, además que el puesto de ella había sido por la primera dama Verónica Alcocer.

Audios Armando Benedetti: el exembajador le recrimina a la ex jefa de gabinete porque al parecer ella estaba en ese cargo gracias a la primera dama Veronica Alcocer. Infobae.

En los audios se puede escuchar a Armando Benedetti decir: “Laura, tú me conoces a mí, mira, el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, le subraya Benedetti a Sarabia. Parece que esto lo dijo Benedetti en un momento en el que estaba cansado en Venezuela y tenía la esperanza de volver a Bogotá, pues el exembajador esperaba que Gustavo Petro le cumpliera las promesas que le había hecho para regresar.

Según el medio anteriormente citado, el entonces embajador contó lloró luego de su reunión en el palacio: “Yo te lo juro que ayer, cuando salí de Palacio, me fui llorando, me fui con el ojo (…) no hay derecho a que tú, tú, tú, olvídate de Petro, Petro puede ser un hijueputa, y es hijueputa y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyáramos”.

Por otro lado, en una parte de los audios, se puede entender que Benedetti le recrimina constantemente a Sarabia por el puesto público que ocupaban ambos, él habla de cuotas políticas, pero evidentemente, estaba enojado con la ex jefa de gabinete, al parecer, ella estaba en ese cargo gracias a la primera dama Veronica Alcocer. “En lo único que tienes razón, pero tú cabecita chiquitica como tú eres chiquitica no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”, según la Revista Semana.

Cabe mencionar que todos los audios son presentados, bajo la evidente ira de Benedetti, pues en medio de insultos hacia Laura Sarabia, Velasco, Gustavo Petro y distintos funcionarios, esto deja la puerta abierta para suposiciones de las estrategias que ellos tenían, pues habla de cargos públicos, de dineros para la campaña, de sus influencias y la indignación de que nada iba como lo planearon.

En un momento de la conversación, Benedetti habló fuerte y dijo en los audios: “Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza. Y me dices hijueputa cuándo quieras que esté allá en Bogotá y me dices cuándo culos quieres empezar a pelear, o cuándo culos quieres arreglar. Usted está allá, es por mí, hijueputa, por mí. O es que alguien te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo, te hubiera dejado sola a ver qué culos ibas a hacer. Ahora sí que estamos todos amenazados hijueputa, dime ¿qué más hay qué hacer?”.

El exembajador Armando Benedetti expuso que, "los audios de la Revista Semana, han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia". Twitter/@AABenedetti.

Réplica de Benedetti

Por el momento, el político compartió a través de su cuenta de Twitter que esos audios habían sido manipulados: “Los audios de Revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que, NO viene de mi parte”.