Miguel Ángel López y Nairo Quintana marcaban la diferencia: así les ha ido a los antiguos equipos de los colombianos desde su salida

Los ciclistas colombianos salieron de las escuadras en 2022. Fotos: Team Medellín / Nairo Quintana

La temporada 2023 está dejando claro que equipos como el UAE Team Emirates, Jumbo Visma y el INEOS Grenadiers se preparaon de la mejor manera para poder competir en las diferentes carreras y de esta manera sumar triunfos entre sus corredores. Otra historia es la del Astana Qazaqstam Team y el Arkéa-Samsic que no pasan por su mejor momento en la actual campaña y la salida de los colombianos Miguel Ángel López y Nairo Quintana tuvo un enorme impacto.

Las dos escuadras ciclísticas están pasando por momentos difíciles en 2023, la falta de corredores que destaquen con contundencia en las carreras más importantes los ha ubicado en zona de descenso. Esto tiene encendidas las alarmas dentro de los dos equipos que deberán buscar un cambio radical dentro de las plantillas para mejorar su situación.

En la más reciente actualización del ranking UCI durante la temporada 2023, el Team Arkéa-Samsic está en el puesto 19 con 3.366 puntos a cerca de 1.000 del AG2R que está salvando la categoría. El Astana es el último equipo de la lista en el puesto 22 con 2.122,16 puntos y requiere más de 2.300 unidades para mantenerse en la primera categoría.

También es importante mencionar que en victorias del año, tanto el Arkeá-Samsic como el Astana Qaqstam Team están en el fondo de la tabla con apenas cuatro victorias para cada una de las escuadras. Una diferencia muy amplia con respecto a escuadras como el Jumbo Visma que suma 31 triunfos, el UAE Team Emirates con 30 y el Soudal-Quick Step con 25.

Recientemente INFOBAE Colombia habló con el periodista británico Chris Marshall-Bell que se refirió a la situación de Nairo Quintana y en el diálogo mencionó un posible escenario en el que se pueda dar el fichaje del corredor boyacense con el Astana Qazaqstam Team para el tramo final de la campaña debido a que podrían requerir de un jefe de filas que pueda competir por varios puntos y que tenga una presencia importante en la Vuelta a España, la última gran vuelta del ciclismo del 2023,

“Por ejemplo, esto no es un hecho, pero pienso es que si el Astana tiene un mal Tour de Francia y a eso se suma que el equipo no ha hecho nada este año, yo podría ver a esa escuadra en agosto diciendo, ‘mira, tenemos La Vuelta a España y tenemos que hacer algo, ¿Por qué no fichamos a Nairo Quintana?’, por esto yo no veo las puertas cerradas, pero tampoco están del todo abiertas”, afirmó.

El corredor colombiano sigue sin encontrar equipo para la temporada 2023. @nairoquincoficial

¿Por qué salieron los colombianos de los dos equipos?

Recordemos que la salidas de los colombianos delos respectivos equipos se dio de 2022 por motivos completamente diferentes. Miguel Ángel López salió de la escuadra kazaja en diciembre de ese año por las supuestas conexiones del corredor colombiano con el doctor Marcos Maynar, quien está siendo investigado por ser el líder de una supuesta red de dopaje en Europa.

El equipo confirmó en un comunicado que, “el Astana Qazaqstan Team descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar. En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato”.

El colombiano destaca en el Team Medellín. Foto: @team_medellin - Twitter

Por otra parte, la salida de Nairo Quintana del Arkéa-Samsic se dio en septiembre de 2022 luego de que la UCI sancionara al colombiano tras comprobar la presencia de tramadol en unas muestras de sangre tomadas durante el Tour de Francia. Esto llevó a que el pedalista y la escuadra francesa culminaran sus vínculos contractuales.

“No continuaré con el equipo Arkéa Samsic como lo habíamos anunciado el pasado 16 de agosto. Vamos a seguir pedaleando hacia adelante y comentar luego lo que viene en mi futuro. Quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho y de lo que puedo hacer”, afirmó Nairo Quintana en ese momento; sin embargo, hasta la fecha no ha podido encontrar equipo.