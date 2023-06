Gustavo Bolívar reveló cuando decidirá si será o no candidato a la alcaldía de Bogotá: “No tengo más plazo para decidir”

El exsenador afirmó que su decisión será conocida el 9 de junio.

En diciembre de 2022, Gustavo Bolívar renunció a su curul en el Senado de la República argumentando que no contaba con el tiempo suficiente para cumplir con las labores políticas y sus obligaciones laborales como guionista; sin embargo, desde ese momento se ha rumoreado que la verdadera razón fue su intención de aspirar a la alcaldía de Bogotá.

El exsenador fue entrevistado por RCN en Miami, Estados Unidos, allí Bolívar expresó su opinión frente al Gobierno de Gustavo Petro y el escándalo protagonizado por la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, además de revelar cuando tomará la decisión frente a su posible candidatura.

Gustavo Bolívar afirmó que su decisión se conocerá el 9 de junio, fecha límite que se acordó en una reunión entre miembros del Pacto Histórico, además de afirmar que la razón por la que no ha tomado la decisión hasta el momento es porque considera que en Colombia perdería tranquilidad.

“En el Pacto Histórico tuvimos una reunión hace tres días y me dicen que no tengo más plazo para decidir. Tengo plazo hasta el próximo viernes, tengo que dar un sí o un no. Lo complicado es resolver problemas económicos. El otro factor es mi tranquilidad, en Colombia es difícil, la invasión de la privacidad por los escoltas y se pierde la libertad completamente”.

Respecto al mandato que ha tenido Claudia López en Bogotá, Bolívar afirmó que la alcaldesa ha incumplido promesas de campaña que tienen enojados a los bogotanos, puntualizando en la primera línea del metro como el error más grave para él.

“Claudia incumplió muchas promesas, y eso nos está pasando factura en Bogotá. Si uno mira los niveles de aceptación de los movimientos alternativos, es baja porque la alcaldía no ha sido buena. Ella se equivocó en jugársela con los chinos por el metro, en un metro elevado que no es el que le conviene a Bogotá, por lo menos en la Avenida Caracas”.

Caso Laura Sarabia: “Una chica sin la preparación suficiente”

Gustavo Bolívar opinó sobre Laura Sarabia. Foto: Presidencia.

Respecto al escándalo protagonizado por la ex jefe de gabinete, Bolívar afirmó que el tema de las chuzadas es algo que no se puede ocultar, además de que no existía ninguna excusa para justificar lo que paso con la exniñera de Laura Sarabia.

“El episodio es bien lamentable, eso no lo podemos ocultar, afortunadamente el presidente de la República ayer lo dijo, no vamos a cometer las mismas prácticas sucias de gobiernos anteriores, eso no tiene excusa, que haya sucedido en una empleada del servicio o que suceda en un magistrado para mí vale lo mismo; sin embargo, las comparaciones entran a ser odiosas”.

Respecto a Sarabia, el exsenador afirmó que es una persona sin la experiencia necesaria para ocupar el cargo que tenía, resaltando que desde su opinión los titulares de los medios de comunicación terminaron por hacer que Laura Sarabia no supiera controlar el poder que tenía, además de resaltar que no hay forma de justificar lo que hizo.

“Yo creo que se equivocó, yo no veo en Laura Sarabia una mala fe, sino una chica sin la preparación suficiente para ocupar un cargo tan importante, yo creo que todas estas portadas de revistas, todas estas entrevistas que la señalaban como una de las mujeres más poderosas de Colombia la desbordó, yo creo que sucedió el episodio, se perdió una plata y no lo supo manejar, yo creo que si a uno se le pierde una plata no tiene por qué hacer muchas de esas cosas”.

El Gobierno de Gustavo Petro: “Las cosas no han salido bien”

Gustavo Bolívar reveló cuáles son los pecados del Gobierno de Gustavo Petro.

Respecto al presidente Gustavo Petro y lo que ha sido su mandato hasta el momento, Bolívar afirmó que el Pacto Histórico tomó la decisión de aceptar a personas de otros partidos con el objetivo de ganar las elecciones, lo que hoy le estaría cobrando factura al mandatario.

“Gustavo Petro tiene en su imaginario, en su corazón unas metas altruistas que es cambiar a Colombia desde las reformas sociales, y él en algún momento tuvo que hacer esa alianza consigo mismo, es decir solo no lo vamos a hacer y este país no va a cambiar, vamos a aceptar a esta vieja clase política en la campaña para ganar y ya después vemos como arreglamos por el camino”.

Por último, el exsenador señaló que en estos momentos no encuentra una oposición fuerte por parte de los partidos políticos del país, afirmando que él considera que el mayor retractor del presidente en la actualidad es el fiscal Francisco Barbosa.

“Nosotros hemos cometido muchos errores que por sí solos ya harían para que esto estuviera peor, pero la oposición se enfrascó en las tergiversaciones y en las mentiras y perdió credibilidad, entonces yo hoy siento que el jefe de la oposición es el fiscal general de la nación, porque lastimosamente en Colombia los entes de control se han politizado”.