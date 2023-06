Johanna Fadul recordó a sus hijas fallecidas con un tatuaje en su honor

Johanna Fadul. Foto: Instagram @johannafadul

En el año 2015, Juanse Quintero y Johanna Fadul estaban listos para vivir por primera vez la experiencia de ser padres, sin embargo, perdieron a sus gemelas cuando la actriz iba aproximadamente por sus siete meses de embarazo. Ahora que han pasado ocho años desde el trágico momento, la bogotana decidió hacerse un tatuaje en honor a Antonella y Anabella.

Así las cosas, recientemente compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve plasmando con tinta en su piel una mariposa y en la mitad los nombres de sus hijas fallecidas. A su vez, Fadul escribió en la descripción del post:

“Hoy decidí tatuarme a mis bebés. Aunque las llevo en mi alma ahora las quiero en mi piel… A&A, ellas que despertaron en mi ser lo que solo las mujeres podemos sentir… Ser mamá”.

EL tatuaje que Johanna Fadul se realizó en honor a sus fallecidas hijas

¿Por qué Johanna Fadul perdió a sus bebés?

En 2020, entrevistada sobre el tema en el programa ‘Hoy Día’, la actriz rememoró el triste momento: “Uno llega a un punto del embarazo cuando empiezas a sentir a los bebés, que el médico te dice: De aquí en adelante tienes que sentir todos los días, el día que no lo sientas eso es una urgencia. Ese día, Juanse estaba trabajando y él salía súper temprano todos los días, llegaba casi en la noche y ese día me levanté y no las sentí... llamo a la jefe de enfermaras que nos atendía y le digo: Hoy no he sentido a las bebés...”.

La enfermera en cuestión le dio unas indicaciones para provocar el movimiento de las bebés, pero todo fue inútil. Entonces Fadul se fue por urgencias al hospital. Después de que se le realizara un chequeo, todo parecía en orden, pero le pudieron volver el día después para realizarle otro examen más preciso. Cuando la bogotana regresó al hospital, el médico le dijo que sus hijas estaban mal.

“A ellas les hacen una ecografía y les toman una foto como de su cerebro y fue muy doloroso ver cómo una de las bebés tenía como un arbolito, un derrame cerebral completo. Entonces la doctora nos dice: Tengo que operar a Johanna, voy a intentar salvar a una, pero yo lo veo muy difícil”, agregó Juanse Quintero. Empero, al final ninguna de las dos bebés sobrevivió.

En 2021, Fadul volvió a ser interrogada por la pérdida de sus hijas, pero esta vez en diálogo con Laura Acuña para su programa en YouTube. Durante esta entrevista, la actriz recordó el shock que sintió con la situación, pero cómo logró superarlo todo.

“Yo ya tenía siete meses. Tuve un parto natural y tenerlas completicas, perfectas, pero dormiditas era como juepucha... un embarazo que no fue buscado, sino que llegó, y cuando llega ese momento todo se vuelve: el foco son ellas, para tenerlas de la mejor manera posible, y llega esta situación y como que el mundo se te desbarata y ahora qué, qué sigue después de esto si todo mi foco eran ellas... lo que a mí me quedó de eso: Listo, me pasó esto, pero el mundo sigue y yo no me puedo quedar en el dolor, en la pena... claramente uno pasa por el proceso, lo vive , pero hay que superarlo y seguir adelante”.

Tras comenzar un noviazgo en el 2013, Johanna Fadul se unió en matrimonio a Juan Sebastián Quintero en el año 2015. Cabe resaltar que la bogotana también ha plasmado su talento como actriz en un video musical de su esposo; en 2020, Quintero lanzó ‘Perdón amor, amor’ y ella fue la protagonista de la pieza audiovisual. Tampoco sobra decir que, aunque la historia sentimental de la pareja comenzó en 2013, ambos se conocían desde aproximadamente diez años atrás.