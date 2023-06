Egan Bernal puso en duda su participación en el Tour de Francia: “Quiero estar, pero no a toda costa”

El colombiano no ha definido su participación en el Tour de Francia. Foto@ @INEOSGrenadiers - Twitter

Egan Bernal poco a poco ha ido recuperando el nivel que tenía previo al grave accidente que sufrió en enero de 2022 y que lo alejó de las competencias más importantes del calendario a lo largo de ese año. Ahora, aunque es optimista con su actual rendimiento, destacó que su participación en el Tour de Francia no es segura debido a que quiere competir al más alto nivel.

El ciclista zipaquireño fue el campeón del Tour de Francia en 2019, posteriormente participó nuevamente en la Grande Boucle de 2020 pero no pudo terminar la competencia y abandonó. Ahora todo parecía indicar que Bernal sería una de las cartas fuertes del INEOS Grenadiers en esta edición, pero el mismo corredor colombiano manifestó que su participación no está del todo garantizada.

En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, el corredor de 26 años habló sobre su presencia en el próximo Tour de Francia y fue enfático en mencionar que, “me gustaría correr el Tour, todos quieren correr esa carrera, pero luego tengo que estar al 100 por ciento”.

Egan Bernal destacó que su participación en el Tour de Francia no es seguro debido a que quiere competir al más alto nivel. @INEOSGrenadiers

Egan Bernal ha manifestado en reiteradas ocasiones que su intención en el Tour de Francia es figurar entre los mejores y para esto debe estar en óptimas condiciones físicas, algo que ha ido mejorando a lo largo de la actual temporada. El colombiano sufrió dos caídas, en la Vuelta a San Juan y la Vuelta a Cataluña, luego de esto pudo terminar su primera competición en la Vuelta al País Vasco y luego sumó dos top 10 en el Tour de Romandía y el Tour de Hungría.

Por esta razón el pedalista del INEOS Grenadiers manifestó que “porque si no estás seguro de estar bien, es la peor carrera. Quiero estar allí, pero no a toda costa. Me estoy centrando en el Dauphiné de vez en cuando y luego tomaremos una decisión”.

Hace un tiempo el subdirector del INEOS Grenadiers, Rod Ellingworth, en una charla con Cycling News confirmó que el equipo tenía en mente a Daniel Felipe Martínez como líder del equipo británico para la grande bucle, esto en parte porque no querían poner presión alguna sobre Egan Bernal que sigue recuperando poco a poco su rendimiento sobre la bicicleta.

“Dani (Martínez) es nuestro enfoque principal para el Tour en este momento”. Además manifestó que por ahora, “no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él (Egan Bernal) en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Es totalmente abierto”.

El colombiano afirmó que para estar en el Tour de Francia "tengo que estar al 100 por ciento”. Foto: @INEOSGrenadiers - Twitter

Actualmente Egan Bernal se encuentra disputando el Critérium du Dauphiné, una de las carreras que muchos consideran de preparación para el Tour de Francia y está compartiendo junto a su compatriota, Daniel Felipe Martínez. En la carrera también hay otro corredor colombiano, se trata de Esteban Chaves del EF Education EasyPost. Por ahora los tres corredores están a 10 segundos del líder de la general, Christophe Laporte del Jumbo Visma.

El próximo Tour de Francia se llevará a cabo del 1 al 23 de julio de 2023, la carrera en esta ocasión contará con siete etapas de alta montaña, siete de media montaña, seis llanas y una contrarreloj individual. Los corredores tomarán partida desde Bilbao y como ya es costumbre culminará en París donde el vencedor se consagrará campeón en los Campos Eliseos.

Aunque las nóminas de los equipos aún no han sido definidas, hay varios nombres que ya están confirmados y que seguramente serán grandes protagonistas a lo largo de los 21 días de competencia como es el caso del actual campeón Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Adam Yates, Christophe Laporte, Enric Mas, entre otros. También se espera la participación de Rigoberto Urán que sería uno de los gregarios de Richard Carapaz.