Aida Victoria Merlano y Westcol se dejaron ver muy acaramelados durante un evento

La pareja había terminado su relación hace unos meses y al parecer, se habrían dado una nueva oportunidad

Sin lugar a duda, Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido que despierta polémica con cada una de sus apariciones en redes sociales. Uno de los temas con los que ha dado de qué hablar la joven barranquillera tiene que ver con su situación sentimental, ya que en el pasado también se le relacionó con Yeferson Cossio.

Te puede interesar: WestCol se defiende luego de sus burlas a mujeres con sobrepeso

Pero su más reciente romance fue con el streamer Westcol, con quien durante una transmisión en vivo en la que estuvo como invitada, los coqueteos fueron una constante entre ambos. Esto llevó a que la relación se convirtiera en una de las más mediáticas, pero el idilio de amor entre los jóvenes no duró mucho y terminó intempestivamente a finales de enero de 2023.

Westcol, streamer que conquistó a Aida Victoria Merlano y, al parecer, estarían sosteniendo un romance después de meses de haber anunciado su ruptura.

Cuatro meses después de las declaraciones en las que Westcol indicó que a la creadora de contenido “no le nacía decirme mi amor”, las salidas en falso del influenciador sirvieron para que la hija de la excongresista Aida Merlano lanzara varias pullas en contra de su ex, como las declaraciones homofóbicas cuando dijo que cogería a tiros a un hombre si veía este tipo de comportamientos cerca de él.

Te puede interesar: Westcol habría devuelto a Nicolás Arrieta la moto por la que pelearon

Pero el punto más álgido de los enfrentamientos entre los creadores de contenido llegó cuando, en plena transmisión en vivo, Merlano Manzaneda lo llama y le pregunta: “¿Por qué no me superas?”. Este intercambio de palabras se produjo cuando la barranquillera le pidió al streamer que dejara de ponerla como ejemplo en sus conversaciones.

Aida Victoria Merlano realizó en su cuenta de Twitter un hilo donde relataba su lucha contra la depresión, asegurando que ese era ya un tema del pasado

“¿Por qué no me superas? ¡Di la verdad! Estaba viendo ahorita que estabas en streaming y yo decía: ‘¡Pero este hombre no se olvida de mí!’ ¿O sea que soy imborrable para ti?”, se le escuchó decir a la joven.

Te puede interesar: Westcol lo volvió a hacer: ahora es criticado por burlarse de mujeres con sobrepeso

Sin embargo, recientemente confirmaron que el cariño por el otro seguía ahí, por lo que a través de diferentes páginas de chismes se han difundido fotografías y videos coqueteando en diferentes eventos sociales a los que han asistido. En una de esas publicaciones se ve a Merlano Manzaneda muy sonriente e, incluso, se acerca al oído en repetidas ocasiones a Westcol.

Encuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol transmitido a través de la cuenta de Twitch del streamer. Imagen: captura de pantalla Youtube

El hecho rápidamente generó comentarios de los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que la pareja en ningún momento dejó de sentir cariño por el otro y que simplemente tomó distancia para pensar bien las cosas. Algunos de los comentarios que más destacan son: “Tienen los cachetes igualitos”; “me encanta porque no es solapada como muchas, ella es ella y no le importa”; “los más lindos”; “yo en la vida soy la misma Aida, vendo consejos que para mí, no tengo”; “son tal para cual”; “Aida es la mata de la coquetería”, entre otros.

Aida Victoria Merlano le echó los perros a hijo de Martín Elías

Recientemente, los internautas criticaron a la influenciadora por haber hecho un video con el hijo del difunto cantante de vallenato Martín Elías, hijo del también fallecido Diomedes Díaz. La controversia comenzó porque Martín Elías Junior salió en una historia con Aida Victoria Merlano diciéndole que era la mujer más linda de Colombia. Ella, por su parte, no se quedó callada y le respondió: “no digas eso que estoy soltera y puedo enamorarme”, publicando la fecha de nacimiento de Martín Elías Junior, en el 2007.

Martín Elías Junior salió en una historia con Aída Victoria Merlano y publicando la fecha de nacimiento de él, en el 2007, es decir, 16 años. Captura de pantalla Instagram: @aidavictoriam

Sin embargo, a pesar del revuelo Aida Victoria dio una respuesta tajante, como las que suele emitir, esta vez con una canción de vallenato, donde deja entrever que no le interesa lo que los demás piensen de sus acciones. Muchachito, buscando que te joda la mamá”.

Sin embargo, a pesar del revuelo Aída Victoria dio una respuesta tajante, como las que suele emitir, esta vez con una canción de vallenato, donde deja entrever que no le interesa lo que los demás piensen de sus acciones.