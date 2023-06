Niños muertos por desnutrición, abusos en centros de atención, problemas con el PAE: expertos le respondieron a Infobae si es momento de reestructurar el ICBF

El Bienestar Familiar estaría siendo olvidado por el Gobierno de Gustavo Petro: expertos le explican a Infobae qué se debería hacer.

¿Qué está pasando con la niñez tras casi un año del Gobierno de Gustavo Petro en Colombia? Infobae le puso la lupa al tema y conoció diferentes perspectivas, como las que sugieren que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hoy encabezado por Astrid Cáceres, debería reestructurarse.

Exdirectores del ICBF, congresistas y dirigentes de asociaciones civiles en pro de la infancia describen algunas de las principales problemáticas administrativas que estaría enfrentando esa dependencia del Gobierno nacional que terminan por afectar a las niñas y niños colombianos en condición de vulnerabilidad.

El reclutamiento forzado

Pese a que la bandera del presidente de la República desde que llegó al poder ha sido la Paz Total, la Alianza por la Niñez Colombiana evidenció que persiste el sometimiento de menores de edad por parte de estructuras delincuenciales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —con el que el Gobierno negocia actualmente— y las disidencias de las Farc.

“Ha habido una situación muy crítica frente a las cifras que se están presentando de reclutamiento forzoso”, advirtió Angélica Cuenca Gómez, secretaria ejecutiva y vocera de la citada asociación, quien le contó a este portal que, aunque el problema se mantiene desde pasadas administraciones, las acciones del actual Gobierno no han dado resultado para mitigar el tema.

“Sin dudas queremos la Paz Total, pero negociar teniendo en cuenta que los niños y las niñas siguen siendo reclutados. Una de las acciones claras que tiene que solicitar el Gobierno nacional a los grupos, para negociar, es parar el reclutamiento de los infantes”, señaló Cuenca.

La desnutrición infantil sigue cobrando vidas en Colombia: qué está haciendo el gobierno. JOAQUIN SARMIENTO / AFP

La funcionaria aseguró que, desde la pandemia, el reclutamiento de los más pequeños de los hogares colombianos se acrecentó y, lamentablemente, el país no ha podido reponerse de esa situación que, inclusive, incidió en que muchos de los niños abandonaran las aulas para irse al monte con armas, reclutados por grupos terroristas y delincuenciales.

Para Diego Molano, quien fue director de Bienestar Familiar por más de dos años durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y tiene pleno conocimiento de las actuaciones que realiza el Ministerio de Defensa en favor de la población infantil, dado que también dirigió esa cartera en los últimos dos años de la presidencia de Iván Duque, el Gobierno Petro no tiene definida una estrategia clara para defender a los niños del país.

“El problema es de la política de atención a la infancia y juventud del gobierno Petro porque hoy pareciera que no está definida y eso afecta cualquier desarrollo de una entidad (el ICBF) que no tiene un norte claro”, analizó el exministro de Defensa en diálogo con Infobae, quien aseguró que no hay articulación entre el Ejecutivo y las administraciones locales y departamentales para atender esa problemática.

El exministro Molano le dejó algunas recomendaciones al presidente Petro sobre cómo manejar el reclutamiento infantil. Colprensa.

El ahora precandidato a la Alcaldía de Bogotá no cree que el futuro Ministerio de la Igualdad que Gustavo Petro sancionó hace unos meses, y cuya cabeza sería la vicepresidenta Francia Márquez, logre “algún tipo de reforma en el sector de la Seguridad Social” que beneficie a los niños y contribuya a detener el sometimiento forzoso infantil. Aseguró que esa nueva cartera debe trabajar en unísono con entidades estatales como la Agencia de Restitución de Tierras y la Unidad de Víctimas para dar un apoyo integral al ICBF.

Además, dijo que mucha de la ineficiencia que se estaría presentando en el gobierno Petro frente al reclutamiento forzoso se debe al discurso “equivocado” que se está promoviendo contra las estructuras criminales.

“Muchos de los líderes del Pacto Histórico plantean una narrativa al revés. Nadie critica a las Farc ni al Clan del Golfo por reclutarlos legalmente, sino que, por el contrario, cambian la narrativa diciendo que soldados y policías atentan contra los menores de edad. Es una cosa increíble. Ellos deberían estar exigiendo a los de las Farc que no recluten menores de edad, que es el primer requisito para sentarse a negociar; o que liberen los niños que ya tienen resultado”, sugirió Diego Molano.

¿No hay plata para el ICBF?

Desde anteriores administraciones se ha denunciado que a la entidad que debe velar por los niños desprotegidos de la Nación no le están llegando los fondos necesarios para tener una verdadera presencia en todo el territorio colombiano. Al parecer esta situación se mantiene en el Gobierno Petro y, por eso, ahora que se discuten las adiciones presupuestales en el Congreso, varios legisladores solicitan al Ministerio de Hacienda que entreguen más dinero.

“El presupuesto del ICBF de este año debería llegar a los 8.8 billones de pesos. Hoy tiene 8.19 billones. Presentamos una proposición concertada para incrementar el presupuesto en otros 400 mil millones de pesos, de manera que llegue a los 8.5 billones de pesos. Aun así, el presupuesto del ICBF tendría una reducción en términos reales quitándole la inflación del 3.9%”, cuestionó la congresista Jennifer Pedraza.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad, analiza para Infobae la crisis del ICBF en el gobierno Petro. Cortesía

La representante a la Cámara del partido independiente Dignidad y Compromiso denunció en Infobae que el Gobierno estaría siendo oídos sordos a esa propuesta que dotaría de más plata al Bienestar Familiar.

Faltan manos para ayudar: el PND tampoco los contempla

“La plata no es lo único, pero sí lo principal”, aseguró la representante, quien contó a Infobae que varios trabajadores del ICBF le pidieron que abogara por ellos para que el Ejecutivo les brindara, no solo mejores prestaciones laborales porque a la mayoría de ellos les renuevan el contrato cada cuatro meses, sino que también solicitaron más manos porque no estarían dando abasto para cumplir con sus funciones.

“El problema del ICBF es estructural. Necesitan 6.000 trabajadores más. Hoy los trabajadores del ICBF están haciendo el trabajo que requiere más de 6000 trabajadores contratados”, aseguró Pedraza quien citó el estudio de cargas laborales que publicó la misma entidad en la que se demostraría un déficit de funcionarios que respalden las labores de esa entidad.

El presidente posesionó a la nueva directora del Icbf pero, tal parece, los problemas en esa entidad persisten. Presidencia (Cristian Garavito/Leo Queen)

De hecho, la representante recordó que en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se aprobó a mediados de mayo, el Gobierno no tuvo en cuenta algunos aspectos claves para la niñez, como darle más plata al ICBF y combatir el reclutamiento forzoso. La misma vocera de la Alianza por la Niñez Colombiana coincidió con Pedraza y encendió las alarmas al respecto.

“El Plan Nacional de Desarrollo no tiene grandes consideraciones sobre la niñez. Incluso si tú revisas el articulado lastimosamente solamente hay un artículo relacionado con niñez. Eso, sin duda, es una afectación grande porque sabemos que en el Plan Nacional de Desarrollo se destinan recursos para todo. Eso es un mal arranque del Gobierno, por así decirlo”, señaló Angélica Cuenca, de esa entidad civil.

La herencia de Concha Baracaldo

Tras confirmarse que, por su cercanía con la primera dama Verónica Alcocer, Concepción Baracaldo llegó a dirigir al ICBF, Jennifer Pedraza aseguró que eso no solo causó varias de las polémicas que la llevaron a salir del cargo, sino que su gestión ineficiente impidió que en el PND de Petro se abordara, como se debía, el tema de la niñez.

“El Gobierno empezó con el pie izquierdo en materia de infancia y adolescencia con el nombramiento de la dirección del ICBF en cabeza de Concepción Baracaldo”, aseguró la legisladora.

Concepción Baracaldo, la exdirectora del ICBF que tanta polémica causó, habría evitado que el PND beneficiara a la niñez. DirICBF/Twitter.

El tormentoso PAE

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) sigue siendo objeto de múltiples controversias en, sino todas, la mayoría de administraciones en Colombia. Aunque varios aliados del Gobierno, así como el mismo presidente Petro, han dicho que desde el 7 de agosto del 2022 se evidenció una notable mejoría frente al tema, otra cosa perciben los entrevistados.

El jefe de Estado, por ejemplo, ha dicho que buscará acabar con la bienestarina con la que se viene nutriendo a los niños pobres desde hace décadas. Sin embargo, desde la Alianza por la Niñez consideran que “los cambios no se pueden dar de manera abrupta porque son cambios progresivos” e invitaron al Gobierno a evidenciar otros aspectos sobre la alimentación de la niñez desprotegida.

“Es necesario y es urgente, que incluso ha sido una de las apuestas mencionadas por este gobierno, el lograr el acceso a alimentación sana y de calidad. En muchos programas del PAE llegan alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas que no le aportan los nutrientes necesarios a a los niños y a las niñas”, dijo la vocera de esa entidad quien sugirió empoderar al campesinado colombiano y llevar los productos que se elaboran de manera natural en los territorios para nutrir a la infancia.

El Programa de Alimentación Escolar PAE sigue siendo otro dolor de cabeza para el Gobierno Petro. @GoberCaldas

Infobae conoció de un caso en Remedios, Antioquia, en el que a varios infantes de ese municipio les dieron bolsas de leche que, en su interior, tenían agua. El concejal antioqueño Juan Camilo Saldarriaga Álvarez, del partido Dignidad, nos contó que, aunque elevó la denuncia ante las administraciones locales, el tema no pasó de un escándalo en redes sociales.

Denuncian que están dando bolsas con agua en vez de leche en Antioquia

Sin embargo, con la llegada de la nueva directora del ICBF se estaría atendiendo de una manera más adecuada la desnutrición que sigue aquejando a los niños, y que fue uno de los temas por los que Gustavo Petro sacó a Concha Baracaldo del ICBF.

La congresista Pedraza, por ejemplo, destacó que le “gusta mucho” el enfoque integral que la nueva cabeza del Bienestar Familiar está adelantando para el “restablecimiento de derechos y que los niños reciban una sana alimentación”. Eso sí, se tendrá que ver qué tan efectiva es.

¿Retos o reestructuración?

Los entrevistados para este reportaje aseguraron que fue un acierto del presidente Petro nombrar a la licenciada Astrid Cáceres en reemplazo de Concha Baracaldo. Sin embargo, coinciden en que el problema va más allá de cambiar las cabezas en esa entidad e insisten en que el Gobierno sí o sí debe ponerse las pilas para mejorar la vida de los niños colombianos.

Diego Molano, por ejemplo, no solo coincidió en que se debe cambiar el paradigma del Bienestar Familiar, sino que también aseguró que en el actual mandato presidencial ha disminuido la presencia del ICBF, no solo en las regiones, sino también en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

“El problema es con la continuidad de algunos programas. Una gran apuesta en materia de juventud que fue muy importante es la la creación del pacto infantil y hoy se está desmontando”, dijo.

Dirigentes de diferentes frentes le piden a Petro repensar cómo funciona el Bienestar Familiar. (AP Photo/Gustavo Moreno)

Por su parte, Angélica Cuenca, de la asociación civil, advirtió que el Gobierno debe prestarle atención a otros temas que atañen a la infancia como los episodios de abuso sexual que, según cifras de su entidad, tan solo en 2022 se reportaron 21 mil casos que “nos debería tener a todos con las alarmas totalmente prendidas”.

Además, solicitó que se deje de culpar únicamente al ICBF como responsable de los problemas de la niñez porque ahí también juega un rol indispensable el Ministerio de Educación Nacional. “Sin duda se necesitan acciones inmediatas”, dijo refiriéndose al cumplimiento de los acuerdos para tener escuelas seguras y libres de guerra y otros factores que han denunciado desde la creación de la alianza.

Reclutamiento forzado de niños, perpetrado por grupos armados, persiste en Colombia. Archivo.

En el caso de Jennifer Pedraza, la congresista consideró que al interior de la entidad hay una “crisis estructural” que no le estaría permitiendo a los niños el “acceso a derechos fundamentales” y por eso coincidió en que el Gobierno debe repensar en cómo se sigue manejando a esa entidad oficial.

Estas son solo algunas de las múltiples situaciones que, cada vez, ponen de manifiesto el problema estructural que vive el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que exhortan, de acuerdo a los entrevistados, a repensar el cómo funciona esa entidad que propende por los niños desprotegidos del país. Infobae intentó, en repetidas oportunidades, conocer la visión de la directora de la entidad, Astrid Cáceres, pero no fue posible comunicación con ella.