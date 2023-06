Miguel Ángel del Río indicó que la Fiscalía estaría mintiendo en el caso de las ‘chuzadas’ de la niñera y una empleada de Laura Sarabia

Foto @migueldelrioabg

El escándalo que salpica a la ex jefa del Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, tomó el jueves 1 de junio un rumbo inesperado tras el anuncio del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el que indicó que hubo interceptaciones ilegales en contra de la exempleada de la funcionaria, practicadas por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía Nacional.

Por parte del abogado Miguel Ángel del Río, quien asumirá la defensa de los cuatro policías que fueron llamados a interrogatorio, se resaltó una versión que indicaría que desde el ente acusador se habría engañado.

Del Río quien comparó lo que está ocurriendo con el caso del ‘Ñeñe’ y los vínculos con el gobierno del expresidente Duque.

“La Fiscalía miente y estamos reviviendo un escándalo de la Ñeñe Política. Cuando eso se destapó, salieron a decir dijo a decir que no había ninguna responsabilidad penal del expresidente Duque y es la misma Fiscalía (...) Hoy tenemos dos funcionarios de la Dijín de ese momento capturaros y en libertad afortunadamente, ad-portas del juicio para demostrar, y lo hemos hecho, que fue una trampa de la Fiscalía”, comentó en La W el abogado.

Del Río mencionó en la emisora radial que los funcionarios de la Dijín no engañaron al fiscal en Quibdó para ingresar los números telefónicos de la niñera y una empleada de Sarabia, sino por el contrario un informante que ya había tenido el ente acusador les había señalado que en los dos números se encontraba la línea de un importante integrante de una estructura narcoparamilitar:

“Existe un informe por parte del patrullero donde un informante le entrega esos dos números, estableciendo que hacen parte de la estructura de alias ‘Siopas’ (…). A los tres días de las interceptaciones, el analista le informa le informa al funcionario de la Dijin que las líneas (telefónicas) no tienen información” indicó a los micrófonos de La W Miguel Ángel.

De igual manera, resaltó que tras evidenciar que los números no estaban vinculados con el delincuente solicitaron cancelar las intervenciones, pero las chuzadas habrían sido canceladas tras una semana de la solicitud: “El funcionario le informa al fiscal que no hay relación. La Fiscalía continuó escuchando las líneas siete días después de que el funcionario de la Dijín le solicita la cancelación”.

Para concluir dijo que él no ha señalado que el fiscal Barbosa haya dicho mentiras, pero sí asevera que lo indicado por la Fiscalía no es cierto, de igual manera reflexionó que: “la Fiscalía general quiere llevarse por delante a la señora Laura Sarabia para sacar créditos desde su enfrentamiento, pero en lo que yo he investigado ella no tiene que ver con ese caso”.

La hicieron pasar por integrante del Clan del Golfo

En su intervención, Barbosa indicó que usaron un informe de la Policía falso, en el que Marelbys Meza fue bautizada con el alias de La Cocinera y la otra mujer como La Madrina. En el primer caso, Marelbys hacía parte de un anillo de seguridad de alias Siopas, cabecilla del Clan del Golfo y vivía en el corregimiento de Tagachí, en Quibdó (Chocó), según información “obtenida por una fuente humana”.

“Es una vergüenza para la justicia colombiana”, recalcó el fiscal General de la Nación tras esta información. “Se inventan un informe de Policía Judicial con la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan, y posteriormente, en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional por las preguntas que hoy la Fiscalía tiene en trazabilidad Judicial”, acotó.