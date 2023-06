La senadora Andrea Padilla pelea otro round contra la crueldad animal en los espectáculos

Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde que impulsa el referendo para acabar la crueldad animal en espectáculos. Imagen Infobae

En los últimos años, Colombia vio crecer el sentimiento y el activismo en favor de los animales, tanto domésticos como silvestres, para prevenir su maltrato, abandono y brindarles normas de protección como cuidado para que tengan las mismas condiciones que los humanos.

La senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, llegó al Congreso en 2022 impulsando una serie de proyectos e iniciativas que venía mostrando desde hace años, una de ellas es acabar con los espectáculos que sean crueles con estos seres como el toreo, corralejas, peleas de gallos, entre otros.

Al ver que en el Senado no avanzó con esta idea, que ha causado todo un debate entre animalistas y taurinos, la congresista habló en entrevista para Infobae Colombia sobre el referendo que inició a finales de mayo, cuando lanzó la última pelea contra una serie de normas y creencias que datan de hace décadas e involucran no solo simpatizantes sino miembros de la política tradicional.

¿De qué trata el referendo?

Buscamos, en esta ocasión, dejar sin efectos jurídicos la norma que permite los actos crueles con animales en espectáculos que es el artículo séptimo de la ley 84 de 1989, que es el que permite actos crueles en corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, novilladas, becerradas, rejoleo y coleo. Estamos en la etapa de recolección de firmas, cuatro millones en seis meses, para seguir el proceso y luego llevarlo al voto.

¿Hace cuánto empezó la recolección de firmas?

Iniciamos hace más de una semana, el plazo se vence el 19 de noviembre que es la fecha que nos entregó la Registraduría para entregar cuatro millones de firmas válidas de colombianos y colombianas residentes, pero también del exterior que estén dentro del censo electoral.

Estos eventos no se prohibieron en el Plan Nacional de Desarrollo y usted había demandado ese artículo ¿Cómo va ese proceso?

Lo que pasó fue que en el artículo que crea el Sistema Nacional de Protección Animal incluyeron un parágrafo diciendo que no podrá limitar, restringir ni prohibir actividades con animales fruto de la cultura. Lo vamos a demandar porque es inconstitucional, pero en todo caso el PND no era el instrumento para prohibir estas actividades, lo colgaron como un capricho de la derecha, que fue el que metió ese parágrafo, pero no teníamos expectativa de prohibir estas actividades crueles.

También se había caído en uno de los debates en el Senado…

Ocurrió recientemente, fue muy doloroso que nos hundieran el proyecto de ley con el que sí buscábamos prohibir corridas de toros y corralejas, se hundió en el tercer debate y eso nos dio pie, tras el quinto intento de tramitar un proyecto de ley, de iniciar un referendo porque vimos que este es un tema que está cooptado por unos grupos políticos que están arrodillados a los poderes regionales de estos taurinos y galleros.

Viendo que en el Congreso no pudo avanzar con esta iniciativa, ¿qué expectativas tiene con el referendo para que la gente sea la que lo apruebe?

Este es un tema que avanza en la opinión pública, en la calle, la ciudadanía lo reclama, pero en el Congreso no avanza. Entonces decidimos sacarlo para que sean los ciudadanos los que tomen la decisión. Estamos muy esperanzados para conseguir esos cuatro millones de firmas y mandarle un mensaje al Congreso.

Sobre las corralejas no es solo la protección de los animales, sino también de las personas que fallecieron por la caída de escenarios improvisados para estos eventos…

Sí, incluso en peleas de gallos donde también salen personas heridas, una recientemente en Colombia, que en las corralejas se destripan, pierden ojos, es una tragedia humana integral, aparte de seguirle dando a estos pueblos pan y circo.

Cambiando el tema, respecto a los casos de ataques de animales de raza peligrosa que han acabado con la vida de personas y otras mascotas, ¿se contemplan penas más severas para sus dueños?

El tema con los perros de manejo especial es que falta la aplicación de la norma porque hay abundantes normas sobre la tenencia responsable de estos perros. Por ejemplo, no pueden estar en manos de menores de edad, si están en el espacio público deben tener bozal y correa, una póliza de responsabilidad contractual para agresiones de personas u otros animales, registrados en un censo en cada municipio, no se pueden importar ni reproducir, sin embargo, uno ve estos cachorros que, obviamente, es de crianza ilegal.

¿Hay algún punto en el referendo sobre el uso de estos seres en los vehículos de tracción animal?

No, en el referendo solo para espectáculos crueles. Como es derogatorio, se acabaría lo que dice la norma. En el tema de vehículos de tracción animal, por una parte, los de acarreos, escombros, ya deben sustituirse por la ley 2138 de 2021 en la que participé. Los de tracción turística están permitidos por la ley y hay dos procesos en curso: un proyecto de ley y una acción popular que interpusimos en 2015 sobre el empleo de caballos con fines turísticos y está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

¿Cómo va en otros proyectos que impulsa para la protección animal?

El de zoológicos, llamado Ley Chucho, va para segundo debate y busca transformar estos lugares que tienen unos cautiverios muy inadecuados y que están priorizando el entretenimiento sobre el cuidado de los animales.

El de esterilización para crear la política nacional de este proceso, va para segundo debate. También está el de reconocimiento y apoyo a proteccionistas, fundaciones y hogares de paso, va para séptimo debate en la Comisión Séptima.

La Ley Ángel busca actualizar la norma contra el maltrato animal, para endurecer sanciones. Ley Kiara para reglamentar los servicios para animales de compañía en guarderías, hoteles, lo vamos a radicar; y la Ley Lorenzo sobre el uso de perros en empresas de vigilancia.