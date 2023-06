La Fifa recordó la participación de Falcao en el Mundial sub-20

El ente rector del fútbol mundial recordó la participación del "Tigre" en la Copa del Mundo sub-20. Imagen: Colprensa

A inicio de 2005, Colombia fue sede del Sudamericano sub-20 que se realizó en el Eje Cafetero donde la Tricolor de la mano de Eduardo Lara se coronó campeón del torneo cumpliendo una destacada campaña en la que además del título, Hugo Rodallega fue el goleador del certamen con 11 celebraciones y fue el jugador más destacado junto a Lionel Messi.

De aquel equipo también hizo parte Radamel Falcao García que marcó un tanto en el empate ante Argentina en la fase de grupos. El Tigre estuvo a la sombra de Rodallega que fue la figura de esa selección Colombia que brilló en el Sudamericano y de la que hicieron parte otros futbolistas como Juan Carlos Toja, Abel Aguilar, Cristián Zapata, entre otros.

En la copa del mundo sub-20 que tuvo lugar en Países Bajos, la selección Colombia compartió grupo junto con Italia, Siria y Canadá con saldo de tres victorias con lo cual avanzó a los octavos de final como primera de la zona. A diferencia del Sudamericano, Radamel Falcao García fue el goleador con dos tantos, mientras que Rodallega convirtió en una ocasión.

En los octavos de final del mundial sub-20, la Tricolor enfrentó a Argentina que acabó con las ilusiones del cuadro cafetero al caer 2-1 con goles de Lionel Messi y Julio Barroso, mientras que Harrison Otálvaro marcó para los colombianos.

La Fifa recordó la actuación del Tigre en aquel campeonato sub-20 con una de sus anotaciones a la que calificó en su publicación de la siguiente manera: “Clásica finalización”. El trino del ente rector del fútbol mundial obtuvo 1.986 likes y 137 retweets.

El Tigre jugó con la Tricolor el mundial sub-20 de 2005. @FIFAWorldCup/Twitter

Actualmente, el samario es el capitán y vigente goleador de la selección Colombia de mayores con 36 dianas en 105 partidos. Es considerado por muchos como el mejor futbolista cafetero de todos los tiempos con 341 celebraciones y está a cinco tantos de igualar a Víctor Hugo Aristizábal, como el delantero colombiano con más goles.

Falcao García y su esposa revelaron el sexo de su bebé

Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, revelaron el 31 de marzo del presente año que van a ser padres por quinta vez. Desde entonces no se supo nada nuevo, hasta el sábado 3 de junio cuando revelaron el sexo de la criatura.

La familia García Tarón organizó una reunión en compañía de sus seres queridos para conocer en conjunto si el nuevo miembro será niño o niña. De acuerdo con lo que ambos publicaron en sus redes sociales, el evento contó con una detallada decoración, incluso, en los postres y el pastel que ofrecieron a los asistentes.

El momento más importante llegó cuando a Radamel Falcao le entregaron un pequeño balón, el cual tuvo que patear, en ese momento se enteró que viene en camino una niña, debido a que los papeles que explotaron de las respectivas sorpresas fueron de color rosado. “Falta muy poco para ser siete en la familia”, publicó en redes.

Cabe mencionar que Lorelei ha dado a luz a cuatro hijos; su primogénita Dominique llegó al mundo en agosto del 2013, Desirée en febrero del 2015, Annette en agosto de 2017 y Jedediah, el único varón, nació en septiembre de 2020.

En diálogo con Semana la cantante se refirió a cómo fue que se enteró de su embarazo:

“Amor, ven rápido que debo contarte algo’. Le conté y nos guardamos unos días el secreto, pero estaba mi familia acá y fue casi imposible ocultarlo. Mi cara lo decía todo —estaba feliz— y, además, las niñas son muy curiosas y me preguntaban por qué no cargaba las bolsas del mercado o por qué no tomaba vino en Navidad”.

En cuanto al nombre de la hija que viene en camino la esposa del Tigre explicó: “Esta vez no tengo derecho de elegir el nombre. Mis hijas ya están grandes y ahora tomaron ese poder. Falcao también quiere hacerlo y así será, entre ellos lo harán. Siempre he sido yo la que busca significado, pero las niñas eran más pequeñas, ahora leen el libro de nombres y, si yo digo uno, me dicen que es muy feo. Entonces, me resigné a que no lo escogeré”.