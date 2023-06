Armando Benedetti habla del escándalo que lo dijo fuera del Gobierno Petro: “Yo sabía que Laura chuzaba”

Presidente Gustavo Petro, exembajador Armando Benedetti y Laura Sarabia continúan afrontando el escándalo que se creó tras robo de un maletín en la casa de la que fue jefe de gabinete del Gobierno colombiano.

La semana pasada estalló uno de los escándalos más grandes que ha tenido que afrontar el Gobierno de Gustavo Petro, ya que en el proceso se habla de presuntas chuzadas de la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL), investigaciones por un robo en la casa de Laura Sarabia, prueba de polígrafo a la niñera, Marelbys Meza, por dineros que no se tiene claridad de dónde vienen, la pelea entre el exembajador Armando Benedetti con la que fue cuota política suya, entre otros temas.

Pese a que el mismo presidente anunció que hizo a un lado tanto a Sarabia como a Benedetti, la situación aún continúa. Incluso, en una entrevista que concedió el también exsenador a la revista Cambio hacer afirmaciones en contra de Sarabia que dejan entre ver que las tensiones siguen creciendo y que podría revelarse más información en el caso.

En el tono que lo caracteriza, Armando Benedetti contó al medio colombiano que efectivamente la discusión que tuvo con Laura Sarabia fue fuerte y que él considera que muchas de las cosas que han pasado al interior de la Casa de Nariño son su responsabilidad. Incluso, sin titubear, el político que fue clave para la campaña presidencial de Petro mencionó que sabe que la exfuncionaria sí chuzaba las llamadas y hasta la acusa de ser la responsable de que hoy tenga que enfrentar a la Fiscalía en un nuevo caso.

“Yo sabía que Laura chuzaba y todo lo demás (Sic). Ella a veces me salía con comentarios que no tenían que ver. O que no podía saber. A veces hasta se equivocaba en los datos. Pero aun así con la equivocación ¿Por qué sabía que yo estaba hablando mal de ella?, que no se qué, ¿Por qué sabía? Siempre era una paranoia”, dijo Armando Benedetti a la revista.

A guion seguido, el político aseguró que desde hace algún tiempo llevaba peleando con Laura Sarabia, pero que incluso, a mitad de mayo parecía que todo iba a volver a estar bien; sin embargo, nada se arregló y todo empeoró. Efectivamente, confirma que en una de las discusiones que sostuvo con Sarabia amenazó al Gobierno, pero agregó que finalmente el que resultó con amenazas y envuelto en líos judiciales fue él.

“Pero Laura sí me mandó amenazas con gente en común de que me iba a joder en la Fiscalía, y me jodió. Estoy seguro de que ella se contactó con la Lombana (se refiere a la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia). A la mujer más poderosa del Gobierno y del país no le queda nada difícil reunirse con la Lombana y decirle que Petro me quiere joder”, agregó en su diálogo.

En este mismo sentido, negó que el haya sido la mente maestra detrás de toda la situación que se generó y que dejó mal parado a la administración: “Yo iba a ser el segundo hombre más poderoso de Colombia. ¿Por qué me iba a suicidar? La vida mía siempre es así. Siempre un desorden y una paradoja. Yo el jueves ya había coronado. ¿Por qué hijueputas yo iba a estar en eso? Y te lo digo y me dan ganas de llorar. Yo iba a ser el segundo tipo más importante de Colombia. ¿Por qué me iba a suicidar?”.

Finalmente, el exembajador de Venezuela contó que en este punto de su carrera política se siente solo y que a diferencia de otros momentos no tiene ya a quien acudir y que tras el discurso el presidente donde dejó en evidencia su afecto hacia Sarabia se confirmó que hasta el mismo mandatario de forma tácita lo acusa de todo lo que sucedió.