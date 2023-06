Yina Calderón volvió a disparar contra Andrea Valdiri: “Se ve gorda”

"Me gusta más la Piedra de Guatapé", comentó Yina Calderón tras su visita a la Torre Eiffel | Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido que, a parte de ser reconocida por sus “exóticos” videos musicales, también se ha ganado una mala fama por las constantes peleas con otros creadores de contenido, como, por ejemplo, con Andrea Valdiri, con quien se “enfrentaba” frecuentemente por redes sociales.

Y en esta ocasión, la también DJ aprovechó que un usuario le preguntó por una de las cirugías estéticas que ella se había realizado con el propósito de bajar de peso para volver a “disparar” contra Andrea Valdiri; pues según ella, actualmente la barranquillera se ve gorda por no cuidarse tras su procedimiento para disminuir algunas tallas.

En la dinámica de preguntas y respuestas por Instagram, un usuario preguntó: “Si uno no se cuida la cirugía se engorda de nuevo”, a lo que “con o sin culpa” Yina Calderón citó algunos ejemplos de sus familiares y de una Valdiri que no se “cuidaron” tras la cirugía y eventualmente habían perdido la plata de la intervención.

“Claro mi amor, si uno no se cuida. Si nosotras no nos cuidamos y cerramos el pico esa plata se pierde. Mire el caso de mis hermanas, no usan fajas, no cierran el pico. Miren el caso de Andrea Valdiri que se ve gorda”, indicó la DJ inicialmente.

Luego de este “vainazo”, la huilense confirmó que el éxito en estas cirugías también dependía no solo del cuidado personal, sino también de la buena praxis del médico que ejecuta la intervención quirúrgica, que como bien es conocido, si este no es bueno y no se encuentra en un lugar certificado y avalado, puede terminar haciendo estragos en el cuerpo de la persona.

“Entonces uno dice, maric* uno puede perder la plata si uno no se cuida. Osea, se aguanta uno este dolor tan hijueput* pa’ no cuidarse, la mamola. Así sea con faja amores. Pero claro, esa inversión se pierde. Incluso hay mujeres que se operan y uno dice maric* pero por dónde que no se nota, ahí también tiene que ver la manos el Doc”, terminó afirmando Calderón.

Yina Calderón habló de la nueva cirugía a la que se someterá

Yina Calderón ha hablado abiertamente de todas las cirugías plásticas que se ha realizado. Sin embargo, entre sus procedimientos también figuran cinco intervenciones para retirarle los biopolímeros de sus glúteos. En este sentido, la también empresaria ha emprendido todo un camino para reconstruir esta zona de su cuerpo y, recientemente, informó a sus seguidores que volverá a someterse a otra operación.

“Esto es muy complejo de contárselos, pero es una gran lección que me da la vida y que, tal vez, mostrándolo puedo hacer que alguno de ustedes piense antes de aplicarse algo extraño en sus glúteos o cualquier parte del cuerpo. He tenido cinco retiros de biopolímeros... mi vida logró salvarse y retirar casi el 90 por ciento de biopolímeros que tenía en mi cuerpo”, escribió en una publicación de Instagram.

“Volvemos al quirófano”, Yina Calderón habla del nuevo procedimiento al que se someterá

Por lo anterior, la ‘Exprotagonista de nuestra Tele’ decidió ponerse prótesis. Sin embargo, tuvo algunos inconvenientes, luego de que se le infectara uno de los implantes y, en consecuencia, tuviera que ser retirado. Con la otra prótesis todo parecía ir bien hasta que, según la creadora de contenido, su cuerpo comenzó a rechazarla.

“Le pedí a Andrés Amariles que me colocara unas prótesis, él con mucho cariño me las puso y la cirugía fue un éxito. Pasados los días una de las prótesis se infectó, pasa mucho en las cirugías de glúteos y tocó retirarla. Me quedé con una sola prótesis y estaba súper, pero de unos días para acá el cuerpo ha venido rechazándola. Esto pasa porque mi músculo está muy débil debido a ese veneno llamado biopolímeros. Mi solución: sacarla y punto. Estoy tratando de engordar para que me saquen grasa y me rellenen el glúteo. Volvemos al quirófano, pero muy consciente de que nadie más que yo tiene la culpa por las malas decisiones ¡pilas y que no les pase!”.