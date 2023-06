Juanes reveló complejos momentos que vivió con su hija en plena adolescencia

Santiago Alarcón y Juanes hablaron en el pódcast "Meterse al rancho" sobre los problemas varios de los problemas que han tenido con sus respectivas familias. / (@santialarconu/Instagram y AP)

Juanes continúa destacándose como uno de los artistas más aclamados de nuestro país. El antioqueño se ha caracterizado por mantenerse alejado de los escándalos y las peleas fuera del escenario, lo que ha contribuido aún más a su popularidad y admiración por parte de varios artistas que ven en él un ejemplo de lucha constante por alcanzar los sueños.

Recientemente, el carismático artista de 50 años tuvo una interesante conversación con el reconocido actor Santiago Alarcón en su pódcast, donde invita a personalidades destacadas de la industria audiovisual y musical. Durante esta entrevista, Juanes abordó diversos temas, incluyendo un momento difícil en su vida personal en el que su relación con su hija Luna no atravesaba su mejor momento.

En medio de la charla con Alarcón, Juan Esteban Aristizábal (nombre de pila del artista), se sinceró y reveló el desafiante episodio que vivió con su hija Luna en su etapa de adolescencia mientras se encontraba en uno de sus largos viajes laborales lejos de su familia.

“No entendía que ella quisiera independizarse. Estaba en su etapa de rebeldía y yo no comprendía eso. Discutíamos constantemente y no sabía qué hacer. Era realmente duro, llegando al punto en el que me sentía invisible para ella. Imagínate, eso me destrozaba, me daban ganas de llorar”, confesó el artista.

Juanes compartió con el actor que, a pesar de los múltiples logros que había alcanzado en la industria musical con reconocimientos que llegaban constantemente, sentía que las cosas no estaban del todo bien al estar a miles de kilómetros de su hogar. Al parecer esta dinámica de viajes le estaba impidiendo que tuviera la relación deseada con los miembros de su familia.

En medio de la charla, el cantante comentó que cuando su hija Luna tenía aproximadamente 17 años, le preocupaba la falta de temas de conversación y la falta de empatía entre padre e hija.

Afortunadamente para él, aquella crisis ya es cosa del pasado, pues tal y como lo manifestó, hoy en día tiene una relación mucho mejor con Luna, quien cumplirá 21 años en 2023. Cabe recordar que Juanes es esposo de Karen Martínez desde el 2004, y de esa relación tuvo tres hijos: Dante de 15 años, Paloma de 19, y Luna.

El relato íntimo de Juanes ha generado gran interés y empatía entre sus seguidores, quienes aplauden la valentía del artista al abrir su corazón y compartir su experiencia personal. Sin duda, esta entrevista ofrece una perspectiva más cercana de Juanes como padre y ser humano, demostrando una vez más por qué es uno de los referentes más admirados de la música latina.

Santiago Alarcón se sinceró con Juanes sobre problemas con Chichila Navia: “No vamos a esconder eso”

En ‘Meterse al rancho’, pódcast del actor Santiago Alarcón, estuvo Juanes hablando largo y tendido sobre su nuevo álbum y algunas de las experiencias que condicionaron estas composiciones. Fue precisamente una de las canciones de esta producción la que permitió que tanto el actor como el músico hablaran sobre sus respectivos matrimonios.

Durante la entrevista que el actor le hizo al cantante para su pódcast ‘Meterse al rancho’, se refirió a un momento delicado de su matrimonio con Cecilia Navia.

El momento tuvo lugar mientras Juanes hablaba sobre las crisis por las que ha tenido que pasar en su carrera, con la familia, y particularmente con su pareja, Karen Martínez. En ese punto, Santiago contó que recientemente estuvo realizando terapia de pareja con su esposa, la actriz Cecilia Navia:

“Cuando escuché la canción Gris, del nuevo álbum, me acordé que hace poco estuve en terapia de pareja con mi esposa, para que la gente sepa también, no vamos a esconder eso, y recuerdo que la psicóloga nos decía que dejemos de pensar en blanco o negro: ‘Santiago, Cecilia (Chichila) vean otros colores’”, contó el actor.