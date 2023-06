Exniñera de Laura Sarabia dijo que también trabajó en la campaña presidencial de Gustavo Petro

Exniñera Marelbys Meza, involucrada en escándalo relacionado con Laura Sarabria.

Luego de conocerse la salida de Laura Sarabia de la Casa de Nariño y de Armando Benedetti como embajador de Colombia en venezuela, la exniñera de la jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Marelbys Meza, volvió a hablar con la Revista Semana esta vez para afirmar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la conocía de antes de que este escándalo se produjera.

De acuerdo con el testimonio de Marelbys Meza, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022, ella participó trabajo en el la comitiva que buscaba que el exsenador se convirtiera en jefe de Estado.

“El presidente sabe, me conoce. Yo trabajé en la campaña. Le di amor, alma, vida y sombrero. Él sabe que yo le di mucho amor (...) Yo en esta vida no he hecho sino trabajar. Yo solo sé trabajar”, dijo a Semana la exniñera de Laura Sarabia que aún es la primera sospechosa de la pérdida de 7.000 dólares de la casa de Laura Sarabia.

También señaló que le pareció atemorizante cuando le confirmaron que efectivamente su celular fue intervenido telefónicamente por la Dijín de la Policía Nacional.

“Yo lo sentía. Yo sentía un eco en el teléfono. Yo no quería que nadie me llamara. No quería hablar con nadie”, señaló a ese medio de comunicación la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.

La llamaron “sirvienta”

La senadora Clara López no salió bien librada luego de estar en un programa de debate televisivo en RedMás (llamado Zona Franca) en el que señaló que no es lo mismo “chuzar” a una sirvienta a las interceptaciones telefónicas a la Corte Suprema de Justicia.

Las declaraciones de la senadora del Pacto Histórico se dieron tras la intervención del concejal de Bogotá, Óscar Ramírez, en las que dijo “‘Encontramos que el gobierno de Gustavo Petro es el que aplica prácticas dignas de una dictadura, chuzadas, interceptaciones (...) Obligar a la niñera de Laura Sarabria a someterse a un polígrafo”.

Ante esto, la senadora Clara López replicó al concejal diciendole: “Al concejal (Óscar Ramírez Vahos), decirle, prudencia, porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados’'.

Tras estas declaraciones, a la senadora la tildaron de clasista en Twitter: “Muy despectivo para quien se dice defender a los humildes”, Y pensar que tantas sirvientas votaron a este gobierno. Qué desafortunadas palabras. Clasistas, e incoherentes. Ningún gobierno de cambio!” y “La senadora Clara López llama SIRVIENTA a la niñera Marelbys Meza. Estos son los que defienden a los pobres”, entre otros comentarios.

Después de esto, la senadora del Pacto Histórico tuvo que salir a disculparse por llamar a la exniñera de Laura Sarabia “sirvienta”.

La congresista se disculpó a través de Twitter por haber utilizado este término que ella misma calificó como “despectivo”. Sin embargo, advirtió que lo hizo por el “calor del debate televisivo”.

Clara López también aprovechó la ocasión para defenderse de las críticas y señalamientos que recibió en redes sociales, pues llegaron a tildarla de “clasista”.

“Mi postura a favor de los trabajadores y humildes está plasmada en la defensa las reformas que garantizan sus intereses. Son otros los simulan empatías para negar derechos”, concluyó.

A pesar de la aclaración, los cuestionamientos en contra de la senadora continuaron y uno de los primeros que reaccionó fue Daniel Briceño, reconocido politólogo y columnista de la revista Semana.

Otro de los que opinó sobre la salida en falso de Clara López fue el presidente Gustavo Petro, quien rechazó que se haya utilizado este término para referirse a una empleada doméstica y se desligó, una vez más, del escándalo que rodea la Casa de Nariño por estos días.

“Cualquier chuzada ilegal, se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente, es una violación a los derechos humanos. El gobierno del cambio no las permite, no las ha hecho, ni las hará”, escribió el mandatario por medio de Twitter.