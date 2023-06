Contundente mensaje de Lowe León a Andrea Valdiri: “No quiero desatar una batalla campal”

El cantante se mostró con dificultades para hablar del proceso legal que tiene con su expareja, Andrea Valdiri.

Lowe León, cantante y exparticipante del Factor X, reveló detalles de delicada situación que enfreta en su batalla por la paternidad de su hija. Cada vez que el intérprete de Te digo adiós tiene oportunidad, se refiere al tema de Adhara, fruto de una relación con la bailarina e influenciadora Andrea Valdiri, relación que culminó en los peores términos posibles.

En entrevista para el programa Buen Día Colombia, León respondió si había tenido cercanía con su hija. Ante esto, el cantante dijo: “la conocí el día de la prueba de paternidad en Medicina Legal. Ese ha sido el único acercamiento que he tenido con ella. ¿Cómo se pueden sentir los padres cuando sienten que tiene una hija y no puede verla? Es bastante impactante, sobre todo, la cuestión de… Es que esta vaina no puedo hablarla”.

Contó con detalles, cómo se dio ese primer acercamiento con Adhara en junio de 2021 y según él, su hija se mostró muy esquiva: “la vi, me agaché, ella tenía una ‘tablet’ color rosado, estaba muy esquiva de la gente que estaba alrededor, saludándola. Me cogió la mano y me dijo: ‘Vamos’ y yo le dije: ‘¿Vamos pa dónde?’”. Además, el artista dijo que quiere llevar todo el proceso sin afanes:

“No sé si hubo conexión, si la sangre llama, nunca había estado en una situación similar y no puedo decirlo. No es algo que pase todos los días, algo bastante atípico, pero fue una mezcla de sentimientos encontrados. Lo más bonito es darle tiempo al tiempo, él va colocando las cosas en su lugar”.

Lowe León habla en entrevista sobre la relación con su hija, la cual ha visto pocas veces. Captura de pantalla programa Buen Día

El cantante se mostró con dificultades para hablar del proceso legal que tiene con su expareja, Andrea Valdiri. Incluso, en medio de la entrevista, advirtió sobre las complicaciones legales para hablar del caso en público.

“Es un tema delicado, que está en un proceso bastante largo, que lleva años. Esperemos a que todo este restablecimiento de derechos, obligaciones y todo lo que me corresponde, se pueda dar. Porque soy el papá de ella y no existen los exhijos [como los exnovios], por eso vamos a darle tiempo y poder hacer lo mismo con mis hijos (Luis Santiago y Luis Eduardo)”.

Lowe León en medio del llanto habló del futuro de Adhara, su hija con Andrea Valdiri

Lowe León rompió en llanto tras hablar del futuro de Adhara Valdiri

Andrea Valdiri parece estar reacia a dejar que el también artista Lowe León pase tiempo con una Adhara que tiene como figura paterna a Felipe Saruma, creador de contenido y actual pareja de la barranquillera.

Por esta actitud, Lowe León se manifestó en un espacio digital llamado camiloandresofial en el que contó entre lágrimas cómo se ha sentido luego de que Andrea Valdiri le haya estado negando la posibilidad de compartir tiempo con su hija Adhara.

“Esto no se le hace a un ser humano. Yo no guardo resentimientos en mi corazón, pero yo lo único que quiero, no solamente por mi, porque yo puedo seguir aguantando las críticas. Pero yo no quiero que mi hija crezca y que lleve una información errada, qué corazón voy a tener yo”, compartió el artista inicialmente en la charla.

Pese a la situación anterior, el cantante insistió en que se siente mucho mejor ahora que se ha comprobado su paternidad, “estamos muy felices y emocionados. Todo se está poniendo en su lugar. Es un motivo para celebrar por todos lados, es lo que puedo decir”. Cuando le preguntaron si este resultado también mejoraría su relación con Andrea Valdiri el cantante señaló que “no”

“Es un saludo a la bondad, al amor, a ser paciente y manejar la inteligencia emocional. Contento hermano, 99.99% contento”, puntualizó.