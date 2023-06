Bolillo Gómez estalló sobre el caso Viera: también definió el futuro de Bacca y Juanfer Quintero en el Junior

Hernán Darío Gómez habló sobre la actualidad del Junior. Twitter Junior

El círculo del Junior de Barranquilla continúa candente ante la salida del portero Mario Sebastián Viera, operación que ha sido cuestionada por la hinchada e, incluso, le ha costado al técnico, gran parte de la relación con la afición. El Bolillo Gómez arremetió ante los señalamientos y explicó los motivos por los cuales no contará más con el uruguayo, además de vaticinar el futuro de Carlos Bacca.

Así se dio la salida de Viera del Junior

En conferencia de prensa, el timonel antioqueño dio la cara por primera vez tras confirmarse la desvinculación del arquero. En este espacio aclaró que los motivos no tenían procedencia únicamente desde la parte técnica, pues todo se remontaba al análisis que se había hecho con la junta directiva y, asimismo, con el fin de no sentenciar a Viera al banco de suplentes.

Sobre esto, señaló:

“La salida de Sebastián es una situación no solo del técnico, hubo muchas reuniones buscando situaciones y me parece que si Sebastián no estaba jugando, y e inclusive, él también hablaba que se notaba un poquito cansado y nosotros tomamos la decisión de que no es bueno estar con Sebastián en una situación de banco”.

Dentro de las conclusiones de Hernán Darío estaba la idea de no ver al portero cerrar su carrera como suplente, teniendo en cuenta que siempre había sido habitual la alineación tiburona. Si bien, el estratega pretendía hablar con el charrúa, el presidente Fuad Char no lo permitió y decidió hacerse cargo de la charla con Viera.

“Yo no lo veo bien a él en el banco, es una persona con muchas cosas, entonces no merece terminar su carrera en un banco sabiendo que siempre fue titular; no era cómodo para él, ni para nosotros tener a Sebastián ahí, entonces el presidente y la gente con la que nos reunimos, llegamos a la conclusión de que no iba a ser tenido en cuenta porque pensábamos que ya había cumplido un ciclo”.

La arremetida del Bolillo contra sus críticos

Teniendo en cuenta que el técnico incluso ha señalado que en la calle lo han insultado por la salida de Viera, aseguró que el portero no salió por la puerta de atrás y, por el contrario, todo el mundo se había dado cuenta de la operación, resaltando la importante historia del cancerbero en la puerta del cuadro barranquillero.

“Para los que no comparten la salida de Viera o que dicen que salió por la puerta de atrás; uno sale por la puerta de atrás cuando nadie sabe, cuando nadie se da cuenta, él no sale por la puerta de atrás porque todo el mundo se dio cuenta y todo habló de sus méritos y de sus triunfos, muy bien ganados claro está, un gran profesional, todo el mundo salió a hablar de lo grande que es Sebastián”, sostuvo.

Defendiendo su trabajo, añadió: “A mí me tocó llegar aquí a resolver problemas, no futbolístico, sino familiares de la interna del Junior; me está tocando a mí resolver problemas que se viven dentro de nosotros, estoy en eso”.

Carlos Bacca y Juanfer Quintero: el Bolillo explicó su futuro

Finalmente, sobre el tema de los dos referentes de la escuadra rojiblanca, explicó que el ‘nalgón’ estaba recuperándose aún de su lesión y por el momento continuaba en el equipo; mientras tanto, el caso de ‘Carlitos’ era complejo, pues tenía algunos problemas por resolver y las negociaciones estaban en curso.