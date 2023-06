Alias ‘La Madrina’, la otra víctima de las chuzadas de Laura Sarabia: “Se me acabó la vida”

El fiscal General de la Nación ratificó las "chuzadas" contra Marelbys Meza y una de sus ayudantes dentro de la investigación hecha unilateralmente por funcionarios del Gobierno nacional. Infobae (Jesús Avilés)

En medio del escándalo nacional de Laura Sarabia, exjefa del gabinete presidencial, quien orquestó el sometimiento al polígrafo y chuzadas ilegales contra dos de sus empleadas por el supuesto robo de un dinero, el fiscal Francisco Barbosa reveló que para justificar su accionar la exfuncionaria presidencial vinculó a las dos víctimas con el Clan del Golfo.

A Marelbys Meza, la niñera, se le adjudicó el alias de ‘la Cocinera’ y se dijo que era del círculo cercano de alias ‘Siopas’ excabecilla del grupo paramilitar. Por otra parte, a Fabiola Perea, empleada doméstica de Sarabia, se le sindicó de ser alias ‘la Madrina’, encargada de realizar giros de dinero, comprar suministros y llevar memorias con información con órdenes impartidas por el comandante Omar, segundo cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo del Clan.

“Volvieron a dos personas, una niñera y una persona que colaboraba por días, en alias ‘la Cocinera’ y alias ‘la Madrina’ para hacerlas pasar como ayudantes del Clan del Golfo (...) Se van y se inventan un informe de Policía Judicial con la Dijín, se van y engañan a otro en Quibdó, las convierten en miembros del Clan del Golfo, las escuchan y, posteriormente, en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, las trasladan en un carro y les hacen un polígrafo”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.

Mucho se ha hablado de Marelbys Meza quien destapó el escándalo en una entrevista con la revista Semana, en la que dijo haberse sentido secuestrada y maltratada psicológicamente en la Casa de Nariño y confesó que viajó a Venezuela con el exembajador Armando Benedetti, quien también fue removido de su cargo por el presidente Gustavo Petro a causa del caso de las chuzadas. Sin embargo, de Fabiola Perea, la otra afectada, poco se ha dicho.

Cómo fue que la niñera Marelbyz Meza puso en jaque al Gobierno de Gustavo Petro: qué tienen que ver Armando Benedetti y Laura Sarabia. Infobae.

¿Quién es alias ‘la Madrina’?

Fabiola Perea, supuestamente alias ‘la Madrina’, es una mujer de 50 años que llegó a Bogotá desde el Valle del Cauca desplazada por la violencia armada de los grupos con los que ahora la sindican. Perea cuenta que el principal motivo de su diáspora fue la advertencia que le hicieron sobre su hijo, a quien pretendían reclutar como ‘mula’ de droga.

En su llegada a la capital colombiana, la mujer empezó a trabajar como empleada doméstica y según le contó a Semana, iba algunos días al apartamento de Laura Sarabia para ayudarle con la limpieza. Perea dijo tenerle cariño a Sarabia, quien terminó asociándola con el Clan del Golfo en una investigación clandestina tras la pérdida de un bolso con cerca de 4 mil dólares en efectivo.

La empleada doméstica le contó a Noticias Caracol que su drama empezó el 27 de enero de 2023. “Me entero de que se perdió esa plata porque yo voy el 27 a trabajar común y corriente. Llegó el otro fin de semana y nunca se volvió a tratar el tema”, dijo Perea, quien aclaró que a ella nunca la llevaron a la Casa de Nariño y que tampoco la sometieron al polígrafo.

Fabiola Perea se enteró que está involucrada en el escándalo de las chuzadas el pasado 31 de mayo: “El miércoles me llama una funcionaria de la Fiscalía y me dice que cuándo puedo ir a declarar por el hecho (...) Me dice que estoy citada a la Fiscalía, entonces yo le pregunto por qué caso y ella me dice el motivo”.

Al día siguiente la mujer acudió a la citación, se enteró que su teléfono fue interceptado y que supuestamente era alias ‘la Madrina’, integrante del Clan del Golfo. Con la voz quebrada Perea le contó a Noticias Caracol que se le vino el mundo encima: “Dije: ‘se me acabó la vida’ porque dígame a mí ¿Quién me va a recomendar?, ¿A mí quién me va a dar empleo? Soy inocente de todo lo que esa gente dice de mí”.

Perea, a quien Noticias Caracol decidió ocultarle el rostro, agregó en la entrevista que el esposo de Laura Sarabia, Andrés Parra Valverde, la llamó y le dijo que no se preocupara porque ella no estaba vinculada al proceso; sin embargo, el reporte entregado por la Dijín a la Fiscalía la señala como una peligrosa delincuente.