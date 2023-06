Políticos y periodistas reaccionaron al escándalo de “chuzadas”: ¿Nos tienen chuzados?

La Fiscalía General de la Nación llevará a cabo indagaciones, imputaciones e interrogatorios a quienes estén involucrados en el caso de las chuzadas por parte de la Dijín. (Jesús Avilés)

La Fiscalía General de la Nación (FGN) confirmó haber detectado interceptaciones ilegale a dos exempleadas de la jefa de Gabinete de Presidencia, Laura Sarabia. “Hoy es un día muy lamentable para el Estado de derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, aseguró el fiscal Francisco Barbosa.

De acuerdo con la información suministrada por el ente investigador, las dos personas chuzadas son la exniñera Marelbyz Meza y una mujer que trabaja en tareas domésticas. Para lograr interceptar sus teléfonos, sus nombres fueron integrados en un documento con el fin de hacerlas pasar como miembros del Clan del Golfo.

“Integrantes de la DIJIN de la Policía Nacional elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de la exniñera del hijo de la jefe de Gabinete con el supuesto de que sería la cocinera de alias Siopas, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango; y el de la persona que ayudaba en las labores domésticas porque estaría vinculada al componente logístico de alias Omar, segundo cabecilla de citado grupo armado”, explicó la entidad.

Esto pasó el 30 de enero, un día después de que la jefa de gabinete diera a conocer la pérdida de 4.000 dólares, por lo cual acusó a Marelbys Meza. Luego, la exniñera contó a Semana que miembros de seguridad de la Casa de Nariño la llevaron a un sótano, donde la sometieron a una prueba de polígrafo, con el objetivo de saber si ella había hurtado el dinero.

Ahora, el ente acusador confirmó que las interceptaciones tenían el mismo fin: “establecer si tenían conocimiento sobre el paradero de la suma extraviada”, subraya el comunicado de la FGN.

“En los próximos días se llamarán a interrogatorio con defensor y en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos. No solamente en este caso, sino en los hechos que están en investigación relativos a este caso, que involucra un hurto que hubo y que involucra unas prácticas que fueron denunciadas esta semana, y que se añaden a algo que es grotesco en el país y es que las chuzadas hayan vuelto en Colombia”, puntualizó el Fiscal Barbosa Delgado.

Reacciones de políticos y periodistas

El precandidato a la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez cuestionó las garantías que tienen quienes hacen oposición al actual Gobierno. “Pregunta suelta: ¿Qué garantías tenemos quienes hacemos oposición al gobierno Petro? ¿Nos tienen chuzados? ¡Chuzaron a la niñera, no nos van a chuzar a nosotros!”, dijo Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

A él se unió la periodista Vicky Dávila, que recordó el caso de Day Vásquez, exesposa del hijo del presidente, Nicolás Petro. Ella hizo una denuncia pública en la que afirmó que su exesposo había recibido dinero de un narcotraficante.

“El día que entrevisté a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en absoluta reserva, a las pocas horas me llamó Laura Sarabia. Me dijo: “hiciste una entrevista”, le respondí, “¿a quién?”, ella fue categórica: “a Day Vázquez”. Yo quedé entre sorprendida y aterrada. Le pregunté, “¿cómo sabe?”. Ella solo atinó a decirme: “en Barranquilla todo se sabe”. 4 días después, el presidente Petro emitió públicamente la carta en la que le pedía a la Fiscalía que investigara a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando. Era claro que ya tenían toda la información. ¿Cómo supo Laura Sarabia? Hoy que estallan las chuzadas en Colombia me aterro”, explicó la directora de Semana en Twitter.

A su comentario en la red social, Day Vásquez cuestionó si tanto a ella como a la periodista las tenían interceptadas de manera ilegal. “Nunca entendimos por qué sabían que había dado la entrevista. ¿Nos tenían chuzadas?”, respondió la exesposa de Nicolás Petro en Twitter.

El editor general de W Radio, Juan Pablo Cálvas, y el presentador de Univisión Fin de Semana, Félix de Bedout, también mostraron su indignación con las confirmaciones de la FGN. “¿Cuántas personas más estarán chuzadas? ¿Quién ordena estas chuzadas?”, cuestionó Cálvas. De Bedout, por su parte, recordó la época en que se descubrieron acciones ilegales de espionaje realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de miembros de altas cortes, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. “Que hacer comparaciones con el DAS era exagerado, me decían ayer”, expresó el comunicador en su cuenta de Twitter.