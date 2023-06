Paulo Autuori, el técnico de Atlético Nacional, emitió polémicas declaraciones tras su encuentro con Águilas Doradas: “Eso para mí no dice nada”

El estratega brasileño tuvo un enfrentamiento con un periodista. @elvbarcaracol

Atlético Nacional se montó en la pelea por ser uno de los finalistas del primer torneo de la Liga BetPlay en el 2023. Los dirigidos por Paulo Autuori le ganaron a Águilas Doradas 1-0 en el Atanasio Girardot y ahora se encuentran con los mismos puntos (cinco) del equipo líder, Alianza Petrolera.

Terminado el partido, en la común rueda de prensa de los entrenadores, el timonel del cuadro verdolaga dio las impresiones sobre el rendimiento de su equipo. Sin embargo, una de sus declaraciones lo tiene en el ojo del huracán, pues le restó méritos al juego de posesión que exhibió Águilas Doradas en el encuentro.

“Eso para mí no dice nada. Nosotros debemos tener el balón cuando es necesario y hacer daño. Eso no va a cambiar mi mirada en ese tema. Toda la gente tiene claro este tema. A él (técnico de Águilas) le gusta tener el balón, excelente, nosotros lo queremos tener lo necesario. La atajada de Kevin fue muy importante, pero no vi más nada. Tenemos jugadores con jerarquía para tomar decisiones más claras, pero esto para mí no dice nada. Nosotros vivimos de resultados y de victorias”, manifestó.

Paulo Autuori y Nelson Deossa en rueda de prensa tras el triunfo de Atlético Nacional ante Águilas Doradas 1-0.

Estas palabras generaron escozor en gran parte de los asistentes a la rueda de prensa y en unos hinchas que como lo han manifestado por redes sociales, la filosofía de juego que implementa el timonel brasileño no gusta, no agrada, más allá de que hasta ahora Atlético Nacional haya alcanzado “objetivos medios” trazados a comienzos de la temporada.

Luego de abrir una gran polémica con estas declaraciones, Paulo Autuori dio parte de lo que fue la sorpresiva sustitución de Dorlan Pabón, jugador que finalmente le dio los tres puntos al cuadro verdolaga y terminó siendo sustituido en el segundo tiempo.

“Dorlan está bien, haciendo goles. Está retomando su mejor forma deportiva y hay que cuidarlo. Es un jugador importante. Hay una preocupación de nosotros de equilibrar una carga en nuestros jugadores”.

Presidente de Atlético Nacional fue certero con los rumores de Franco Armani y Edwin Cardona

La dirigencia de Atlético Nacional trabaja en los nuevos fichajes de la institución para el segundo semestre. En el periodo de transferencias los hinchas se ilusionan con el regreso de algunos de sus ídolos, como lo son Franco Armani y Edwin Cardona, actualmente en el fútbol argentino.

Pues bien, en los últimos días el nombre de Franco Armani fue tendencia en las redes sociales gracias a su esposa, Daniela Rendón, que estalló tras las críticas que recaen sobre el golero campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, que no la pasa bien con River Plate, tras estar comprometidos en varias anotaciones a su equipo en los últimos encuentros: “Siempre es más fácil atribuirle la culpa al otro. Pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, escribió.

A través de sus redes sociales, Daniela Rendón, esposa del arquero Franco Armani, se despachó y salió en defensa del guardameta.

Un usuario que al parecer es hincha de Atlético Nacional comentó la publicación de Daniela, indicándole que ya era el momento de volver y complementó su petición con dos círculos de color verde y blanco. La respuesta de la esposa de Armani fue dos emoticones de avión, lo que ilusionó aún más a los aficionados ‘verdolagas’.

No obstante, en diálogo con Directv Sports, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, remarcó que pese al afecto que siente por el golero argentino que fue clave en la obtención de la Copa Libertadores en 2016, su fichaje se sale del presupuesto del club: “Armani es un ídolo de la casa, eso lo sabe, lo queremos mucho (…) ojalá se pueda retirar acá, pero por el momento no es una posibilidad (…) ya tenemos muy buenos arqueros”.