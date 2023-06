Metro de Medellín: caos por evacuación de uno de los trenes en el norte de la ciudad

En la mañana del viernes 2 de junio usuarios del medio de transporte masivo de la capital de Antioquia reportaron congestiones y demoras.

En la mañana de este viernes 2 de junio de 2023 usuarios del Metro de Medellín reportaron congestiones y demoras en el sistema de transporte. Al parecer, el caos se registró por la evacuación de uno de los trenes.

Las estaciones del norte del Valle de Aburrá fueron las más afectadas pues el hecho se registró en la Línea A, en dirección Bello – La Estrella.

A través de redes sociales los usuarios del sistema de transporte reportaron que en ese sector se registraron graves problemas por la cantidad de personas que quedaron atoradas en las estaciones.

La evacuación en uno de los trenes del Metro de Medellín se registró a la altura de la estación Universidad, que fue de las más afectadas por el nivel de congestión.

Según la información que se conoció, al parecer una falla técnica inesperada habría sido el motivo para sacar a todos los pasajeros del tren.

Usuarios de redes sociales reportaron caos en el Metro de Medellín

A través de fotos y videos los usuarios del sistema de transporte masivo de Medellín reportaron el caos que se vivió en la mañana de este viernes 2 de junio de 2023.

De acuerdo con algunas denuncias en las plataformas digitales, pese al caos que se vivió, en ninguna de las estaciones los funcionarios daban información acerca de lo sucedido.

“Qué pasa en la línea A del @metrodemedellin.???? No se mueven y no hay información en las estaciones”, “Evacuado tren en estación universidad”, “Señores Secretaría de Movilidad de Medellín, nuestros amigos del @metrodemedellin hasta la hora no informaron nada. Nadie sabe qué novedad ocurrió (se rumora una rotura de riel), y tampoco se sabe si ya la novedad finalizó”, son algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Trino sobre evacuación en el Metro de Medellín

Quejas por demoras en los servicios del Metro de Medellín

Es de resaltar que pese a que la falla al parecer fue superada y la operación en el sistema de transporte masivo en la capital de Antioquia se normalizó, el Metro de Medellín no reportó a través de sus redes sociales o página web cuál fue el problema.

Infobae Colombia se contactó con Metro de Medellín para conocer las causas de la evacuación y se pudo establecer que se trato de una falla en una de las puertas. Según la información que le entregaron a este medio, el problema se resolvió en un lapso muy corto, pero la complicación se dio porque el tren no se podía mover del lugar.

Sin embargo, la emergencia fue superada y posteriormente la operación regresó a la normalidad. Es de resaltar que los usuarios se han estado quejando por las constantes fallas registradas en el sistema, que retrasan las frecuencias y complican los recorridos.

Metro de Medellín interviene puntos críticos en la margen del río Medellín

A finales de mayo de 2023 el Metro de Medellín comenzó la intervención de tres puntos críticos en el río que colindan con la vía férrea en el sur del Valle de Aburrá.

“Las obras civiles de protección tienen como fin la reposición de placas de concreto que con el paso de los años han sido deterioradas debido a los procesos erosivos provocados por el agua. De esta forma se dará estabilidad a las estructuras de contención”, señalaron desde la entidad.

Los tres puntos críticos que se intervienen están localizados entre las estaciones Aguacatala y Poblado (margen derecha), el otro entre Ayurá y Aguacatala (margen derecha) y el último entre Ayurá y Envigado.

El Metro de Medellín informó que la intervención tiene un costo cercano a los diez mil millones de pesos y se realiza en dos frentes de trabajo durante las 24 horas. Así mismo, se conoció que la ejecución se efectuará hasta finales de octubre de 2023.