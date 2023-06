Jhonny Rivera se metió en líos por promocionar engaño en redes sociales

Jhonny Rivera envió una advertencia a quien se aprovechó de su "inocencia" | Foto: Instagram @jhonnyrivera

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular en Colombia que mayor interacción genera con sus seguidores de redes sociales. De hecho, en la tarde del 1 de junio se animó a contarles cómo fue que hace poco resultó en problemas sin saberlo.

De acuerdo con lo expuesto por el risaraldense a través de un video que compartió en Instagram, un seguidor suyo le pidió que grabara un saludo para una marca que él desconocía. Sin embargo, accedió porque este tipo de peticiones suelen ser muy recuerrentes.

“A cada rato la gente me pide en la calle que haga publicidad a cualquier producto o a sus negocios, o que mande saludos a no sé quién”, explicó inicialmente.

Jhonny se mostró decepcionado de que utilicen su nombre para estos fines | Instagram @jhonnyrivera

El problema para Jhonny Rivera resultó en que esta persona utilizó dicha grabación para promocionar su negocio y ahora estaría engañando a decenas de personas que, sin dudarlo, le reclamaron al artista por ser protagonista de la presunta estafa.

“Así estoy con una página que ni me acuerdo de qué es. Me pidieron el favor y yo lo recomendé, pero el tipo como que está quedando mal (...) Yo ni siquiera recomendé el producto sino que envié un saludo para la empresa”, añadió.

De igual manera, el intérprete de Empecemos de cero manifestó que, aunque no quiere hacerlo, ha contemplado la posibilidad de exponer públicamente la cara del hombre que estaría engañando con su nombre, así como al negocio en cuestión.

Aunque se contradijo en la versión entregada, dejó en claro que nunca quiso hacer publicidad | Foto: cortesía

Jhonny Rivera concluyó su pronunciamiento con una reflexión tras la cual se mostró muy seguro de no volver a cometer el mismo error.

“Uno lo hace por ayudar y porque sentía que hacerlo no me quitaba nada, pero sí me quita credibilidad porque uno no puede recomendar nada sin saber si es bueno o no (...) Uno queda como cómplice de un engaño y esa no es la idea”, agregó.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar y fueron decenas de seguidores del cantante los que le cuestionaron por su “inocencia”. Además, otros le recordaron el artículo 316 del Código Penal, el cual habla sobre la captación masiva y habitual de dineros cuya premisa normativa reza:

“El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses”.

Esta no sería la primera vez que le pasa, pues también habló de un engaño con un potenciador sexual | Video recuperado por @losetodocol/Instagram

Los riesgos de promocionar estafas en redes sociales

Infobae Colombia habló con Sebastián Sánchez, abogado especialista en derecho financiero, quien confirmó que influenciadores, actores y demás figuras públicas que cometan este tipo de acciones pueden ser sancionados.

“Quienes induzcan a la gente a entregar dineros a personas que no estén autorizadas para este tipo de actividad se puede considerar que incurren en un delito (...) Inducen a la gente en meter dinero a un fondo internacional, sin ningún tipo de respaldo o seguro, y por eso ya algunos están siendo sancionados por la Superintendencia Financiera, es decir, hay precedentes”, explicó el jurista.

Por otra parte, Camilo Suárez, presidente del gremio Asoblockchain, explicó a Infobae que estos promotores, además de ser considerados cómplices, también pueden ser catalogados como víctimas.

“Hay influencers que las promocionaban; hasta el Pibe Valderrama. Nuestro objetivo no es atacar a estas personas porque sabemos que incluso ellos pudieron entrar por el desconocimiento, lo que queremos es atacar estos modelos fraudulentos; pero obviamente ellos tendrán declarar cuál fue su participación en la pirámide, por qué la estaban promocionando y asumir su responsabilidad social como figuras públicas, porque la gente entró confiando en ellos, viendo sus estilos de vida”, indicó el funcionario.