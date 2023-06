Carolina Gómez presumió su “lado masculino” y sorprendió a sus seguidores

Carolina Gómez causó sorpresa entre sus seguidores con una reciente sesión de fotos (@carogomezfilm/Instagram)

Carolina Gómez se caracteriza por ser una persona bastante activa. Eso incluye no solo su agenda, la cual alterna entre la actuación y el modelaje constantemente, sino también sus redes sociales en donde constantemente comparte mensajes de empoderamiento femenino, así como consejos de belleza.

Precisamente en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, la vallecaucana de 49 años subió un reel con la canción Trouble, de Elvis Presley de fondo, donde aparece posando para una sesión de fotos luciendo un traje de paño con corbata, chaleco y zapatos de cuero. Estas prendas, tradicionalmente diseñadas y utilizadas por hombres, llevaron a que Carolina hiciera una curiosa descripción de esta sesión de fotos:

“Y hoy empieza una historia nueva. Abrazando mi lado masculino”

Debido a que no dio más detalles sobre lo que hay detrás de esta sesión fotográfica, en los comentarios sus seguidores no solo manifestaron la belleza exhibida por Carolina en el reel (incluso le preguntaron por las marcas que estaba utilizando), sino que manifestaron su expectativa por lo que seguía en su vida, especialmente ahora que Ventino, la telenovela de Caracol Televisión en la que interpretó a la antagonista Martina Pumarejo, acabó de finalizar su emisión.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y más de uno quedó a la espera de lo que será el resultado de esta llamativa sesión de fotos.

“Tú superando los límites de la perfección”, “El look que sea te queda divino siempre. Tú brillas, abrazo grande, siempre aquí”, “Loving Carolino”, " Hay alguna cosa que no te quede bien?” y “Los zapatos, me encantaron” fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.

Por lo pronto, Carolina se encuentra disfrutando de sus vacaciones, pues en sus historias instantáneas subió algunas imágenes donde reportó que se encuentra actualmente en Puerto Vallarta, México.

Carolina Gómez compartió algunos secretos de belleza

Hace varias semanas durante una entrevista en el programa La Red de Caracol Televisión, Carolina Gómez habló sobre distintos temas entre los que se incluyen su crecimiento profesional y personal en la televisión, así como los cambios y sacrificios que hizo en su vida para decidirse por la actuación. Sin embargo, lo que más atención recibió de los televidentes fueron los consejos de belleza que compartió, mismos que utiliza en su vida diaria para mantenerse tan radiante y mejor conservada que muchas mujeres a las que les dobla la edad.

La actriz y virreina universal en 1994 contó que principalmente recurre a métodos naturales y procura utilizar elementos del día a día, con el fin de que puedan ser implementados por cualquier persona sin riesgos añadidos a la salud:

“Tomarse cinco tazas de agua tibia, no puede ser hirviendo. ¡Pilas! no tomen cosas muy calientes (...) es maravilloso porque es un regenerador celular natural. Al regenerarnos celularmente lo vemos reflejado en nuestra piel, en nuestro sistema digestivo, en nuestros órganos es super sano. Lo van a ver, la piel se les va a poner divina”,

Carolina garantizó durante la charla que este método por sí solo ofrecía resultados muy positivos. Pero no se quedó allí, y fue entonces cuando habló de sus “jugos verdes”, los cuales aseguró que utilizaba para romper el ayuno en las mañanas porque le permitían recargar energías en su cuerpo apropiadamente: