Andrea Serna generó preguntas entre sus seguidores por el aspecto de su rostro

Si algo ha caracterizado desde siempre a la presentadora y modelo Andrea Serna es la elegancia que exhibe en cada aparición suya tanto en la televisión colombiana, como en sus redes sociales. Sin embargo, la caldense ha generado inquietud en sus redes sociales debido a lo que sus seguidores han interpretado como “cambios” en el rostro que se hicieron notar en sus publicaciones más recientes.

Te puede interesar: Ana María Trujillo desmintió que se hubiese realizado una cirugía estética

En el post más reciente de su cuenta de Instagram, Andrea publicó, como es usual, un tutorial para lucir bella, concretamente para asistir a un matrimonio. Primero aplicó distintos productos para el cuidado de su piel, luego utilizó un poco de maquillaje pensando siempre en no quitarle protagonismo a la novia, como ella misma explicó. Para redondear mostró su vestido para la ocasión, de color negro.

Aunque los consejos fueron bien recibidos, como se evidenció en los comentarios, el protagonismo se lo llevaron algunos usuarios que especularon con la posibilidad de que Andrea se haya realizado retoques estéticos en su cara. Como argumento señalan que sus labios se ven más grandes de lo usual, y hubo quienes manifestaron que en partes como su mentón se estaba evidenciando síntomas habituales de las personas que utilizan bótox, sustancia reconocida en el ámbito estético por reducir o eliminar arrugas en el rostro.

Te puede interesar: Sara, del Desafío The Box, anunció que se quiere ir de la competencia: “No aguanto más sin comida”

“No la recordaba así, ¿qué le pasa en la cara? Los labios y el mentón están raros”, “No me puedo enfocar, ¿qué pasó con los labios y el mentón?”, “Quedó demasiado rara después de la operación, no fue buen cirujano o todavía está inflamada” y “Se puso botox muy suave. Y hay una diferencia entre las que pueden y las que no pueden”, son algunos de los comentarios más destacados en la publicación.

Andrea no fue ajena a estos comentarios, y le respondió a una seguidora que señaló directamente la posibilidad de que hubiera usado botox “Mmmm no entiendo a qué vas 🤷🏽‍♀️”. De este modo, ni confirmó ni desmintió las sospechas. Curiosamente, una de las que respondió a la publicación elogiando el aspecto de Andrea fue la actriz y presentadora Ana María Trujillo, que recientemente tuvo que desmentir en sus redes sociales que se hubiera sometido a una cirugía estética en su rostro.

Andrea Serna contó cómo Sebastián Martínez le salvó la vida

Aunque la talentosa presentadora se encuentra actualmente ocupada con las grabaciones de la nueva temporada de El Desafío, ha encontrado tiempo para compartir momentos especiales con sus seguidores. A través de su cuenta de TikTok, Andrea reveló recientemente un incidente en el que fue rescatada por Sebastián Martínez, dejando a todos sorprendidos.

Te puede interesar: A Rapelo, el participante coqueto del “Desafío”, le apareció la novia

Según Serna, el incidente ocurrió durante una cena de gala en San Francisco, Estados Unidos, donde se encontraba asistiendo a una convención mundial de Samsung. Tanto ella como Sebastián lucían elegantes, acompañados por el presidente de la marca y otras personalidades destacadas.

La presentadora relató que, mientras disfrutaban de la comida, ella decidió tomar un sorbo de agua, momento en el que Sebastián hizo un comentario que desató risas entre ellos y los presentes en la mesa: “En medio de una carcajada, me quedó una burbuja de agua atrapada en la garganta... el camino viejo”, señaló Serna, recordando el incidente.

Al sentirse incómoda y sin poder respirar adecuadamente, Andrea intentó llamar la atención de Sebastián. Él, al darse cuenta de la situación, se levantó rápidamente y le pidió que levantara los brazos para intentar ayudarla, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. Fue entonces cuando Serna decidió abandonar la sala y dirigirse a un lugar menos concurrido en busca de alivio.

Preocupado por el estado de Andrea, Sebastián la acompañó y le dio palmadas en la espalda para ayudarla a respirar. Después de varios intentos angustiantes, la sensación de asfixia finalmente se disipó: Realmente pensé que no lo lograría, pero aquí estoy, soy una sobreviviente”, resaltó Andrea con alivio. Además, agradeció profundamente al actor por haberle salvado la vida en ese momento de angustia.