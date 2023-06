WestCol se defiende luego de sus burlas a mujeres con sobrepeso

Esta vez, el paisa está en el ojo del huracán por un polémico trino que publicó en su cuenta oficial de Twitter. INSTAGRAM: @masrechismes

WestCol no sale de una polémica para meterse en otra. Esta vez, el paisa estuvo en el ojo del huracán por un trino que publicó en su cuenta oficial de Twitter, en el que se puede leer: “Yo no subo gordas a mi carro. Para eso están las grúas”. Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar y, en la mayoría de ellos, se evidencia la inconformidad ante los apuntes que suele hacer el creador de contenido.

Al influenciador no lo bajaron de “discriminador”, “machista” y “gordofóbico”, cosa que poco o nada le incomoda al joven, pues a pesar de todo es uno de los creadores de contenido que tiene mayor número en la plataforma de streaming.

“Qué asco de man”,”Cuando no tiene nada bueno que aportar a la sociedad”, “Qué falta de respeto meterse con el cuerpo de una mujer”, “Lo siento, pero mi carro es un vehículo de alta tecnología y solo admite pasajeros con un alto índice de masa cerebral”, son algunos de los comentarios que le dejaron los internautas al streamer.

Cabe mencionar que luego de las críticas negativas, WestCol se defendió en otro trino y aseguró que si había gente que se ofendía por sus comentarios no era su culpa.

“A mí me dicen gordo, kiko, me insultan de mil maneras y no ando llorando, yo pongo un tuit de un meme en TikTok y se ponen a llorar en filita, si les ofende esa mierda no es culpa mía, trabajen en su autoestima para que un tuit no los descoloque”, aseguró.

El paisa no se quedó callado y se defendió ante el ataque de los internautas por su comentario. Twitter: @WestCOL_

No obstante, las críticas siguieron y los medios de comunicación hicieron eco del tema tal como sucedió hace un par de semanas cuando estalló otro escándalo, todo porque en uno de sus ‘streaming’ en Twitch atinó a hacer varios comentarios homofóbicos que luego él tuvo que desmentir y además pedir disculpas públicas.

En esta ocasión fue tanto el revuelo que se armó que a WestCol le tocó poner la cara a través de sus historias de Instagram:

“Fíjense que ayer puse un tuit basado en un meme de TikTok… ‘Papi, qué funa’, todo el mundo jodiendo con eso en Facebook y lo pongo yo y yo soy la peor escoria del mundo. ¿Por qué esas personas que me están criticando tanto por poner ese tuit no critican a esas personas que diariamente me dicen gordo, cachetón, Kiko? Yo no estoy llorando por esa ‘huevonada’… Yo no me estoy quejando, que la gente se haga sentir”, declaró el paisa en sus historias.

WestCol también arremetió contra los que lo criticaron e incluso dio muestras de todo el amor propio que se tiene: “Aquí el problema es que las personas que se ofenden tienen que trabajar en su autoestima, porque a mí me pueden decir muchas cosas, pero yo me río, porque yo me siento bien… Yo sé que estoy cachetoncito, medio gordito y lo que sea, pero yo me siento bien que es lo importante, ¿me entiende? Yo no soy una escoria, yo me río de todo porque esta vida es muy bella”, añadió el streamer.