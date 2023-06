Trabajadora de la Cámara de Representantes denunció a sujeto de la Comisión Sexta por acoso, pero solo lo mandaron a teletrabajar

Denuncian a trabajador de la Cámara de Representantes por acoso y lo mandaron a hacer teletrabajo | Colprensa y @perez_botero71

El 21 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, una mujer llamada Estefanía Pérez Botero –quien trabaja en la Cámara de Representantes– denunció el acoso que ha sido víctima por parte de un hombre que trabaja en la Comisión Sétima del Congreso de la República.

En un segundo trino de un hilo, Pérez señaló que fue abordada por un hombre muy cerca de su vivienda que le decía que él también trabajaba en el Congreso de la República; lo extraño es que ella se había percatado que el hombre la había seguido por lo menos 10 cuadras.

“Hace aproximadamente un mes, un sujeto me aborda a una cuadra de mi casa y me dice: ‘¿trabajas en la cámara? Te vi salir. Yo trabajo en la comisión Séptima’. Yo me asusto ya que era evidente que venía siguiéndome por lo menos 10 cuadras, desde que salí del trabajo, dijo la mujer que se desempeña como politóloga.

Al contarle este suceso a sus compañeras del trabajo, ellas se dan cuenta que se trata del mismo hombre que se para afuera de la oficina para verla por varios minutos.

“A la semana siguiente de este hecho les cuento lo sucedido a mis compañeras de trabajo, quienes me piden asombradas que describa al sujeto; al hacerlo, me dicen había estado un día después de lo sucedido, parado al frente de la oficina mirando sin decir nada, algo que las asustó”, señaló la mujer en el tercer tuit del hilo.

Tiempo después, con su pareja, se dirige a la Comisión Sexta a denunciar al sujeto, pero le señalan que no es la primera vez que denuncian al hombre: existen seis denuncias más en contra de esta persona.

El sujeto también intentaba visitarla frecuentemente al gimnasio, pero –al sentir que su vida podría correr peligro– ella pidió a su instructor estar muy pendiente.

La mujer finalmente que el “sujeto sigue vinculado a la institución y me entristece no poder sentirme tranquila ni en mi lugar de trabajo. Espero que de verdad se tomen acciones contundentes sobre este”.

Agmeth Escaf dice que ya hay una investigación

Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima.

El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Agmeth Escaf, supo de esta denuncia a través de redes sociales, e hizo un hilo en Twitter sobre la trazabilidad del caso:

1. Me informan que la secretaría de la Comisión VII recibió una queja ,vía correo electrónico, de una funcionaria de una UTL de la Cámara de Representantes por el caso de presunto acoso.

2. La queja fue enviada al jefe de división de personal de la Cámara y al encargado de los convenios con universidades, con el fin de que se iniciara el proceso y se tomarán las acciones pertinentes.

3. Me informan que posterior a esta denuncia , la secretaría recibe dos denuncias más, a las cuales se les dio el mismo trámite.

4. Sin embargo, como medida preventiva, desde la secretaría de la Comisión VII se le solicitó a la persona implicada adelantar el trabajo a distancia, mientras se resolvía su situación por parte de la división de personal, la cual hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

5. A pesar de las indicaciones dadas, el joven, quien está trabajando bajo resolución de nombramiento en calidad de judicante, decidió seguir asistiendo al Congreso, alegando su derecho al trabajo. Ignoró la medida preventiva adoptada.

6. La Comisión de la Mujer ya está frente al caso. Hoy su presidenta, María José Pizarro, y su equipo recibieron esta denuncia, a la que harán el respectivo seguimiento en el marco de la implementación del protocolo para la atención integral de las violencias basadas en género.

7. Como presidente de la Comisión VII reitero mi compromiso para luchar contra cualquier tipo de violencia que afecte a las mujeres. Personalmente, le haré seguimiento a cada uno de los casos y pido celeridad en la investigación. No podemos permitir que esto siga ocurriendo.