Peaje de Turbaco seguirá suspendido hasta el 15 de junio: Agencia Nacional de Infraestructura

Comunidad exige al Gobierno que retire el peaje del Turbaco.

En abril de 2023, el exministro de Transporte Guillermo Reyes anunció que levantaría las talanqueras del peaje de Turbaco (Bolívar). Esto, luego de dos semanas de protestas de los habitantes, quienes exigían que no se siguiera cobrando por usar el corredor vial.

Te puede interesar: Por qué los habitantes de La Calera quieren que el peaje cueste solo $200

La medida que permite el tránsito vehicular sin pagar una tarifa no pasaría de abril. “Hemos tomado la decisión de levantar las talanqueras a partir de la fecha hasta el 30 de abril. Es la decisión que se desprende de este comité con los alcaldes, el gobernador, la Procuraduría y líderes”, expresó el exministro en su momento, según informó la revista Semana.

Durante el tiempo en que las talanqueras estuvieran levantadas, se tenía planeado determinar una reubicación para el peaje. “La idea es ubicarlo fuera de la zona urbana, podría ser entre Turbaco y Arjona. Esta decisión de suspender el cobro es hasta cuando sea necesario, pero el 30 de abril debe estar definido cuál es el lugar de la reubicación, vamos a buscar unos acuerdos. Sin embargo, hay que seguir cobrando o generando la tarifa para mantener la operación”, dijo el exmandatario, de acuerdo con el diario regional El Universal.

Te puede interesar: Suspendieron otra vez el cobro del peaje Papiros

Luego de conversaciones entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la comunidad y el gremio de transporte, se tomó la decisión de prorrogar la suspensión del cobro en el peaje por 30 días más. Es decir, aunque la Resolución 20233040014645 del 13 de abril de 2023 establecía que la fecha límite era el 30 de abril, esta se extendería hasta el 30 de mayo.

La suspensión del cobro de peajes sigue vigente a solicitud de la comunidad de Turbaco. Cortesía: Agencia Nacional de Infraestructura.

Ahora, la ANI anunció una nueva prórroga; la suspensión del cobro irá hasta el 15 de junio. “Esta medida se toma mientras avanzan las mesas técnicas con las comunidades de Turbaco y Arjona en junio”, explicó la agencia en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Sicarios asesinaron a una mujer que no pagó extorsión en Bolívar: la acribillaron en su farmacia

En dichas mesas de diálogo se sigue evaluando la posibilidad de trasladar el peaje a otro lugar. Como no se ha tomado una decisión al respecto, la comunidad no ve como alternativa que se reactiven los cobros por transitar por el corredor vial. Según la ANI, los habitantes tampoco están de acuerdo con que se otorgue una tarifa diferencial mientras se define la situación.

Un proyecto en riesgo

Actualmente, un proyecto que busca la construcción de la doble calzada entre Cartagena y Barranquilla, el cual está a cargo de la Concesión Autopistas del Caribe, se encuentra detenido por la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco.

Según explicó a La República Ernesto Carvajal Salazar, gerente general de la Concesión, la iniciativa no ha podido iniciar la fase de construcción. En total son dos fases, la de preconstrucción y la de construcción; la primera, luego de aproximadamente 18 meses y medio, ya se cumplió, pero no se ha podido dar el siguiente paso. “No estamos pasando a fase de construcción, todo a su vez que tenemos activados unos riesgos que no nos permiten acceder a un cierre financiero, ya que tenemos una problemática de peajes”, señaló el gerente para el medio.

Según Carvajal, desde diciembre de 2021 no se cobra dinero en el peaje de Turbaco, pero el ministerio anterior permitió que durante 10 días esa suspensión se levantara. En abril volvió a reactivarse por reclamos de la gente. “Debido a las presiones sociales de un grupo minoritario denominado ‘no más peajes’, de Turbaco, las talanqueras siguen arriba. Su lucha es por el desmonte de estos mimos”, explicó el empresario a La República.

El gerente afirmó en W Radio que, para que la iniciativa funcione, se necesita el dinero que se recoge en los peajes. “El valor de este proyecto asciende a 4.3 millones de pesos y es de iniciativa privada sin recursos públicos, por consiguiente su estructura financiera está soportada en el recaudo de peajes”, subrayó para el medio radial.

“Seguimos evaluando si existen alternativas de financiación adicionales que garanticen la continuidad del proyecto, el cual incluye 253 km de operación y mantenimiento, 8 intersecciones, 74 km de doble calzada, 19 km de variantes y 16 puentes peatonales”, enfatizó la ANI en su cuenta de Twitter.