Ante sus más de 280.000 seguidores, esta influenciadora, es reconocida por la gran cantidad de dinero que ha invertido en cirugías con el objetivo de parecerse lo más posible a la reconocida muñeca de la marca Matte, Barbie. Foto: Instagram @tatianamurillooficial

Tatiana Murillo es una reconocida modelo y creadora de contenido, destacada por autodenominarse la Barbie colombiana. Recientemente, la mujer sorprendió a sus seguidores por sus stories de Instagram, ya que fue en esa red social donde Murillo reveló algunas fotos inéditas de cómo se veía antes de someterse a distintos procedimientos estéticos.

Ante sus más de 280.000 seguidores, esta influenciadora, reconocida por la gran cantidad de dinero que ha invertido en cirugías con el objetivo de parecerse lo más posible a la reconocida muñeca de la marca Matte, Barbie, mostró su cambio.

Luego de publicar sus fotos, el portal Rechismes, dedicado al entretenimiento y visualización del contenido de famosos, posteo las imágenes de la cédula y pasaporte de la modelo y, fue allí donde varios usuarios comentaron al respecto, entre los esas opiniones se encontraba:

“Definitivamente, uno no es feo, sino pobre”; “¿Cómo hacen para cambiar el color de piel humilde?”; “Linda no quedó tampoco”; “Al menos se muestra cómo era antes, a ella no le da pena”; “Cambiaste hasta la huella, querida”; “Ella es chévere”; “Ella se reinició por completo”; “Cambió hasta de huella digital”; entre otros.

La “Barbie colombiana” sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo era antes de sus cirugías. Instagram/@rechismes.

La modelo no tuvo pudor en mostrarse tal y como era antes de someterse a todos sus retoques estéticos, de hecho, La Barbie colombiana, es muy directa y no tiene miedo de decir lo que piensa y lo que hace, de esta manera, la mujer contó el gusto por las cirugías también lo ha trasladado a su hija, Sofía Vélez, de 14 años de edad, a quien le regaló una rinoplastia en mayo de 2022.

En abril de 2022, la menor buscó modificar la forma de su nariz y se sometió a una cirugía conocida como rinoplastia que, en palabras de su propia madre, no fue muy compleja, pero tuvo una recuperación bastante dolorosa.

“A mis seguidores les quiero decir que sí se puede, con ciertas características y lineamientos que mi Sofi cumplió, por supuesto, puede operarse un menor de edad. Mientras que a mis detractores les pido que no hagan show, lo que pasa es que ven una mujer sin tabúes y se asustan, porque todo es show para ustedes”, aseveró Tatiana Murillo en aquella ocasión.

Seis meses más tarde, Sofía Vélez se sometió a una queiloplastia, la cual se realiza para proporcionar mayor volumen a los labios y, aunque es mínimamente invasiva, se realiza siempre bajo anestesia local en una media de 20 minutos.

Además, este tratamiento puede aplicarse para aumentar o disminuir el volumen de los labios, o bien para corregir alteraciones anatómicas congénitas o adquiridas.

Tatiana Murillo planea que su hija se haga una liposucción antes de los 15 años

El gusto por las cirugías estéticas, van más allá, pues La Barbie Colombiana contó sus redes sociales que su hija le solicitó que le regalara una liposucción, cirugía que se practica para retirar el exceso de grasa en determinadas partes del cuerpo.

“¿A qué edad le harías la lipo a Sofi?”, le preguntó una de sus seguidoras, tras lo cual ella respondió: “Sofi tiene un cuerpo hermoso, pero tiene un mal ejemplo en casa y ya me pidió lipo, pero eso sí me da miedo porque sé que la recuperación de esa operación es fatal, no como la de la nariz, y mi hija es muy cobarde entonces no sé si ese dolor lo aguante”.

Posteriormente, Murillo mencionó que va a esperar por lo menos un año para que Sofía le demuestre “valentía” y pueda sentirse tranquila de llevarla a donde un médico cirujano que le cumpla sus deseos.

Como era de esperarse, este anunció generó una gran cantidad de reacciones por parte de quienes están de acuerdo con ella y aquellos que consideran su proceder como un “grave error”.