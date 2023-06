Gustavo Petro se reúne con el embajador Armando Benedetti, tras el caso Laura Sarabia

El presidente de la República, Gustavo Petro, se reúne con el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Fotos AP/Colprensa

En lo que podría considerarse una nueva crisis del Gobierno nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sostienen en la tarde del jueves 1 de junio una trascendental reunión: en la que el jefe de Estado busca conocer, de primera mano, la versión del diplomático en el escándalo que lo involucra la presunta relación con Marelbys Meza: exniñera de la jefa del Gabinete, Laura Sarabia.

Te puede interesar: Hermano de exniñera de Laura Sarabia denunció atraco y persecución en su contra

El encuentro entre ambos, viejos aliados en la campaña a la Presidencia de la República, se efectúa —según fuentes extraoficiales— lejos de la Casa de Nariño, tras el arribo del mandatario procedente de Brasil, en el que hizo parte de la Cumbre de Presidentes de Suramérica, convocada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva; en tanto que el embajador llegó de su viaje de Estados Unidos, en donde atendía asuntos familiares.

Petro y Benedetti tenían dispuesto verse a las 9:00 a. m. en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), aledañas al aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando cada uno aterrizara al país de sus respectivos viajes. Pero el presidente no arribó a dicha reunión, que se reprogramó e inició pasado el mediodía, ante los interrogantes en las redes sociales de la ausencia del gobernante en la cita pactada por él mismo, en pro de esclarecer este caso.

¿Por qué Gustavo Petro le pide explicaciones a Armando Benedetti?

El papel protagónico del hoy diplomático, quien fue jefe de debate de la campaña del hombre del Pacto Histórico al poder, es crucial en el sentido de que, según denunció Sarabia, Benedetti estaría buscando chantajear a la funcionaria a través de Meza.

Te puede interesar: Chats y quejas sobre la exesposa de Benedetti: se conocen nuevas piezas en el caso de la niñera de Laura Sarabia

Y todo porque la exempleada de la jefa del Gabinete, en los medios de comunicación, reveló que habría sido retenida de manera ilegal en las instalaciones de la Casa de Nariño, y que la sometieron a una prueba del polígrafo en contra de su voluntad; según ella, para inculparla por el robo de una maleta que contenía en su interior $150 millones, aunque Sarabia señaló que solo eran 7.000 dólares ($28 millones aproximadamente).

Laura Sarabia empezó su carrera política como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Armando Benedetti, cuando este fungía como senador

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, dijo Meza, en entrevista con la revista Semana. , la cual destapó la “olla podrida” en este mediático caso.

Te puede interesar: El embajador Armando Benedetti habría chantajeado a Laura Sarabia

De acuerdo con la revelación del periodista Daniel Coronell, la exniñera trabajó con el embajador y, en el lapso que prestó sus servicios, también fue acusada de robo y fue sometida a una prueba de polígrafo, la cual no superó. Lo extraño es que, después de esta denuncia, fue Benedetti quien se la recomendó a la funcionaria, que ante la sugerencia de su exjefe —Laura Sarabia hizo parte de la UTL cuando estuvo en el Senado— procedió a vincularla.

“Ella había trabajado hasta hace 10 meses para Armando Benedetti. Fue despedida de ese empleo después de que doña Adelina Guerrero, entonces esposa de Armando Benedetti, la acusara de robar 5 millones de pesos en efectivo”, dijo Coronell, quien destacó que antes de que estallara este escándalo, la mujer, Meza, estuvo en Venezuela; en donde se habría fraguado el complot.

“La niñera Marelbys Meza fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por Armando Benedetti. Regresó a Colombia y ese mismo día habló con la revista Semana”, añadió Coronell, quien dijo que la pelea entre el embajador y la funcionaria era porque no se le ofreció un ministerio a Benedetti.

Y dio a conocer el aparte de un chat comprometedor, enviado por Benedetti a Sarabia, en el que se referían a la inminente publicación. “Acabo de hablar con Vicky (Dávila, de Semana) después de lo que me dijiste sobre la Mari… Tenías razón. Es posible que se pueda evitar esas circunstancias… Ojalá entiendas el sentido de este mensaje!”.

A lo que el embajador respondió en su cuenta de Twitter que la situación es al contrario de lo que se ha denunciado en los medios: que fue Sarabia quien lo buscó para tratar de atajar la aparición de la exniñera con este asunto, en el que quedó mal parada. Y que de su parte no ha habido ningún chantaje.

“Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbys, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi pecado es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”, comentó el diplomático sobre este caso.

La jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Foto Colprensa.

“Sarabia es la que maneja mi plata”

La FM dio a conocer que en el requerimiento hecho por la Corte Suprema a Benedetti, en 2021, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, por sus propiedades en Puerto Colombia, Bogotá y Barranquilla, y llamativas transacciones en el exterior a personas de su UTL, el senador confesó que sus recursos eran manejados por Sarabia, en ese entonces su asesora.

“Señora magistrada, debe creerme que una persona me ayuda a manejar mi plata, porque yo...”, dijo Benedetti. Y cuando le preguntaron en qué persona se apoyaba para tal fin, fue cuando dio a conocer el nombre de la hoy jefa del Gabinete.

“Laura Sarabia. Pero lo que le quiero significar es que préstamos, unos con mi exesposa y el otro es con personas naturales. Pero yo no tengo un nombre exacto aquí, no. O una persona (...) Ella es mi asesora, asistente, mano derecha. Todo”, añadió el diplomático en este interrogatorio, en el que dijo que la funcionaria lo acompaña desde 2017.