Exfiscal que grabó un video de despedida para su familia fue encontrado muerto

El abogado y exfiscal fue encontrado sin vida en un hotel de Florencia. Créditos: Facebook Alexander Suzunaga.

El 25 de mayo los familiares del abogado y exfiscal Alexander Suzunaga se sorprendieron debido a que este publicó en su cuenta de Facebook un video en el que se despedía de sus seres queridos; dos días después fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Florencia, Caquetá.

El descubrimiento se registró el 27 de mayo luego de que Suzunaga fuera reportado por sus familiares como desaparecido, afirmando que la última vez había sido visto fue cerca de la Cámara de Comercio de la capital de Caquetá, por lo que la hipótesis que manejan las autoridades es que el exfiscal se habría suicidado.

En el video de despedida que el abogado público en sus redes sociales, afirmó que se encontraba feliz con una decisión que había tomado, asegurando que debido a que lo más importante en su vida eran sus hijos, iba a entregar su vida para poder asegurarles una buena calidad de vida, además de pedir a sus amigos y familiares que rezaran por él; mensaje que alertó a sus seres queridos y a las autoridades en Florencia.

“Bueno, pues la felicidad es una decisión. Y esta decisión me hace muy feliz. Por amor a Dios, a mi esposa, a mis mayores tesoros, mis hijos, niños, adolescentes de 13 y 16 años, doy mi vida en aras de garantizarles su calidad de vida y su futuro. Es por ello que me voy, doy mi vida por ellos. Solamente le pido a mis amigos, mis santos, mis santas, mis seres de luz, que rezo, oren por mí, y mi gran anhelo es que nos veamos en la plenitud de la eternidad, en el paraíso celestial. Gracias, gracias, que Dios nos bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén”.

El exfiscal había publicado un video de despedida dos días antes de que fuera encontrado sin vida en un hotel. Facebook Alexander Suzunaga

Los motivos por los que Suzunaga habría decidido suicidarse fueron revelados por el mismo abogado, que minutos después de publicar el video de despedida, posteó un mensaje en el que contaba fragmentos de una historia, en esta aseguraba que tras un operativo en el que fueron halladas unas armas enterradas su vida cambió por completo.

“El caso se presentó el sábado 17 de octubre de 2020. Va el Dr. Edgar Hernán Varona Vargas por mí a las 6 a. m. aproximadamente, que van a verificar una información de unas armas que están enterradas en una finca enseguida de la Base Militar de Peñas Coloradas, y que contaba con la seguridad de las Fuerzas Militares, y que ya estaban en el Puerto el Zapatico. Desconocía la fuente no formal, y las personas que iban a esa diligencia. Al llegar al puerto es que conozco al PT. Walter Arango y al abogado Jimmy Andrés Gasca, los otros nunca los había visto”.

Suzunaga afirmó que debido al covid-19 se encontraba confinado, sin embargo, había tomado la decisión de ingresar a las oficinas de la Fiscalía, afirmando que lo había hecho porque conocía que a un indiciado le habían ofrecido beneficios para un principio de oportunidad, nombrando al fiscal Camilo Cabrera, y a los expolicías Carlos Mario Cardona y Manuel Francisco Jaramillo.

“Fui al despacho del director Bermeo Barrera a comentarle lo que había sucedido y no me escuchó, me puse a disposición del fiscal Cabrera Duque, coordinador de esta Investigación con mi excuñado abogado Luis Eduardo Mayorca Endara, tampoco nos escuchó; me convencí de que conoció que mi actuación no fue ilegal o vulnerara mis funciones de fiscal seccional”.

De la misma forma, el abogado relató como en 2023 fue imputado por los cargos de cohecho propio y abuso de autoridad por omisión de denuncia, razón por la que fue privado de la libertad, afirmando que esta decisión había sido tomada por el mismo juez que había aprobado el principio de oportunidad anteriormente mencionado.

“El 13 de enero de 2023, con los elementos materiales aportados por el fiscal Cabrera Duque, con la prueba principal las declaraciones del PT. David Silva Tunjano, el fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, Dr. Juan Alberto Delgado Ortega, me imputa los delitos de cohecho propio y abuso de autoridad por omisión de denuncia y solicita medida de aseguramiento en centro carcelario; y el 23 de enero de 2023, el juez Juan Carlos Churta Barco, me privó de la libertad; con domiciliaria. El mismo Juez quien aprobó el principio de oportunidad en mención. Esta situación me dio un giro de 360 grados a mi vida terrenal”.

Hasta el momento los familiares de Alexander Suzunaga no se han pronunciado al respecto, y las autoridades pertinentes han abierto una investigación para esclarecer la muerte del exfiscal.