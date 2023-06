Conductor irresponsable fue captado en video conduciendo un bus intermunicipal mientras comía

Las distracciones al volante, al igual que las fallas mecánicas y el alcohol, causan cientos de muertes al año en las vías y carreteras de Colombia.

De hecho, de acuerdo con el último informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 21 personas mueren al día en Colombia, por accidentes de tránsito.

Lo que, a grandes rasgos, quiere decir que en el país casi 10 mil personas pierden la vida, por eventos que, en la mayoría de los casos, podrían evitarse. O, al menos, este es el caso de quienes conducen bajo el efecto del alcohol o cometen imprudencias tras el volante.

Este es el caso de un conductor de la ruta Cruz-Barraqnuilla, que fue grabado a finales de marzo (2023) por una de sus pasajeras que, incrédula, no supo qué hacer cuando lo vio almorzando y conduciendo al mismo tiempo.

Y es que, no solo llevaba el plato en una mano, mientras con la otra iba sosteniendo la cuchara y, de vez en cuando, el volante. Sino que, también, fue captado tomando un trozo de lo que parece ser pechuga de pollo y pegándole un mordisco, para poder arrancarle un buen pedazo.

La mujer, acompañó las imágenes junto a la siguiente descripción: “la imprudencia de un conductor, comiendo y manejando, buscando provocar un accidente”. Y, de esta manera, inició una nueva conversación en redes sociales sobre qué debería y qué no debería hacerse al momento de conducir.

El hombre cubría la ruta Cruz-Barraqnuilla cuando fue grabado por uno de sus pasajeros

Algunos simpatizaron con el sujeto, pensando que, probablemente, no tuvo tiempo en todo el día de parar y comer algo: “la verdad es que no sé en qué momento almuerzas los conductores si todo el tiempo llevan pasajeros y no pueden frenar para almorzar.

Sin embargo, una gran mayoría se mostró en desacuerdo con su comportamiento, argumentando que al no tener las dos manos en el volante y su mente en el camino pudo haber generado un accidente: “la verdad es más una imprudencia es una irresponsabilidad de parte del señor el cual coloca y compromete la vida de muchas personas”.

Una postura similar a la de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)” que, en un estudio titulado ‘Hablar por celular, comer, manipular pantallas y fumar al conducir aumenta el riesgo de sufrir siniestros viales’ hizo un “llamado a todos los actores viales a evitar las distracciones al estar en las vías, buscando disminuir la pérdida de vidas por siniestros viales. La invitación –entonces– es a no realizar acciones que aumentan los riesgos al manejar, como utilizar el teléfono celular, comer, fumar o incluso conversar con los pasajeros del vehículo”.

Y es que, además de sus cifras, citaron una serie de estudios internacionales en los que ha llegado a comprobarse que “hablar por el celular, chatear o usar otras aplicaciones móviles al manejar multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro vial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), enviar mensajes de texto “implica largos periodos de distracción visual y cognitiva”, por lo que ha catalogado esta acción como “peligrosa y mortal” cuando se hace frente al volante”.

E incluso, “otras investigaciones afirman que las conversaciones entre piloto y copiloto, la lectura o el maquillarse reduce la observación y atención del conductor en un 50%, dificultando la reacción en caso de presentarse un imprevisto”.

De ahí, el señalamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, en el que sugiere que: “estas conductas se han vuelto tan habituales en los conductores, que es importante recordar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, y trabajar por contrarrestarlos desde la educación y seguridad vial. Los hábitos de fumar, ingerir alimentos o chatear son acciones que pueden esperar, o que pueden hacerse deteniendo el vehículo, para así mantenernos a salvo”.