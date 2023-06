Armando Benedetti, en una nueva polémica por viajar sin permiso de la Cancillería

Armando Benedetti no tiene una buena relación con el canciller Álvaro Leyva. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La polémica alrededor del nombre del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, continúa. A las acusaciones en el caso de la jefe de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, se le suma una nueva denuncia de que estaría incumpliendo los protocolos para movilizarse. De acuerdo con lo señalado por algunos medios colombianos, el diplomático viajó a Estados Unidos, pero no notificó de este a su jefe directo, el canciller Álvaro Leyva.

Según El Tiempo, este no sería el primer viaje que hace Benedetti sin cumplir con el debido protocolo, ya que al parecer ha estado varias veces en el país norteamericano y no ha pedido el permiso correspondiente. Las mismas redes sociales del político confirman que se habría movilizado a Estados Unidos para cumplir con un compromiso personal, la graduación de uno de sus hijos.

Trino Armando Benedetti

“En la Cancillería se comenta que el embajador es como una rueda suelta en el Ministerio y a esto se suma la tensa relación que tiene con el canciller Álvaro Leyva, con quien poco se comunica”, señaló el diario.

Sin embargo, la relación entre el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador, nunca ha sido del todo buena, incluso, luego de las visitas que Leyva ha realizado a Venezuela, ha quedado en evidencia que Benedetti no respeta los protocolos establecidos para su cargo y esto ha hecho sentir al canciller irrespetado. Aunque cabe aclarar que no sería el primero funcionario del ministerio que tiene fuertes diferencias con Leyva, en el caso de Laura Gil le costó su puesto como viceministra.

Tras su viaje a los Estados Unidos, en la mañana de este 1 de junio el embajador llegó a Colombia para reunirse con el presidente en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM a las 9 de la mañana, pero de acuerdo con la revista Semana, el mandatario habría dejado plantado a Benedetti y hasta el momento no se conocen las razones, ni siquiera Petro se ha pronunciado. Lo que se sabe del espacio, es que el encuentro podría haber sido decisivo para el momento que está atravesando el Gobierno por cuenta del escándalo de Sarabia y el diplomático.

En entrevista con la W Radio, el mismo Benedetti le contó a Daniel Coronell que su propósito era pedirle a presidente cambiarle el cargo, inicial le pidió la dirección de Ministerio de Defensa, que actualmente es liderado por Iván Velázquez, pero recibió un no.

“Pero, según la versión que me dio Benedetti, Gustavo Petro le hizo una contrapropuesta. Revivir para él, el cargo de superministro o ministro de la Presidencia, similar al que tuvo Néstor Humberto Martínez.”, escribió Coronell en su artículo y explicó que de ser así esto podría traer modificaciones dentro de las funciones que hoy día tiene Laura Sarabia en el Gobierno.

En cuanto al escándalo, la versión que dio Armando Benedetti señalaría que todo habría sido un plan de la jefe de gabinete y en su cuenta oficial de Twitter agregó que él no tiene nada que ver con la entrevista que le hizo la revista Semana a Marelbys Meza aunque si sabía que sería publicada: “Luego es @laurisarabia la que está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (...)”.

Y agregó: “Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”.