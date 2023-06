Al fiscal Barbosa deberían juzgarlo por indignidad, aseguró el exfiscal Eduardo Montealegre

Eduardo Montealegre, fiscal general de Colombia El Colombiano 163

El fiscal general de la nación Francisco Barbosa ha estado en el ojo público últimamente por sus choques directos con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En uno de sus más recientes enfrentamientos, Barbosa alegó que el presidente estaba tomando posiciones de dictadura por decir que era el jefe de la Fiscalía. Al paso salió el exfiscal Eduardo Montealegre quien arremetió contra Barbosa.

“En esta controversia es una tempestad en un vaso de agua montada por el fiscal Barbosa, quien tiene la razón es el presidente y la tiene porque existen normas constitucionales que le permiten al presidente solicitar información al fiscal general en temas penales”, indicó el exfiscal en conversación con CM&.

Montealegre aseveró que aunque la Fiscalía tiene autonomía, esa garantía de la institución no es absoluta. “Hay casos que surgen de la Constitución y de la interpretación que de ella ha hecho la Corte Constitucional, en la cual claramente hay decisiones que son del Ejecutivo que obligan al fiscal general de la nación”.

El exfuncionario público dijo que el actual fiscal general de la nación está haciendo un show mediático, soltando cortinas de humo para tapar los casos de corrupción por los que es investigada la Fiscalía y que sus polémicas declaraciones contra el presidente Petro hacen parte de una operación de impunidad para que no se investiguen ni se juzguen.

Eduardo Montealegre cuestionó la gestión de la Fiscalía y declaró que Francisco Barbosa está tambaleando por su labor al frente de la institución, que catalogó como una bancarrota moral y ética de su nefasta administración. ”Al que hay que juzgar por indignidad es al fiscal Barbosa y debe ser destituido por el Congreso”, agregó el exfiscal Montealegre.

No paran las hostilidades

Los enfrentamientos entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa parecen no tener fin. En el último episodio de esta rivalidad, se dio en el marco del escándalo de Laura Sarabia, jefe de Despacho de la Presidencia, quien usó las instalaciones de la Casa de Nariño para someter al polígrafo de forma irregular a su exniñera a quien acusa de haberle robado una alta suma de dinero.

La Fiscalía hizo un allanamiento en la casa presidencial para recolectar pruebas sobre el caso y frente a esto, Petro declaró: “Él (Francisco Barbosa) puede investigar todo lo que quiera, no hay problema”.

El primer mandatario de los colombianos aprovechó para recordarle a Barbosa un pendiente que tiene con la presidencia de la República. “Yo le he solicitado un informe que la Constitución Nacional me autoriza para que nos diga en qué han avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo. La Constitución me permite ordenar ese informe y hasta el día de hoy no lo he recibido”, declaró Gustavo Petro.

Respecto a las investigaciones por el caso de Laura Sarabia, Francisco Barbosa indicó que “la única entidad en Colombia que investiga hechos constitutivos de delito conforme a la Constitución política es la Fiscalía General de la Nación, ningún civil adelanta investigaciones por fuera”.

Ante las directas declaraciones del presidente, el fiscal Barbosa respondió: “El presidente, como cree que es el Fiscal General de la Nación, entonces estamos ante un problema de fondo; él no hace parte de la rama judicial. Cómo hacemos para explicarle que primero no es mi jefe y segundo él no es la Fiscalía ni los jueces”.

Barbosa dijo además, que Petro no estaba respetando la Constitución y que ofende a la rama judicial del poder público, atentando contra la tridivisión de los poderes.