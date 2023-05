Rodolfo Hernández: las polémicas que empañaron su carrera política hoy sepultada por la Procuraduría

Adiós a la carrera política de Rodolfo Hernández: Vitalogic cavó su paso en la Procuraduría. Infobae.

¿Qué habría pasado si en junio del 2022 Rodolfo Hernández ganaba las elecciones presidenciales? Otro gallo cantaría. El hoy excandidato a jefe de Estado, que fue vencido en segunda vuelta por el actual primer mandatario Gustavo Petro, fue destituido e inhabilitado durante 14 años por la Procuraduría General de la Nación. Todo esto en el caso que lo atormenta desde que fue alcalde de Bucaramanga en el 2019: Vitalogic.

A continuación, Infobae Colombia hace un recuento de vida del muy polémico político santandereano que logró colarse en el balotaje del 2022, dejar atrás a la derecha uribista representada por Federico Gutiérrez y al convulsionado centro encabezado por Sergio Fajardo, para luego saltar al Senado, no hacerle oposición a Petro, y hoy terminar con una carrera política casi que sepultada por líos de corrupción.

Petro venció a Hernández en las Elecciones Colombia 2022

Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga en el periodo 2016-2019, se ha dado a conocer en Colombia por el cachetadón a un concejal, por renunciar a su mandato faltando algunos meses y hasta por comparar a la Virgen María con las prostitutas. Algunos de estos hechos lo llevaron a, por escasos 400 mil votos, no convertirse en el presidente de Colombia.

Se fue para EE.UU en plena campaña

De hecho, se podría decir que su estrategia para quedarse con la Presidencia en la segunda vuelta se convirtió en un arma de doble filo, no solo porque no impidió que la izquierda llegara al poder en Colombia, sino porque desbordó las críticas de ultraderechistas como María Fernanda Cabal y Enrique Gómez, que aseguraron que a Hernández le dio miedo llegar al poder: dicen que, no por menos, a días de la segunda vuelta se fue del país por las supuestas amenazas de muerte que, decía, le estaban haciendo desde el Pacto Histórico.

Al día de hoy, sus más de 10 millones de rodolfistas le siguen criticando que no hizo campaña como sí lo hizo para la primera vuelta.

Su oposición “fallida”

Sin embargo, sus escándalos no pararon ahí. Tras perder las presidenciales del 2022, varios considerados antiPetro esperaban que el entonces autodenominado Rey del TikTok llegará al Senado de la República, con la curul que le otorgaba el Estatuto de Oposición, para liderar al Centro Democrático y Cambio Radical en su oposición beligerante contra quien lo derrotó en las urnas. No fue así.

No solo no alcanzó a estar en la declaratoria de su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción como oposición, sino que a escasas semanas de llegar al Legislativo, renunció a su curul para aspirar a la gobernación de Santander.

Rodolfo Hernandez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Ahora, con la inhabilidad del Ministerio Público, tampoco lo podrá hacer. De hecho, aunque el reciente fallo es en primera instancia, es la tercera vez que a Hernández le endilgan actuaciones indebidas a favor de su hijo en el caso Vitalogic, por lo que próximamente el Consejo de Estado podría determinar muerte política.

¿Y el Vichada?

En plena campaña, un colombiano se le acercó al entonces candidato presidencial para pedirle que enviara un saludo a los habitantes del departamento del Vichada. Para sorpresa de todos, Rodolfo Hernández demostró desconocer de qué le estaban hablando.

“¿Para el Vichada?, ¿eso qué es?”, fue la respuesta que dio el también exalcalde de Bucaramanga, antes de que le explicaran que se trataba de un departamento y procediera a preguntar cuál era su capital.

“¡Ah, bueno! Para Puerto Carreño, en el Vichada, un saludo muy especial y los invito a que me acompañen el próximo 29 de mayo en las elecciones ¡Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández! ¡No los voy a defraudar!”, aseguró posteriormente.

Las reacciones en redes no tardaron en suscitarse, como era de esperarse. Sin embargo, en las dos vueltas presidenciales, Hernández ganó en ese departamento, aunque no le alcanzó para derrotar a Petro.

Rodolfo Hernández sobre el Vichada

La virgen

A Hernández también le tocó pedir perdón por hacer polémicas declaraciones contra una de las deidades más importantes de la Iglesia católica: María, la madre de Jesucristo.

“Yo recibo a la virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”, señaló Hernández durante una entrevista radial, haciendo referencia a que quienes se sumaran a su campaña no podrán exigir condiciones.

Luego de que hasta un cura pidiera que lo excomulgaran, al hoy destituido y líder natural de la Liga de Gobernantes Anticorrupción le tocó pedir perdón. En su video de disculpa, y como ya lo ha hecho en múltiples oportunidades, aseguró que, supuestamente, sus detractores lo “sacaron de contexto”.

¿Jornada laboral de 10 horas y media hora de almuerzo?

Uno de los hechos que más le causó polémica a Hernández fue cuando, siendo candidato a presidente, propuso extender la jornada laboral y disminuir el tiempo de almuerzo. Luego de una dura controversia por varios días, aseguró que lo “sacaron de contexto” y se excusó.

“Colombianos, podemos trabajar realmente desde 6 de la mañana. No es llegar a tomar tinto y a hablar paja, hablar por celular, irse para el baño, no: trabajando a las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, miremos a ver”, expresó Hernández.

Luego de que lo cuestionaran, dijo que el que iba a trabajar más de 10 horas era él, si llegaba a ser presidente. No fue así.

La interrupción de una entrevista en vivo

En su viaje a los Estados Unidos se desarrolló otra polémica luego de que dos de sus asesores interrumpieran una entrevista en vivo cuando el periodista de la cadena Telemundo Rogelio Mora-Tagle le preguntó por el caso de presunta corrupción Vitalogic que hoy lo aleja de la vida política para siempre.

En apartados finales de la entrevista, el comunicador lo cuestionó sobre las banderas anticorrupción que decía alzar, pero que en su natal Colombia era investigado por presunta celebración indebida de contratos.

“Mire Rogelio, eso no me metieron uno, 200 procesos”, empezó a decir Rodolfo antes de que Tatyana Janeren, una de sus asesoras en Miami, interrumpiera la entrevista argumentando que se había agotado el tiempo. “Se pasaron del tiempo, gracias”, señaló.

Asesores de Rodolfo Hernández cortaron entrevista en vivo cuando le preguntaron por el caso Vitalogic

En ese momento, Rogelio dijo que le permitiera al candidato responder lo que le habían preguntado. “Si no, queda inconcluso”, agregó el periodista, mientras que Alfred Santamaría se paró frente a la cámara y le entregó una botella de agua, mientras que este contestaba:

“Yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues contestemos”, respondió Hernández, antes de asegurar que Rogelio lo quería desprestigiar por cuestionarlo sobre el caso que lo tiene imputado en su país.

“Total de que usted no puede pretender hacerme esa pregunta para desprestigiarme, cuando lo que yo he hecho es servirle, tengo el alma limpia, yo no he robado un peso, ni nunca me lo robaré”, afirmó Rodolfo Hernández, quien por ahora no ha dicho nada del fallo de la Procuraduría.