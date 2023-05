Natalia Durán aseguró que ya no tiene cáncer, explicó por qué no ha celebrado su sanación

| Foto: Instagram @nataduranv

Hace poco más de dos años Natalia Durán fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Desde entonces enfrentó un complejo proceso de recuperación que por fin dio frutos, según contó ella misma a la revista Vea.

De acuerdo con lo que contó la actriz, aun cuando la enfermedad había hecho metástasis y también padecía del síndrome de Asia, logró entrar en remisión y se curó.

“Fue hace unos meses con el último examen, fue muy lindo. Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada, aunque me siguen quedando pendientes algunos análisis”, anunció.

Tomada de Instagram @nataduranv | Fotógrafo: Santiago Quiceno

Natalia Durán también le dijo a Vea que todavía no ha querido celebrar su sanación porque quiere estar segura de que el cáncer de tiroides desapareció. Para eso deberá esperar los resultados de unos análisis médicos que le entregarán próximamente.

“Esto no quiere decir que todo termina aquí; remisión quiere decir que estoy bien, pero uno no sabe más adelante (...) No hemos celebrado porque tenemos resultados pendientes. Tal vez mi hija (Mía) y yo nos pusimos a llorar y mis otros dos hijos se pusieron contentos. No celebramos, pero entendemos que vamos bien, por buen camino”, explicó.

La actriz, recordada por ‘A corazón abierto’ y ‘Corazones blindados’, aseveró que cambiar su estilo de vida y explantarse las prótesis mamarias fueron esenciales en su recuperación; así como lo fueron las tres cirugías y las terapias con yodo radiactivo a las cuales se sometió durante estos dos años.

Natalia Durán Fotos Colprensa / Luisa González.

“El proceso en general ha sido muy lindo y bonito. He podido mezclar diferentes medicinas. Lo que consideré quirúrgicamente eficiente lo hice, el resto de mi salud ha sido con la llamada medicina alternativa, que me parece chistoso que le digan alternativa. Si la solución está ahí no es una alternativa, es la solución (...) Yo me sentía muy bien hace mucho tiempo”, agregó la caleña en su charla con esta revista.

Por último, Natalia Durán mencionó a Vea cómo deberá llevar su estilo de vida de ahora en adelante para permanecer saludable.

“Hay unos medicamentos que debo tomar de por vida. Sin embargo, hay otros que decidí no tomar, como cosas que han mandado para temas autoinmunes que no me parecen. Todo lo estoy haciendo con naturopatía y medicina funcional, entendiendo toda mi biología, las consecuencias de los órganos, no viendo mi sistema como partes aisladas y con bases fundamentales, como dietas no inflamatorias, desintoxicación, ejercicio y buenas vías de eliminación”, concluyó.

Así anunció Durán en abril de 2022 que se sometería a la yodoterapia | Fotos: Instagram @nataduranv

¿Natalia Durán estaba preparada para morir?

En mayo de 2022, la vallecaucana de 41 años le contó a su comunidad de seguidores en Instagram cómo hacía en ese momento para enfrentar el dolor por sus diagnósticos y qué pensaba sobre la muerte.

“Solo puedo hablar desde mi visión y mi experiencia netamente personal sobre esto. Gracias a mi sistema de creencias concibo este cuerpo como un vehículo para la experimentación de este fenómeno que llamamos vida. Dentro de mis creencias yo tengo una consciencia espiritual, es decir, una consciencia más grande y expandida. Teniendo en cuenta esto, cada reto para mí significa una maduración, una expansión de esa consciencia”, indicó en aquella ocasión.

De igual manera, aclaró que a pesar de la percepción que tiene actualmente sobre la vida, fueron muchos los momentos en los cuales le ganaron los sentimientos negativos y estos se apoderaron de ella.

“No es que no la pase mal ni tenga momentos negros, porque aún los tengo. Sin embargo, comprender que mis capacidades naturales y el dolor hacen parte de una respuesta sabia e inteligente que tiene mi cuerpo para su supervivencia, hacen que cada día más comprenda todo como un fenómeno de ser humana y no como un fracaso”, añadió Natalia Durán.