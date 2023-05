Jota Pe Hernández reaccionó a foto de Gutavo Petro con Nicolás Maduro: “Yo ahí veo a un dictador”

Jota Pe Hernández y Gustavo Petro

Twitter vuelve a ser el escenario de discusión en el que se ve involucrado el Presidente Gustavo Petro. El mandatario sigue haciendo uso de su red social para comunicar lo que sucede en su día a día, en especial en la cumbre de presidentes convocada por Luiz Inácio Luda da Silva, su homólogo de Brasil.

En las últimas horas, Petro publicó una foto donde se le ve en compañía de los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela, Perú y Brasil, lo que ocasionó la reacción del senador por la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, quien arremetió en contra del primer mandatario y de paso contra su homólogo, Nicolás Maduro.

En el tuit publicado el pasado 30 de mayo por el congresista, se deja ver la crítica hecha a Petro por publicar una foto con el presidente de Venezuela, afirmando que los mandatarios son grandes amigos, y deslegitimando el mandato de Nicolas Maduro. “¿Presidentes? Yo ahí veo a un dictador, violador de derechos humanos, cabeza de un narcorrégimen, buscado por EE. UU. con una recompensa de $15.000.000.00 USD, Nicolás Maduro, gran amigo suyo. @petrogustavo, entréguelo, cobre esa platica y arreglamos escuelas y hospitales con eso” se logra ver en el mensaje.

Jota Pe Hernández contesta trino de Gustavo Petro. Twitter

Entretanto, el presidente Gustavo Petro tuvo una reunión bilateral con Nicolás Maduro el día martes, donde el primer mandatario colombiano aseguró que llegó a un acuerdo con Venezuela, para iniciar la búsqueda de los restos de víctimas del paramilitarismo en la zona fronteriza.

En medio de sus declaraciones, Petro insinuó sobre la viabilidad de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, pudiera aportar en las labores de búsqueda de los cuerpos. El excombatiente ya habría entregado información relevante durante su participación en la Audiencia Única de Verdad en la JEP.

“Con el presidente Maduro hemos llegado al acuerdo de que se permita, con expertos forenses, incluso quizás con la llegada de Salvatore Mancuso a esa región, con el fin de entregar los restos y entregárselos a sus familiares. Entonces nosotros obviamente estamos de acuerdo, vamos a desarrollar toda la labor que podamos en identificación de cadáveres, Colombia tiene una tradición ya en eso”, indicó el mandatario.

No sería la primera vez

Las diferencias entre los políticos Jota Pe Hernández y Gustavo Petro no serían una novedad. De hecho, en días pasados el presidente compartió una noticia, con el objetivo de mostrar resultados en la política contra las drogas que ha enfocado en la interdicción de los cargamentos. “Cae mrdia tonelada dd cocaína”, escribió el presidente en su cuenta oficial de Twitter.

Gustavo Petro sobre incautación de cocaína en Pipiral

El error de redacción no pasó desaparecido y Jota Pe Hernández utilizó el trino del mandatario para contradecirlo por haber asegurado, días antes, que sus publicaciones en esa red social las hacía un equipo asesor. “Ustedes creen que si Petro no escribiera sus tweets ¿ya no hubiesen despedido a la persona que se los escribe? Claramente los escribe él y al parecer no los escribe sobrio, debería tener más responsabilidad a la hora de comunicar”, señaló Hernández.

Jota Pe contra Gustavo Petro

El mandatario ha sido constantemente cuestionado por el uso de la red social que utiliza para compartir información, hacer anuncios oficiales, marcar posición, atacar a los medios de comunicación e incluso entrar en polémicas con los opositores. El punto álgido llegó cuando informó que cuatro niños desaparecidos en el Guaviare, tras el accidente de una avioneta, habían sido hallados por el Ejército, lo que resultó falso.