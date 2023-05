Iván René Valenciano reveló a su campeón de la Liga BetPlay Dimayor

El Bombardero dejó por fuera de la pelea del título a Millonarios. Imagen: Colprensa

Por la cuarta jornada del Cuadrangular B de la Liga BetPlay Dimayor, América de Cali y Millonarios se verán las caras el miércoles 31 de mayo en el Pascual Guerrero desde las 8:30 p. m. hora colombiana con trasmisión de Win Sports +. Cabe recordar que ambos equipos están igualados en puntos.

Los dirigidos por Alberto Gamero lideran su grupo gracias al punto invisible, y vienen de ganar en su última salida al imponerse por la mínima diferencia sobre Boyacá Chicó con un tanto de Leonardo Castro en el Nemesio Camacho El Campín, mientras que América de Cali hizo lo propio en su estadio ante Independiente Medellín, al que derrotó 2-0 con goles de Adrián Ramos y Cristián Barrios.

El duelo entre Escarlatas y Embajadores en la Sucursal del Cielo marcaría el camino para cualquiera de los dos bandos en su aspiración por clasificar a la final sin restarle importancia a lo que acontezca entre Chicó y Medellín en la Independencia de Tunja.

El exjugador y ahora comentarista deportivo Iván René Valenciano elogió al onceno vallecaucano previo al juego ante Millonarios durante la emisión del programa El VBAR de Caracol Radio. Incluso, el Bombardero dio como favorito al título a los Escarlatas por encima de los Albiazules.

“Disfruté el partido de América contra Medellín, no había visto este América, un equipo con movilidad, que tiene variantes por todo lado, es un equipo distinto. Si me lo das a elegir hoy, yo dije que el campeón era Nacional, hoy tengo que recular, hoy por lo visto el campeón es América”

Los integrantes del programa cuestionaron la opinión de Valenciano, que se mantuvo en lo dicho: “Si mantienen esa regularidad… enfrentaron a un rival como Medellín que tiene una nómina muy buena (…) Lo de América contra Medellín me gustó muchísimo y si me apresuran, América no solo es candidato, sino campeón, por cómo jugó ayer”.

Y agregó: “América, lo que mostró con Darwin Quintero, Adrián Ramos, Barrios, los muchachos que entraron, es un equipo con muchas capacidades, muchas cualidades. Millonarios no viene jugando bien, pero es un equipo que no cambia, muestra la misma estructura y eso le alcanza para conseguir los resultados”.

Último antecedente entre la <i>Mechita </i>y <i>Embajador</i>

En la presente campaña, Millonarios y América se enfrentaron en la fase del todos contra todos el 27 de abril con victoria para cuadro capitalino, que derrotó a los de Alexandre Guimarães 4-3 en el Coloso de la 57, partido correspondiente a la fecha 16 del rentado local.

El último antecedente en Cali entre ambos conjuntos se dio el 3 de abril de 2022 con victoria para América que venció a los bogotanos 3-2 con anotaciones de Carlos Sierra por duplicado y Daniel Mosquera, mientras que por Millonarios convirtieron Daniel Ruiz y Juan Pablo Vargas.

Posterior al encuentro en Cali, América deberá visitar a Millonarios el sábado 3 de junio desde la 8:15 p. m. El Campín se teñirá de azul dado que no habrá ingreso a la hinchada de los Diablos Rojos como lo dio a conocer el Embajador en sus redes sociales.

“Luego de la Comisión Distrital para el Fútbol de este lunes 29 de mayo, se definió que para el partido de este sábado vs América de Cali no se permitirá el ingreso de hinchada visitante. ¡El Campín será totalmente azul y blanco! ¡VAMOS MILLONARIOS!”.