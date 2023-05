Humoristas de “Fuck News” ofrecieron pagar la multa de una veedora sancionada por compartir meme de un alcalde

Camilo Pardo y Camilo Sánchez de 'Fuck news' reaccionaron a la multa a una mujer por compartir meme de un alcalde | Foto: Instagram @dejemequieto

Yeison Jiménez ha sido aplaudido por muchos colombianos al solidarizarse con la difícil situación económica del hombre que se coló en TransMilenio con su moto al pagar las multas que le impusieron las autoridades bogotanas. Camilo Pardo y Camilo Sánchez, comediantes de Fuck News, resaltaron la noticia y anunciaron su interés en pagar la multa de una mujer de Villagómez, Cundinamarca.

En medio de uno de sus más recientes shows en Bucaramanga, los comediantes hicieron sus tradicionales bromas sobre las noticias nacionales y se encontraron con la particular sanción contra una veedora ciudadana de ese municipio por compartir un meme del alcalde de Villagómez.

“A una funcionaria pública le va a tocar pagar una multa, no es tan cara la multa, son como 150 mil pesos, pero es re estúpido porque le pusieron una multa por compartir un meme en el que aparece el alcalde de Villagómez”, señaló Sánchez al presentar la noticia.

Comediantes de 'Fuck News' buscan a mujer para pagarle multa por compartir un meme

La situación generó risas entre el público del evento mientras los presentadores, recordando el caso de Yeison Jiménez pagando las multas del hombre en Bogotá, se ofrecieron a pagar la multa de la mujer identificada como Lidia Eulalia Prieto.

“Vamos a ser como Yeison Jiménez ... Yo soy el pagamultas” cantaron los presentadores haciendo referencia a una de las más famosas canciones del artista. “Si aparece la señora Lidia Eulalia Prieto, escríbame y le vamos a pagar la multa ... Vamos a pagar su multa y la multa que nos van a poner a nosotros”.

Prieto fue sancionada con un comparendo de $154.667 pesos por compartir un meme del alcalde Misael Duarte y otras autoridades del municipio con los rostros de artistas como Shakira en el grupo de WhatsApp de comerciantes del municipio.

El meme del alcalde de Villagómez que compartió la funcionaria del municipio

“La señora también es osada, porque ella sabía que todos iban a ver la foto”, señalaron entre risas los presentadores del show de comedia. Cabe mencionar que Lidia Eulalia apeló la sanción, pero esta fue ratificada para que compareciera ante la inspectora María Elisa Alvarado y, según la revista Cambio, de no pagar la multa la funcionaria no podría ser nombrada en cargos públicos o firmar otros contratos con el Estado.

Por otro lado, Camilo Pardo y Camilo Sánchez le plantearon un reto a sus seguidores. “Premiemos el mejor meme. El que haga el mejor meme del alcalde Misael Duarte nos etiquetan y le vamos a dar una camiseta de Fuck News autografiada ... Nos vamos a meter en un problema”.

Además propusieron un premio de segundo lugar para el que hiciera el mejor meme del intendente William Augusto Rincón, comandante de Policía de Villagómez. Pues este fue el oficial que el pasado 18 de abril llegó hasta la casa de la funcionaria para imponerle una multa por haber compartido la imagen en el grupo de WhatsApp.

Yeison Jiménez sobre su ayuda al motociclista

Yeison Jiménez pagó multas de hombre en Bogotá. Foto: Colprensa

En una entrevista con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, Yeison Jiménez reveló los motivos que lo llevaron a interesarse en ayudar al hombre que fue sancionado por colarse en TransMilenio con su motocicleta. “Yo estaba en mi casa cuando vi la noticia y me puse a pensar ‘¿qué puede tener uno en la cabeza para hacer eso?’”.

Según el artista, que no quiso revelar la cantidad de dinero que pagó por las tres multas contra el habitante bogotano, señaló que “lo fácil es pensar que es un descarado, pero yo decía ‘si es más fácil dejarla en un parqueadero, llenarla de gasolina e irse, ¿por qué no lo hizo?’ ... Si uno hace eso es porque no tiene con que dejarla en ningún lado ni tanquearla”.

Jiménez aseguró que él mismo recordaba difíciles momentos que pasó cuando la escasez de dinero llegaba a su vida y tenía que pasar situaciones como esta. “No he podido reunirme con el hombre, el plan es que cuando le entreguen la moto hagamos una videollamada o nos veamos para ver en qué más necesita ayuda el hombre”.