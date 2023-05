Gustavo Petro anunció que se bajará del balcón para salir a las calles con las centrales obreras: “Marcharé al lado del pueblo”

El presidente de la República señaló que a diferencia de otras veces, en las manifestaciones llamadas por los sindicatos saldrá del balcón a las calles. Presidencia.

Las reformas presentadas por el Gobierno al legislativo en el primero semestre del 2023 no se encuentra pasando por su mejor momento, ya que están corriendo contrarreloj, debido a que es probable que si no se concretan antes de vacaciones puedan hundirse.

Es por eso que los gremios trabajadores representados por la USO (Unión Sindical Obrera), Fecode (Federación Colombiana de Educadores) y la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) dieron a conocer que el próximo miércoles 7 de junio en señal de apoyo a las reformas saldrán a manifestarse a las calles del país.

El anunció fue bien recibido por el presidente Gustavo Petro que desde sus redes sociales dio a conocer que estará acompañando esta iniciativa en las calles y no desde el balcón. De acuerdo con el mensaje compartido en su cuenta oficial de Twitter, además hizo un llamado a sus votantes para que salgan a acompañar la iniciativa de los sindicatos que son los que más identificados se sienten con la reforma laboral, que no ha podido tener su primer debate en la Comisión Séptima por falta de cuórum.

“Esta vez no estaré en el balcón, marcharé al lado del pueblo trabajador y espero que quienes votaron para realizar un cambio en Colombia me acompañen ahora en todos los municipios del país”, escribió el jefe de Estado.

Trino Gustavo Petro

En otro trino señaló que esta manifestación espera que no sea solo un símbolo de apoyo a las reformas presentadas por su Gobierno, sino que también sea una protesta en pro de la justicia en el país:

“Estaré este dia recorriendo las calles con la marcha. Invito a quienes votaron por el cambio y a quienes desean justicia en Colombia a marchar en todos los municipios. No solo por las reformas sino una gran marcha nacional contra la impunidad. !Que haya Justicia en Colombia!”, agregó.

Trino Gustavo Petro

Las manifestaciones, como lo dio a conocer el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés se dará de forma pacífica y además, de la movilización tendrá exposiciones artísticas reivindicativas y en el caso de Bogotá, señaló que en la tarde la idea es que se logre llenar la plaza de Bolívar.

“Nos vamos a concentrar a partir de las 2 de la tarde en el Parque Nacional y vamos a marchar a la plaza de Bolívar, en apoyo a las reformas sociales del Gobierno”, indicó el representante del sindicato y agregó que una de las ganancias que celebran los trabajadores es “reconoce que el contrato a término indefinido debe ser la regla general y no la excepción como es hoy”.

El panorama para las reformas no parece muy alentador, tan solo en dos días, el Congreso ha tenido que cancelar el primer debate de la reforma laboral producto del ausentismo que sería debido a la falta de acuerdo en el legislativo con respecto al documento. En cuanto a la pensional, hasta este 30 de mayo fue radicada y los tiempos parecen tampoco ayudar mucho, ya que están a menos de un mes que el Congreso entre en vacaciones.

Incluso, a comienzo de semana, el mismo presidente de la Cámara de Representantes, en una entrevista con El Tiempo, David Racero advirtió que de no lograr avanzar las reformas presentadas podrían hundirse: “Ya con los tiempos no alcanzaríamos las tres reformas y tendríamos que revisar cuánto podemos avanzar en este momento final del semestre”, dijo y sentenció que: “Actos legislativos y leyes orgánicas que no se aprueben en Comisión esta semana se hunden. Esta es la última semana”.