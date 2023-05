Carolina Soto reveló quién maneja la plata en su hogar junto a Germán González: “Nos ha funcionado súper bien”

Cuando se convive con una pareja sentimental siempre salta la curiosidad de parte de las demás personas sobre cómo se dividen los gastos de la casa. En ese sentido, cuando por los recientes días Carolina Soto abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram uno de los tantos usuarios que la sigue le planteó: “¿Cómo organizas finanzas junto con tu esposo? ¿cada uno se encarga de algo?”. Ante lo planteado, la presentadora respondió:

“Desde que nosotros dos nos casamos decidimos que nuestro matrimonio tenía que ser trabajo en equipo y cuando se habla de trabajo pues no solamente es trabajo profesional sino todo. Siempre juntos, siempre unidos. Entonces desde los gastos de la casa, las vacaciones, todo lo de los niños es entre los dos porque finalmente él trabaja y yo también trabajo. Entonces lo que nos gusta es como eso, no se vea como todo súper partido y dividido sino que todo es de todos. Así hacemos y nos ha funcionado súper bien”.

Es de recordar que la caleña está casada con el ingeniero mecánico Germán González desde hace diez años y han tenido dos hijos. Por otro lado, entre los demás interrogantes que también le llegaron de parte de sus seguidores en Instagram figuró uno que decía: “¿Ger cómo te propuso matrimonio?”. Fue entonces cuando la presentadora recordó que la propuesta se dio durante un viaje a Hawái.

“Eso fue en un viaje que hicimos y estuvimos en Hawái, entonces fuimos una noche a un restaurante y ahí me propuso, pero esta es la hora que yo ya no tengo recuerdos de ese día ni nada porque en ese entonces como que casi... yo creo que no había ni redes sociales...”

Aun así, Soto describió el momento como: “fue lo máximo, fue divino, estaba todo nervioso cargando ese anillo por todo el viaje y ya al final del viaje se decidió a proponerme matrimonio. ”.

Carolina Soto contó por qué no habla públicamente de su padre y abuelos paternos

Carolina Soto no tiene reparo alguno en hablar públicamente sobre temas relacionados con su vida privada como quedó evidenciado anteriormente. Y en octubre de 2022 la presentadora caleña también dio respuesta a un par de interrogantes que le hicieron llegar unos seguidores, enfocados en por qué no habla de su padre y sus abuelos paternos.

De este modo, una de las preguntas fue: “¿Y tu papá? que no lo escucho nombrar en tus Historias”; ante tal panorama, la también empresaria respondió que su padre falleció cuando estaba muy pequeña y no fue mucho el tiempo que logró pasar con él. “Pues la verdad, yo no hablo casi de mi papá porque se murió cuando yo tenía siete años. Entonces, en realidad no compartí mucho tiempo con él y por eso no hablo casi de él. Digamos que mi papá para mí es mi padrastro, el esposo de mi mamá, que es el que ha estado conmigo la mayor parte de mi vida”, fueron las palabras de Soto sobre el asunto en cuestión.

Ahora, por esta misma línea temática, otro usuario(a) sacó a relucir su curiosidad por saber “¿tus abuelos paternos y demás familia por qué no los muestras?”, pero aquí la respuesta de la presentadora fue muy similar a la que dio sobre su padre, puesto que sus abuelos también fallecieron hace tiempo, cuando ella era todavía una niña. “Mis abuelos por parte de papá tampoco hacen ya parte de este mundo. Mi abuelito nunca lo conocí y mi abuela se murió como tres años después que mi papá, entonces por eso”.

A continuación el video compartido por Carolina Soto en su momento: