Carlos Antonio Vélez arremetió contra James por incluirse en el top 3 de los mejores jugadores de la historia de Colombia

El periodista deportivo aprovechó sus redes sociales para hacer un paralelo entre Oleg Sanlenko (futbolista ruso) y el jugador cucuteño Fotos: Captura de pantalla / FCF

Carlos Antonio Vélez es conocido por ser un acérrimo contradictor y crítico de James Rodríguez. Cada tanto, el periodista deportivo no desaprovecha la oportunidad para “arremeter” contra el jugador: su físico, su desempeño futbolístico, su manera de entrenarse... Y tal parece que en una de las últimas declaraciones del cucuteño dio el “papayazo” perfecto para que el comentarista de Win Sport volviera a “disparar”.

Recientemente, en una entrevista para el canal RCN, James Rodríguez confirmó quiénes integraban su top 3 de jugadores históricos de la Selección Colombia: “Radamel Falcao García, David Ospina y yo”, manifestó.

Esto desató una gran avalancha de reacciones por redes sociales que como de costumbre fueron “vitrina” para más de un “espartano del teclado”, que con mucha “sobriedad” manifestaron su inconformismo frente al top de un James que también se ha caracterizado históricamente por sus polémicas opiniones.

Y uno de estos internautas fue Carlos Antonio Vélez, quien en su cuenta de Twitter escribió: “No se molesten.. es para una tarea de unos niños.. este también fue goleador de un mundial? Y es considerado por ello el mejor futbolista de todos los tiempos en su país? Muchas Gracias!”.

Carlos Antonio Vélez volvió a apuntar contra James Rodríguez por su top 3 en entrevista para RCN. / Imagen @velezfutbol

Rápidamente, los infaltables haters del periodista deportivo se pronunciaron respecto al polémico trino. La gran mayoría manifestó su inconformismo resaltando la carrera de un James Rodríguez que fue figura a lo largo del Mundial de Brasil en 2014.

“Carlos Antonio querido no es lo mismo marcar 5 goles a una misma selección que marcar gol y aparecer en fase de grupos, octavos y cuartos, un saludo”; “Que James no lo considere el mejor futbolista de Colombia se lo acepto. Pero el mundial que se pegó James en 2014 y que terminara bota de oro no es cualquier cosa”; “La diferencia es que Salenko marcó todos sus goles en un partido en el que Rusia ya estaba eliminada. Y de carrera ni hablemos 🤦🏻‍♂️ James cargo con el equipo todos los partidos y llevo a Colombia a un quinto lugar”, escribieron algunos internautas.

James Rodríguez por ahora se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Estados Unidos (según sus redes sociales) y a la espera de lo que será su futuro futbolístico, pues como varios portales han replicado, el cucuteño estaría a portas de jugar en la liga turca para el Besiktas, uno de los tres grandes equipos de aquel país donde también supo brillar el cancerbero Óscar Córdoba.

Carlos Antonio Vélez molesto por ver a James Rodríguez entrenando en la sede de la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas deportivos más polémicos del país. El manizaleño, quien trabaja en las cadenas RCN y Win Sport, constantemente es señalado por muchos internautas que no comparten sus opiniones respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol: clubes, Selecciones nacionales, árbitros, VAR, jugadores etc.

Carlos Antonio Vélez criticó a James Rodríguez por foto en sede deportiva de la Selección Colombia en Bogotá. / Imagen @velezfutbol

Y fue precisamente sobre esto último señalado a lo que el periodista “apuntó” en sus redes sociales. Resulta que James Rodríguez estuvo en Colombia atendiendo algunos compromisos personales y empresariales, no obstante, tal y como dejó ver en sus redes sociales, no se olvidó de su forma físico-atlética y estuvo entrenando en la sede deportiva de la Selección Colombia en Bogotá junto a unos colaboradores.

Por tal motivo, y muy fiel a su estilo, Carlos Antonio Vélez escribió en su Twitter: “Ya lo convocaron o es un aviso?”. Este trino causó un montón de reacciones en esta plataforma donde muchos seguidores y detractores del periodista deportivo “salieron a defender” al jugador cucuteño.