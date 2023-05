Petro arribó en la madrugada a Brasil para asistir a la cumbre de presidentes que convocó Lula da Silva

Gustavo Petro llegó a la cumbre de presidentes suramericanos que convocó Lula da Silva. (Presidencia de la República)

Durante la madrugada del martes 30 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, arribó a Brasilia donde se llevará a cabo una cumbre con los mandatarios suramericanos que convocó su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, en lo que sería un intento de recomponer a la Unasur.

A través de un video que publicaron en la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia colombiana, se observa la llegada del mandatario en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, quienes recibieron honores por parte de las autoridades brasileñas.

Petro había confirmado su asistencia al encuentro de mandatarios, donde adelantó que uno de los temas principales será el establecer una agenda para que los países de la región contrarresten los efectos negativos del cambio climático, según señaló en el periódico El Tiempo.

El jefe de Estado dejó entrever en el diario bogotano que insistirá en la crisis política en Perú, tras el fallido golpe de Estado por el que fue depuesto Pedro Castillo: “Esperamos un proceso de recuperación de su democracia”.

Precisamente, el vecino país es el único de la región que no tendrá representación en esa cumbre de mandatarios, ya que no cuentan con vicepresidente, por lo que no hay quien asuma las funciones de Dina Boluarte si ella se ausenta, explicaron en la emisora La W Radio.

<br/>

Primera cumbre regional en 9 años

Los jefes de Estado de Suramérica se reunirán el martes en la capital de Brasil como parte del intento del presidente Lula da Silva por revitalizar los esfuerzos de integración regional que han fracasado previamente en medio de los cambios políticos y la polarización en el continente.

Los analistas afirman que el mandatario brasileño ve una oportunidad para la integración debido a las afinidades políticas de los actuales gobiernos de la región y parece querer poner a prueba la voluntad de cooperación de los mandatarios mediante la Unasur.

El promotor de ese organismo multilateral fue el difunto mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien veía el bloque como una manera para contrarrestar la influencia estadounidense en la región y el grupo tenía una reputación entre algunos de tener cierta tendencia hacia la izquierda.

Pero un subsecuente giro hacia la derecha en el continente causó cierta fractura. La última reunión con todos los integrantes de la Unasur tuvo lugar en 2014. Después de 2017, los desacuerdos en torno al liderazgo de la Unasur y la participación del autoritario presidente venezolano Nicolás Maduro condujo a la salida de siete países, incluido Brasil en 2019 durante el gobierno del derechista Jair Bolsonaro.

No obstante, el encuentro se ha promovido de forma oficial como un encuentro de los jefes de Estado sudamericanos ya que Brasil no quiere imponer el resurgimiento de Unasur, según funcionarios.

El desafío, de acuerdo con los analistas, será tener un bloque que pueda sobrevivir a los cambios políticos y la inestabilidad de la región, ya que aunque la mayoría de los presidentes actuales en Suramérica son de centro o izquierda, no existe garantía alguna de que la situación permanezca de esa forma.

Esto quedó de manifiesto en mayo con el éxito de la derecha chilena en una votación para elegir a los miembros de una comisión para redactar una nueva constitución. Dicho éxito se produjo después de que los votantes rechazaron un borrador con tendencia de izquierda para reemplazar la carta magna que implementó el país durante la dictadura.

Un cambio similar a la derecha también es posible en Argentina, tomando en cuenta que el mandatario actual Alberto Fernández no buscará reelegirse este año ante una inflación desbordada.

La cumbre está inmersa en la controversia, por la llegada del jefe del régimen Venezuela, Nicolás Maduro, quien tenía vedada su entrada en ese país durante la administración de Bolsonaro.