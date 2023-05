“No entiendo qué le están cobrando”: Reinaldo Rueda se sinceró sobre James Rodríguez

DT. Reinaldo Rueda y James Rodríguez. Fotos: Colprensa.

El ex Director Técnico de la Selección Colombia Reinaldo Rueda fue invitado al espacio televisivo de ESPN ‘Equipo F’. Allí compartió varias impresiones respecto a su gestión cuando estuvo al mando del combinado nacional, que quedó eliminado del pasado Mundial de Catar 2022, y sobre uno de los temas más polémicos en su era, James Rodríguez.

Muchas fueron las preguntas al director técnico, pero uno de los temas centrales fue la novela que se armó por la no convocatoria de James Rodríguez a la Copa América de Brasil en el 2021 y cómo fue “lidiar” con James los aspectos futbolístico y personal.

“¿Fue muy complejo manejar a James Rodríguez?”, preguntó Daniel Angulo, uno de los panelistas de ‘Equipo F’. A lo que contestó el profesor Rueda:

“Cada día estoy más decepcionado de que todas estas situaciones no construyen ni le hacen bien al fútbol. Ni el covid ni la pandemia nos hizo bien a todos. Cuando lo de James es entendible, es un chico joven que quería jugar su Copa América y reaccionó como reaccionó y yo se lo dije, te va a costar lágrimas pero lo quiero por el bien tuyo, porque quiero un James para cinco años más y no para cinco partidos (...) no un James que tenga que parar porque reincidió en una lesión y es cuidar a James y cuidar la Selección”.

"James un jugador normal, como cualquier otro de los demás. No entiendo qué le están cobrando a James o qué se le cobra a James”, manifestó Reinaldo Rueda en entrevista para 'Equipo F' de ESPN. / Video @ESPNFutbolCol

Después de hacer esta revelación, el extécnico de Atlético Nacional señaló cómo es el cucuteño como persona y despejó todas las dudas sobre el profesionalismo del jugador. Además, despejó aquel “estigma” con el que ha cargado el cucuteño por muchos años: que “es muy difícil trabajar con él”.

“James es un profesional con una madurez, un respeto por el grupo, por las decisiones que uno toma. No sé adónde está lo difícil de la relación con James. Cuando retornó, cuando fue convocado (...) un jugador normal, como cualquier otro de los demás. No entiendo qué le están cobrando a James o qué se le cobra a James”.

Ya finalizando la intervención respecto a James Rodríguez, el técnico campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional se refirió al impacto que causó en el cuerpo técnico de la Selección Colombia la decisión de no llevarlo a la Copa América y al respeto que se tienen hoy en día.

“James asimiló bien, para nosotros era muy duro dejarlo fuera de la Copa América, pero era lo más saludable para él y la Selección (...) no tenía presentación, se lo hice entender, recapacitó. Vino después en octubre. Se brindó en los partidos en los que pudo estar sin ningún problema. Seguimos una relación de respeto, él con sus demás compañeros igual. Creo que no hay nada más que hablar ahí, ni desgastarse con ese tema”.

James Rodríguez se incluyó a sí mismo en el listado de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos

El volante, que disfruta de algunos días de descanso a la espera de definir un nuevo equipo para la temporada 2023-2024, fue interrogado sobre cuál sería su top-3 de jugadores que vistieron la camiseta de la selección, a lo que respondió certeramente con los nombres de Radamel Falcao García, David Ospina y se incluyó él, sin importar el orden.

El colombiano Radamel Falcao celebra junto a James Rodriguez el segundo gol de Colombia en el empate 2-2 con Chile por las eliminatorias sudamericanas. Estadio Nacional, Santiago, Chile, el 13 de octubre de 2020. Alberto Valdes/Pool via REUTERS

Sobre el portero destacó que sí o sí debe estar en la lista al ser el jugador que más partidos ha disputado con la amarilla. Respecto a Falcao señaló que es el jugador con más goles anotados con la camiseta de Colombia (36) y está cerca del récord del jugador colombianos con más goles anotados como profesional (306).

“Es el que más tiene partidos en Colombia, él (Ospina) tiene que estar porque nos ha salvado muchas veces. Me entiendo muy bien con Falcao. Lo que ha hecho y nos ha dado. Tiene los números y fue el mejor 9 del mundo. En Colombia hemos tenido la suerte de tenerlo top”, recalcó el goleador del Mundial de Brasil 2014.