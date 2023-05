Ministro de Defensa defendió y justificó el uso del polígrafo en caso de Laura Sarabia: “Fue una aceptación voluntaria”

Según el ministro, el polígrafo a Marelbys Meza estuvo justificado por temas de seguridad del presidente Gustavo Petro. Crédito: Redes sociales

La jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, está viviendo uno de los momentos más oscuros desde que ganó relevancia como la funcionaria que mantiene un contacto directo con el primer mandatario y los ministros, pues se conoció que le practicó la prueba de polígrafo a la niñera de su hijo por un dinero que se perdió de su propia casa. El escándalo ya escaló a tal punto, que Sarabia será llamada a un debate de control político por los hechos.

Luego de conocerse la historia, el mismo presidente Petro salió en defensa de su funcionaria. Ahora, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se sumó al apoyo que está recibiendo Sarabia desde la Casa de Nariño, pues el jefe de la cartera aseguró que Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura, firmó el consentimiento para que le practicaran la prueba, por lo tanto, fue voluntario.

Así lo dio a conocer el ministro tras ser cuestionado por el actuar de la funcionaria por varios periodistas, por lo que Velásquez argumentó su apoyo a Sarabia, pues aseguró que la solicitud estaba justificada por el hecho de que era una persona cercana a la seguridad del presidente, por lo que se le pidió a la señora Meza realizar el polígrafo, dado que Marelbys trabajaba en la casa de Sarabia.

Iván Velásquez explicó que, de acuerdo con la Corte Suprema, el polígrafo no es una prueba, sino que puede suministrar información para una posible investigación a futuro, por lo que tiene que ver más con la confianza que puede generar una persona sobre una pregunta puntual. Archivo

“El hecho de que sea una particular, la exempleada de la señora Sarabia, y esté afirmando ahora que se sintió presionada para someterse a esa prueba, la información de la que yo dispongo es que fue una aceptación voluntaria, inclusive que firmó el consentimiento, esto como lo afirmaba, teniendo que ver de manera muy cercana a la propia seguridad del presidente es lo que justifica la utilización de ese mecanismo con el consentimiento del particular como efectivamente se hizo, porque el particular está en un entorno muy próximo a personas que están en permanente contacto con el presidente”.

Velásquez también explicó que, de acuerdo con la Corte Suprema, el polígrafo no es una prueba, sino que puede suministrar información para una posible investigación a futuro, por lo que tiene que ver más con la confianza que puede generar una persona sobre una pregunta puntual.

“El polígrafo no es una prueba, eso ha sido definido desde hace bastantes años por la Corte Suprema de Justicia. El polígrafo puede suministrar una información probable, puede generar un indicio para algo que se adelante posteriormente de investigación y, sobre todo, tiene que ver con la confiabilidad que reportan las personas”.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, también explicó que, en su criterio, el actuar de la funcionaria y del equipo de seguridad del presidente Petro le da total confianza.

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, aseguró que desde la Policía Nacional confían en el procedimiento que se realizó en la Casa de Nariño por petición de la jefa de gabinete, Laura Sarabia. Crédito: Redes sociales

“La policía confía en el procedimiento que hicieron los hombres a cargo de seguridad del presidente, nosotros estamos a la espera de los avances investigativos de la Fiscalía General”.

En cuanto al procedimiento, el general Salamanca comentó que tras conocer los hechos, se comunicó con el coronel que está al frente de la seguridad de Palacio, y le confirmó que todo el procedimiento se había desarrollado conforme a la norma, por lo que contaron con el consentimiento de la señora Meza.

“Me informó que fue un procedimiento ceñido a la norma, transparente, hubo consentimiento de la persona en las actuaciones de la Policía”.

Por los hechos que se dieron a conocer tras la denuncia de Marelbys Meza sobre las supuestas presiones que habría sufrido por el dinero y por la necesidad de presentarse ante el polígrafo, el fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que el sábado 27 de mayo de 2023 se le abrió una investigación a Laura Sarabia por presunto abuso de poder.