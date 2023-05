Mike Tyson entrevistó a J Balvin y lo puso contra las cuerdas: “Déjame en paz, creo que sueno genial”

En la charla también hubo espacio para las bromas entre ambos | Imagen: captura de pantalla YouTube

J Balvin fue el invitado estrella de Mike Tyson en un nuevo capítulo de su podcast Hotboxin’, en el cual hablaron sobre diversos temas y celebridades internacionales. Además, el cantante y la leyenda del boxeo bromearon mutuamente.

En el episodio, publicado el 26 de mayo en YouTube, se tocó el tema de la colaboración entre el artista y su colega Ed Sheeran, teniendo en cuenta que eran pocos los detalles que se concían hasta el momento.

El colombiano sorprendió al revelar que no fueron una ni dos las canciones que creó junto al británico, sino que fueron 20 temas y estos los irán conociendo sus seguidores con el pasar del tiempo.

La noticia de que J Balvin y Ed Sheeran se habían encontrado para trabajar juntos se dio a conocer en marzo de 2023 | Foto: Instagram @jbalvin

Posteriormente, Mike Tyson y J Balvin sacaron a relucir su admiración por otras figuras internacionales de la música, como Jay-Z y Beyoncé.

Fue entonces cuando, de forma inesperada, José Osorio Balvin (nombre de pila) puso sobre la mesa el nombre del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Según el antioqueño, el productor DJ Khaled le regaló un cuadro enorme con la imagen del asesinado delincuente, pero el obsequio no fue bien recibido por su parte al tratarse de un hombre que manchó la historia de su país con la sangre de inocentes.

J Balvin no contó cómo reaccionó DJ Khaled ante su respuesta, pero dio a entender que fue comprensivo con su postura | Foto: Facebook/J Balvin

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando Mike Tyson se animó a tararear uno de los éxitos de J Balvin, tras lo cual este bromeó y le dijo entre risas: “eres mejor en el boxeo”

“Oye, déjame en paz, creo que sueno genial”, contestó el antiguo pugilista norteamericano.

Por último, el intérprete de ‘Mi gente’ le confesó a Tyson que ha recibido muchas propuestas para dejar de hacer música en español y pasarse al anglo, pero no ha dado su brazo a torcer.

“Desde que comencé, muchos de los artistas latinos querían cruzar los idiomas, entonces solían hacer la misma canción en inglés para conquistar otros públicos. Sin embargo, yo pensaba: ‘No tiene ningún sentido porque esto es lo que soy, este es mi idioma y esto es español’. No voy a hacer algo con lo que no me siento cómodo”, concluyó.

¿Qué rol jugó J Balvin en la canción que Anuel AA dedicó a Karol G?

‘Mejor que yo’ es el nombre de un sencillo que el puertorriqueño estrenó en la primera semana de mayo y que generó bastante controversia, pues en la letra lanzó varias frases dirigidas a la ‘Bichota’ —quien fuera su novia hace años— y a Feid.

Como si fuera poco el escándalo que armó Anuel, otra polémica se desprendió de allí y salpicó a José Osorio Balvin, quien fue acusado de estar al tanto de la intención que tenía su colega con dicha canción, teniendo en cuenta que apareció en el videoclip oficial.

Esta fue una de las escenas en las que se mostraron juntos | Imagen: captura de pantalla YouTube

Fue el mismo Anuel AA quien tuvo que salir a desmentir estos señalamiento y, por medio de una publicación en Instagram, explicó que J Balvin no tenía ni idea de bía que ‘Mejor que yo’ sería una dedicatoria para Karol G y su supuesta nueva pareja.

Además, el boricua describió a su colega como una persona “muy seria”, por lo que no habría aceptado participar en el sonado escándalo contra sus propios compatriotas.

“Óiganme pues, el ‘brother’ no sabía que yo iba a taguear a Karol, ni que la canción tenía que ver con ella. Ustedes saben cómo es el de serio con ese tipo de cosas y mucho más con personas a quien considera y ama como su familia ¡Él no sabía nada! Es que ni siquiera yo sabía que iba a taguear a la reina, hasta que llegó el momento de poner la descripción y me salió del corazón”, aseveró entre risas.