Más de 32.000 colombianos fueron inadmitidos en aeropuertos de México en 2022

Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Ciudad de México. (Foto: especial)

Las denuncias de maltrato de colombianos a los que no les permiten ingresar a México se volvieron una costumbre entre los viajeros que se terminan viviendo una desagradable experiencia a su llegada a las terminales aéreas de ese país.

Las víctimas de este tipo de prácticas insisten en que algunas de las técnicas que utilizan las autoridades mexicanas en los aeropuertos se basan en procedimientos que incluyen aislamiento y otros atropellos por parte del personal migratorio, ente que tienen la facultad para aplicar la inadmisión o rechazo sobre ciudadanos que pretendan entrar a ese país.

Esta situación, que ha generado el rechazo de gran parte de las autoridades colombianas, ha dejado escandalosas cifras que fueron expuestas en el informe que entrego Migración Colombia en marzo de 2023, en el cual reposan algunas cifras que irían en constante aumento con el pasar de los años sobre colombianos inadmitidos en México.

El texto da muestra de un considerable aumento para 2022 comparado con cifras de 2018 y 2019, antes de que se desatara la pandemia, lo que redujo los vuelos internacionales en todo el mundo.

El informe indica que aumentaron los viajeros colombianos que fueron inadmitidos en cualquier otro país del exterior de 7.731 en 2016, pasando por 18.602 en 2021 y llegando a 45.309 en 2022 en una clara muestra de las crecientes tasas.

Gran parte del incremento que se ha visto en estas cifras se debe al alto número de colombianos que fueron retenidos cuando se aprestaban a ingresar a México en 2022, siendo este el número más alto de viajeros que no pudieron llegar a sus destinos.

Según el informe, un total de 32.796 colombianos fueron inadmitidos a su llegada al país centroamericano, seguido de Panamá, que fue el segundo país que más retuvo con 4.544 ciudadanos retenidos.

“A pesar de los acercamientos que se vienen realizando, en los últimos cuatro meses de 2022, se ha presentado un promedio diario de 115 viajeros colombianos devueltos de México”, indica Migración en el informe.

De igual forma, la entidad señala que parte de esas altas cifras de retención a viajeros colombianos en las terminales aéreas se deben a ciertas inconsistencias en el momento en el que son entrevistados por los agentes de migración, así como el porte de falsos documentos en algunos casos.

“Las causales de las inadmisiones más frecuentes —según las autoridades mexicanas— son inconsistencia en la información brindada durante la entrevista, presentación de documentación falsa o la falta del cumplimiento de los requisitos”.

A pesar de que según los índices que se muestran en el informe las retenciones continúan aumentando con el paso del tiempo, desde el consulado de Colombia en Ciudad de México dan fe de que en los meses que han transcurrido de 2023 los números han disminuido notoriamente.

Según una entrevista de un joven a W Radio en marzo del 2022, para febrero del mismo año él viajó junto con su novia a territorio mexicano y a su llegada, un agente de migración le dijo que debía pasar por una segunda entrevista.

“Le digo que no hay ningún problema y me pasan a una habitación aledaña y así la cosa escala miedosamente rápido, se vuelve algo muy hostil, me quitan el celular, me piden el pasaporte y me hacen entrar a una sala con unas 50 personas más”, comentó.

El joven afirmó que tras varias horas retenido, lo trasladaron hacia un calabozo donde se le despojaron las pertenencias que mantenía con él.

“Cuando uno habla por debajo de cuerda con los funcionarios, la premisa es que aquí no queremos hombres colombianos, mujeres sí porque son guapas”, concluyó.