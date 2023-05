Manuela Gómez feliz porque Karol G la sigue en Instagram: “Estoy toda eufórica”

Manuela Gómez. Foto: Instagram @manugomezfranco1

Cuando se es un admirador o fanático de una celebridad y esta comienza a seguirlo(a) en Instagram seguramente la felicidad es desbordada. Precisamente algo similar le ocurrió a Manuela Gómez, quien desde sus Historias de Instagram mostró lo feliz que se sentía de que Karol G se convirtiera en una de sus seguidoras precisamente en Instagram. De este modo, la empresaria antioqueña comenzó por expresar:

“Hoy me levanté súper contenta, justamente ayer estábamos en la casa de Marcela Reyes compartiendo y estábamos hablando de Karol G ¡y Karol G me siguió! el poder de la mente es muy berraca. Me siguió Karol G, estoy toda emocionada, estoy toda contenta. Estoy toda eufórica porque Karol G me acaba de seguir”.

La emoción de Manuela Gómez después de que Karol G la siguiera en Instagram

Posteriormente, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ ahondó en los detalles de qué era lo que estaba hablando con Marcela Reyes sobre la cantante urbana: “Ayer nos reunimos en la casa de Marce porque le estoy haciendo los cambios extremos a Javi en el cabello y obviamente demostrando la efectividad de mis productos... ayer justamente hablábamos que qué bacano sería, una oportunidad increíble que Karol G, Marce me decía: pudiera utilizar tus productos, que le pudieras hacer un cambio bien bacano con tus productos. Ayer estábamos hablando de eso... y ¡justamente hoy me sigue!”

Como empresaria, Manuela Gómez tiene una línea de productos capilares, principalmente matizantes. Es por eso que estaba conversando con la DJ de guaracha sobre lo bueno que sería si la reguetonera paisa usara sus productos en vista de que se pinta tanto el cabello. Y es que durante el último tiempo a la intérprete de ‘El barco’ se le ha visto rubia, con el cabello azul, rojo y más recientemente rosado pastel.

Parte 2:

Ahora solo resta esperar si en un momento dado las dos antioqueñas logran tener algún tipo de contacto o si Karol G únicamente se queda como una seguidora más de Manuela Gómez. Por otro lado, la paisa también tiene productos cosméticos como sueros para el rostro.

No sobra mencionar que recientemente a Manuela Gómez se le volvió a ver en la pantalla chica para el reality de supervivencia ‘Survivor, la isla de los famosos’, pero optó por retirarse poco después de que se comenzara la competencia, que fue emitida por el Canal RCN.

Manuela Gómez se sinceró sobre sus inconvenientes con la bebida y cómo logró cambiar

Gómez disfruta de mantener un contacto frecuente con sus seguidores a través de dinámicas muy populares, como abrir la caja de preguntas desde sus Historias de Instagram. En este sentido, a principios de mayo y en medio de su interacción la empresaria recibió el siguiente interrogante de parte de un usuario: “Manu, ¿cómo hiciste para cambiar dejando el alcohol? yo quiero un cambio”.

Al respecto, la antioqueña se sinceró sobre una etapa muy difícil que tuvo en su vida, en la cual se describió a sí misma como alguien que estaba “súper alcoholizada”, pues las cosas no le estaban saliendo bien en aquel tiempo. Pero en medio de todo, decidió hacer un cambio en su vida. De este modo, empezó por responder: “Les voy a decir la verdad. Estaba súper alcoholizada, muchos problemas, muchas angustias, depresiones, las cosas no me salían bien. Entonces ahogaba las penas en el alcohol, pero empecé a cambiar eso, empecé a dejar muchísimo la bebida”.

Actualmente, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ asegura que casi no bebe y, cuando decide tomarse un trago, lo hace con precaución de no pasarse, pues no le interesa llegar al punto de embriagarse. Además, también está cuidando mucho su salud mental. A continuación el video completo compartido en sus redes sociales:

Manuela Gómez se sinceró sobre sus inconvenientes con la bebida y cómo logró cambiar

